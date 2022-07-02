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"За Одессу", - пехотинцы уничтожают российский танк в Херсонской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Морские пехотинцы на Херсонском направлении уничтожили очередной российский танк с помощью ПТРК "Стугна-П".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства обороны Украины.

"Противотанкисты бригады морской пехоты с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили очередной российский танк на Херсонском направлении. И пока вы читаете этот текст, наши славные морские пехотинцы следят за новой вражеской целью, которую готовы отправить вслед за этим подбитым танком", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Воины 28-й ОМБр уничтожили состав российских оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО
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Смажений москальчик,бройлер в майонезі!!!)))
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02.07.2022 17:47 Ответить
Tod den kleinen russischen Schweinchen.
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02.07.2022 17:52 Ответить
цак ! и кацапчики прямо на танке поедут к кобзону
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02.07.2022 17:59 Ответить
Майже 100% - Стугна порошенковська!
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02.07.2022 18:28 Ответить
Скільки часу та ресурсів витратили кацапи, на поливання гівном наших озброєнь!
Стугна, Корсар, Оплот, Нептун, Богдана: все не таке, все погане, все допотопне, примітивне, морально застаріле!
А як подивитися, скільки "***********" "не маючих аналогів", зразків кацапскьких озброєнь, іржавіє в Українських степах, аж дивно стає.
Звичайно, рашисти свою справу зробили: Нептунів в нас лише один дивізіон, а Богдана один екземпляр...
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02.07.2022 18:39 Ответить
Надо дать орден тому кто смог сделать один екземпляр, под таким страшным давлением рашистов.
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02.07.2022 19:56 Ответить
Файно хлопці , Усі ви вже Герої ! Головне бережіть власне життя .
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02.07.2022 18:44 Ответить
 
 