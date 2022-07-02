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Популярная группа Imagine Dragons мощно поддержала Украину на 200-тысячном концерте в Стокгольме. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
1 июля в столице Швеции Стокгольме состоялся концерт популярных исполнителей Imagine Dragons. В присутствии 200 тысяч зрителей лидеры группы с сине-желтым флагом Украины выразили поддержку нашему народу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Зорян Шкиряк.
Он отметил: "Друзья, это просто невероятно и очень сильно!
Вчера, на более чем 200-тысячном концерте в Стокгольме, одна из самых крутых и популярных современных групп Imagine Dragons очень мощно поддержали Украину.
Просто послушайте искреннюю речь Дэна Рейнольдса (на втором видео), до слез, до мурашек по коже.
Я и так их очень любил, давно слушал и даже был на концерте в Киеве, но теперь просто в восторге. Респект, благодарность, уважение".
Топ комментарии
+43 Игорь Билык
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+13 Solomon c5c4359c
показать весь комментарий02.07.2022 19:29
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Ото кацапів би коробило))))
https://youtu.be/t1TcDHrkQYg
То ж вам не попса якась типу українських "співаючих тріко" , що й зара співають на Московії .
Багато хто до 2014 року з тих , хто відкрито підтримав Україну любив їздити на гастролі до Москви й Пітеру . Хлопці з U2 навіть в Сочах були , коли Мєвєдєв запросив .
Та й Дейв Гилмор коли гастролював кілька разів був там .
Але , але , але -- навіть Боні-М би відмовилися , хоча теж були колись попсою !
Вони ж не Лолітка й не Наташа Корольова й навіть не Ані Лорак ... Вони не забажають соромити своє реноме , скільки би їм зараз лаве не запропонували !