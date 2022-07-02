19 564 32
Воины 28-й ОМБр уничтожили склад российских оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода опубликовали видео очередного уничтожения вражеского склада с боекомплектом врага на Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+30 Oleksandr Pohribnyi
показать весь комментарий02.07.2022 17:01
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий02.07.2022 17:00
+20 Andrew Zamoroka 96c181b6
показать весь комментарий02.07.2022 17:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Яка ж краса!
Слава ЗСУ!
https://twitter.com/i/status/1543186471531724800