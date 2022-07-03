РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11990 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
38 246 65
Лисичанск (324) техника (1547)

ВСУ уничтожают колонну российской техники под Лисичанском. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Известный военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал кадры уничтожения колонны российских оккупантов под Лисичанском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Цаплиенко. 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+38
арестович пестабол и кремлевская консерва - реально бесит его тупой треп и вранье постоянное
показать весь комментарий
03.07.2022 00:15
+38
Арестовича слухати, себе не поважати. Я також дивлюся іноді відео з ним у Фейгана, щоб взнати якусь інфу про стан війни, все ж таки (совєтнік). Але коли цей самозакоханий мудило починає відкривати рота, барон Мюнхаузен ну просто відпочіває з своїми байками.
показать весь комментарий
03.07.2022 00:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А якщо ні?
показать весь комментарий
02.07.2022 23:58 Ответить
орки уже протрубили, что взяли
показать весь комментарий
03.07.2022 00:16 Ответить
Кадыров - ****... (фантазёр) известный. (например он заявлял что Азовсталь зачищена - ещё в апреле)

По более адекватным источникам: В городе остаются очаги сопротивления. Идёт зачистка. Для её проведения понадобится минимум 2 - 3 дня.
показать весь комментарий
03.07.2022 00:24 Ответить
Кацапе,ти специально зарегистрировался,падло?
показать весь комментарий
03.07.2022 12:08 Ответить
Это кадырка протрубил. Не ведитесь на фантазии буйнопомешаных.
показать весь комментарий
03.07.2022 01:14 Ответить
якими тропами ви кацапи виповзаєте, мало нас цікавить. Нас цікавить скільки вамс подохне.
показать весь комментарий
02.07.2022 23:59 Ответить
вот ты и есть кацап по-скольку задаешь вопросы на которые тебе никто не должен отвечать
показать весь комментарий
03.07.2022 00:11 Ответить
А для чого вас це хвилює? Бажаєте здати маршрути куди треба?
показать весь комментарий
03.07.2022 00:08 Ответить
Окей.
44° 56'N 31° 44'E - шукайте тут.
Гроші перечислити сюди:
https://censor.net/ua/yuriy_butusov_fund
показать весь комментарий
03.07.2022 00:14 Ответить
вы кремляди уходите вслед за руськiм кораблем
показать весь комментарий
03.07.2022 00:12 Ответить
55.75215298995009, 37.61745711162286
показать весь комментарий
03.07.2022 00:12 Ответить
Здається це відео вже показували кілька днів тому.
показать весь комментарий
03.07.2022 00:35 Ответить
арестович пестабол и кремлевская консерва - реально бесит его тупой треп и вранье постоянное
показать весь комментарий
03.07.2022 00:15 Ответить
Арестовіч повне лайно.
Й те що його покликал знову показує хто насправді є Зеленський.
Зеленський будує, помаленьку, але таки будує диктатуру. Проаналізувати його призначення й не важко зрозуміти.
показать весь комментарий
03.07.2022 01:27 Ответить
А ти лайно не повне? Великий фахівець у вимірі лайна ?
показать весь комментарий
03.07.2022 06:58 Ответить
Ви праві щодо арестовича,але колись сказав дещо вірне: https://www.facebook.com/100017990643575/videos/540086397710613/
показать весь комментарий
03.07.2022 09:45 Ответить
Вы какие то странные. Возможно, идет операция по отводу войск, Арестович что, должен кацапам подтверждение в прямом эфире дать? Понятное дело, что он буде говорить то что необходимо, что бы ввести врага в заблуждение. Посмотрите на карту боевых действий, Лисичанск без мощных контрударов не удержать. А если нет, то нафига нам второй Мариуполь? И врать будет Арестович и дальше, только бы отвод успешно закончился.
