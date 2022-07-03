По меньшей мере 2 погибших и 3 раненых в результате вражеского удара по Доброполью в Донецкой области, - Кириленко. ВИДЕО

Россияне нанесли удар по Доброполью в Донецкой области, по меньшей мере 2 погибших и 3 раненых, в том числе маленькие дети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Донбасса Павел Кириленко.

"По меньшей мере 2 погибших и 3 раненых – последствия российского удара по Доброполью. Среди раненых есть двое детей – 4 и 7 лет".

Как отмечается, также уничтожен один дом, еще 6 получили повреждения разной степени.

"Россияне точно знают, что бьют по гражданским, – и делают это осознанно и целенаправленно. Эти безнравственные чудовища никогда не соблюдали законы и обычаи ведения войны, и никогда не будут", - отметил Кириленко.

Кроме того, глава ОГА призвал жителей эвакуироваться.

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