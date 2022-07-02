РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13575 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежом
13 586 16
концерт (397) Швеция (890)

Популярная группа Imagine Dragons мощно поддержала Украину на 200-тысячном концерте в Стокгольме. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

1 июля в столице Швеции Стокгольме состоялся концерт популярных исполнителей Imagine Dragons. В присутствии 200 тысяч зрителей лидеры группы с сине-желтым флагом Украины выразили поддержку нашему народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Зорян Шкиряк.

Он отметил: "Друзья, это просто невероятно и очень сильно!

Вчера, на более чем 200-тысячном концерте в Стокгольме, одна из самых крутых и популярных современных групп Imagine Dragons очень мощно поддержали Украину.

Просто послушайте искреннюю речь Дэна Рейнольдса (на втором видео), до слез, до мурашек по коже.

Я и так их очень любил, давно слушал и даже был на концерте в Киеве, но теперь просто в восторге. Респект, благодарность, уважение".

Смотрите также: Концерт на руинах: Вакарчук спел в разбомбленном оккупантами харьковском дворике. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+43
А чем ты помог? Некоторые люди не умеют быть благодарными. Конкретно этот музыкант ничего никому не должен, он просто отдуши поддержал нашу страну и так как он весьма популярная персона судя по всему, ибо 200 к зрителей это ****** как много, то и финансовый эффект должен иметь место - многие его поклонники захотят помочь деньгами, гуманитаркой, беженцам и тд. Ну и разрыв срак свинособак безценен, для остального мастеркард.
показать весь комментарий
02.07.2022 19:37
+26
Imagine Dragons-респект...
показать весь комментарий
02.07.2022 19:30
+13
Соромно повинно бути за такі заяви.
показать весь комментарий
02.07.2022 19:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ух ти! А це скільки снарядів, ракет, або ж танків для нас? Вибачте, але час змушує бути цинічним. І рахується лише реальна допомога. Слова, це справді дуже круто. Але наші люди гинуть по-справжньому, а не уявно
показать весь комментарий
02.07.2022 19:25 Ответить
Соромно повинно бути за такі заяви.
показать весь комментарий
02.07.2022 19:29 Ответить
А чем ты помог? Некоторые люди не умеют быть благодарными. Конкретно этот музыкант ничего никому не должен, он просто отдуши поддержал нашу страну и так как он весьма популярная персона судя по всему, ибо 200 к зрителей это ****** как много, то и финансовый эффект должен иметь место - многие его поклонники захотят помочь деньгами, гуманитаркой, беженцам и тд. Ну и разрыв срак свинособак безценен, для остального мастеркард.
показать весь комментарий
02.07.2022 19:37 Ответить
Та чем он может помочь?серонул и в кусты
показать весь комментарий
02.07.2022 21:12 Ответить
Imagine Dragons-респект...
показать весь комментарий
02.07.2022 19:30 Ответить
Bandera Dragons чи Imagine Shukhevich?
показать весь комментарий
02.07.2022 19:50 Ответить
Треба усих цих зірок, з жовтоблакитного потроху переводити на наш, бандерівський ЧОРНОЧЕРВОНИЙ...

Ото кацапів би коробило))))
показать весь комментарий
02.07.2022 19:59 Ответить
Пісня дуже красива та дякую цьому гурту що підтримав Україну на весь світ.
показать весь комментарий
02.07.2022 20:05 Ответить
Супер! ДЯКУЄМО БРАТИ!!!!!!!
показать весь комментарий
02.07.2022 20:10 Ответить
А що, Шкіряк не знає, що пісня Forever Young - це пісня групи Alphaville:
https://youtu.be/t1TcDHrkQYg
показать весь комментарий
02.07.2022 20:27 Ответить
Ну в новости про песню ничего неговорится, а про слова артиста. Они на третьем видео, а не на втором как говорится.
показать весь комментарий
02.07.2022 20:47 Ответить
Це пісня групи Alphaville - Forever Young (Official Music Video)
показать весь комментарий
02.07.2022 21:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oNjQXmoxiQ8
показать весь комментарий
02.07.2022 22:11 Ответить
Скоро серед рок зірок почнеться так , що хто не виступив відкрито в підримку нашему славетному війську , той ватний телепень !

То ж вам не попса якась типу українських "співаючих тріко" , що й зара співають на Московії .

Багато хто до 2014 року з тих , хто відкрито підтримав Україну любив їздити на гастролі до Москви й Пітеру . Хлопці з U2 навіть в Сочах були , коли Мєвєдєв запросив .
Та й Дейв Гилмор коли гастролював кілька разів був там .

Але , але , але -- навіть Боні-М би відмовилися , хоча теж були колись попсою !
Вони ж не Лолітка й не Наташа Корольова й навіть не Ані Лорак ... Вони не забажають соромити своє реноме , скільки би їм зараз лаве не запропонували !
показать весь комментарий
03.07.2022 02:21 Ответить
 
 