показать весь комментарий
03.07.2022 08:24 Ответить
Для того, что бы делать такие выводы нужно хоть небольшое наличие серого вещества в голове, а те, у кого все ограничивается люсей и трындел, видимо имеют недостаток оного и все воспринимают на примитивном уровне.
показать весь комментарий
03.07.2022 10:15 Ответить
Що за маячня? Кацапи, захоплючи місто не бачать своїми очима, що ВСУ відходять? Вони на Арестовича орієнтуються?
показать весь комментарий
03.07.2022 12:11 Ответить
Арестовича слухати, себе не поважати. Я також дивлюся іноді відео з ним у Фейгана, щоб взнати якусь інфу про стан війни, все ж таки (совєтнік). Але коли цей самозакоханий мудило починає відкривати рота, барон Мюнхаузен ну просто відпочіває з своїми байками.
показать весь комментарий
03.07.2022 00:16 Ответить
люська - фсбшна консерва
показать весь комментарий
03.07.2022 01:08 Ответить
вірно не "фейган" а "фейгІн")
показать весь комментарий
03.07.2022 06:57 Ответить
Ти його не слухай,слухай свинарчуків ,вони не брешуть і себе будеш поважати.
показать весь комментарий
03.07.2022 07:00 Ответить
Робота в нього, клована, така. Йому за це дермак гроші платить.
показать весь комментарий
03.07.2022 00:37 Ответить
Люся снова обдрысталась, но это норм.
показать весь комментарий
03.07.2022 13:41 Ответить
Неплохая нарезка, особенно понравилось на 47 секунде
https://www.youtube.com/watch?v=wUvbDGWYDJg
показать весь комментарий
03.07.2022 00:02 Ответить
Гарненько горить кацапська техніка.
показать весь комментарий
03.07.2022 00:06 Ответить
Gute Fahrt!
показать весь комментарий
03.07.2022 01:12 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/2/7355994/
показать весь комментарий
03.07.2022 01:12 Ответить
Нифига не сдан Лисичанск!
показать весь комментарий
03.07.2022 01:13 Ответить
Об'єктивна реальність полягає у тому, що втрачати тисячі наших воїнів заради файної картинки по тб - це тупість. Особливо на ділянці де перевага ворога 10 до 1 нашого. До того ж на Херсонщині у рашистів справи так собі. Тому зради немає.
показать весь комментарий
03.07.2022 09:48 Ответить
Дивись нише й не стрибай поперед батька.
С Богом в Украине и не было б войны. Но как ведут себя некоторые, это не достойно, это против Бога. Вчера по всей Европе был юбилейный, 70-летний, гей прайд. В Лондоне наши девки, украинские гейши, выползли на парад с Украинскими флагами!!! В это самое время орки уничтожали Лисичанск и убивали наших военных и цивильных! Опомнитесь! Или не знаете, откуда спасение! Имеем ум, но не способны мыслить!
показать весь комментарий
03.07.2022 10:20 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/2/7356016/
показать весь комментарий
03.07.2022 11:46 Ответить
срашники уже из Херсона здристывают. И Северодонецк вернётся к Украине, как и Крым и Донбасс с Луганском и Мариуполем!
показать весь комментарий
03.07.2022 01:15 Ответить
https://suspilne.media/256521-bila-lisicanska-tocatsa-boi-odnak-misto-pid-kontrolem-ukraini-nacgvardia/
показать весь комментарий
03.07.2022 01:20 Ответить
класс
показать весь комментарий
03.07.2022 04:15 Ответить
Учитывая трагическую ситуацию в Ыканомике рабZZei крысы Кремля сдрыснули из Крыма Дамбасса и Украины...
Начался распад мавзолейной Помойки...
АМИНЬ ...!!!
показать весь комментарий
03.07.2022 06:25 Ответить
мабудь луплять світчблейдами - точність вражаюча
адже очевидно що кацапня намагалась "рассрєдоточіться")
показать весь комментарий
03.07.2022 07:00 Ответить
Я нарахував 7 одиниць. Чудово!
показать весь комментарий
03.07.2022 07:27 Ответить
просто свято якесь)
показать весь комментарий
03.07.2022 12:00 Ответить
 
 