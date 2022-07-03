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В Белгороде снова раздались взрывы, сообщается о 3 погибших. ВИДЕО (обновлено)

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В русском Белгороде этой ночью снова было слышно "громкие звуки". Местные власти сообщают о якобы пожаре в частном доме и трех пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"…в Белгороде было слышно серию громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте", - написал он.

По словам Гладкова, в результате "громких звуков" якобы есть трое пострадавших, которых доставили в больницу.

"Причины происшествия выясняются, предположительно сработало ПВО", - уточнил он.

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Впоследствии Гладков сообщил, что три человека погибли, а пострадали четверо. Имеются частичные разрушения 11 многоквартирных домов. По меньшей мере, 39 частных жилых домов разрушены частично, из них 5 полностью.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+70
Ну и хорошо, пусть уже аукнется тварям.
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03.07.2022 06:09
+63
Опять Искандер на взлете взорвался. Вчера такое уже было. Или аналаговнет ПВО "бумеранг" сработал.
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03.07.2022 06:14
+53
100% кремлёвский вылупок подбадривает кацапов на более активную
мобилизацию и вести дальнейшую войну против Украины !
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03.07.2022 07:02
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Страница 2 из 2
Я в телеграме давно призываю всех кто находиться в РФ но кто против войны и убийства Украинцев-я призываю их ПОДЖИГАТЬ в РФ леса,Поля,постройки. Пусть россвлвасти борятся с пожарами-тогда будет меньше времени и денег на войну в украине. Подожги лес в России-это полностью безопасно для поджигателя(свидетелей нет). а кто смелый-поджигай АЗС,Государственные здания илюбые обьекты инфраструктуры в РФ!
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03.07.2022 11:50 Ответить
Сами себя - это они умеют
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03.07.2022 12:07 Ответить
Пока герой харьковских народных песен не полез с войной в Украину-жили себе в Белгороде и Курске спокойно, издалека ненавидели "хахлов" и на том было все. Теперь и у них разгорается, и все благодаря ихнему фюрерку чокнутому. Вот если бы кацапье еще смогло создать между этими явлениями хоть какую логическую связь... Не, скабеевы с соловьвыми не позволят.
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03.07.2022 12:09 Ответить
Соловьевыми.
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03.07.2022 12:10 Ответить
Гучні звуки це був славнозвісний Глас Божий?
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03.07.2022 12:43 Ответить
Пожалуй, поищу курские паблики. Напишу пусть потерпят, их освобождают.
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03.07.2022 13:08 Ответить
Бавовна - ХЛАПКI
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03.07.2022 13:22 Ответить
Ракета шла на Харьков, а ПВО сбила над Белгородом. Опять про руки из жопы.
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03.07.2022 14:04 Ответить
Кацапи це пєтарди, як би був прильот, то було б як в Харкові, не позорьтесь.
Не хвилюйтесь - у вас все попереду
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03.07.2022 14:07 Ответить
Кацапи,все тільки починається. Найцікавіше попереду...
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03.07.2022 14:30 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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03.07.2022 14:42 Ответить
"А што жє проізошло?" Бавовна!
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03.07.2022 14:47 Ответить
У окупованому Бєлгороді знову пролунали вибухи
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03.07.2022 15:02 Ответить
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