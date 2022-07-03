В Белгороде снова раздались взрывы, сообщается о 3 погибших. ВИДЕО (обновлено)

В русском Белгороде этой ночью снова было слышно "громкие звуки". Местные власти сообщают о якобы пожаре в частном доме и трех пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"…в Белгороде было слышно серию громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте", - написал он.

По словам Гладкова, в результате "громких звуков" якобы есть трое пострадавших, которых доставили в больницу.

"Причины происшествия выясняются, предположительно сработало ПВО", - уточнил он.

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Впоследствии Гладков сообщил, что три человека погибли, а пострадали четверо. Имеются частичные разрушения 11 многоквартирных домов. По меньшей мере, 39 частных жилых домов разрушены частично, из них 5 полностью.