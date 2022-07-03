ВСУ вывели из строя одну из 4 военных баз оккупантов в Мелитополе. Нанесено более 30 точных ударов исключительно по объекту, - мэр Федоров. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз рашистов в Мелитополе. Нанесено более 30 ударов исключительно по российской военной базе.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Ожидаем большой поток мелитопольцев на эвакуацию. Наша задача - помочь разместиться людям, которые хотят выехать в Запорожье. Также вчера благодаря силам сопротивления рашистский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов", - отметил он.
По его словам, в настоящее время оккупанты пытаются совершить провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура.
"Этого не было! ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты - бежать из нашего города", - резюмирует глава города.
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/i/status/1543449073453355009
https://twitter.com/i/status/1543448113653899267
Не думаю, что это наши зафигачили по гражданских. На 99% уверен, что это кацапская гебня устроила взрывы, что-бы начать там мобилизацию Как во время войны в Чечне.
Ему бы ещё в помощь и "Ольху", и "Сапсан". Но , не судьба. Вован с Тараном ********.
Справедливости ради ******** не только они. Были ещё до них деятели.
До 24 лютого встигли зібрати 17 ракет + ще якась кількість комплектів яку не встигли зібрати. Після цього Пашинський вивіз все що було можливо в інше безпечне місце (вчасно), а наступного дня в цеха заводу влучила російська ракета...
Наверное после бодуна в лондонском элитном ресторане с семьёй одного ну очееень известного деятеля.
Дуже товстий натяк, що знаємо скільки там баз й іншим не довго залишилось.
- але де він має знаходитися якщо місто окуповано?
- чому він недомер якщо його обрали мешканці міста?
- його здається викрадали, і він звільнений в результаті обміну
- поставте собі питання, як би ви вчинили?
- як би вчинив мер вашого міста?
Хочу зазначити, що деякі люди, як то мери міст (не за Федорова кажу) поводять себе достойно, всупереч очікуванням. Деякі, при хороших очікуваннях поводять себе «негарно»(((
А… Вас чому це питання до 24го не хвилювало?
- Йєс, сер!