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армия РФ (15471) война (47303) Мелитополь (598) обстрел (20439) ВСУ (5210) Федоров Иван (395)

ВСУ вывели из строя одну из 4 военных баз оккупантов в Мелитополе. Нанесено более 30 точных ударов исключительно по объекту, - мэр Федоров. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз рашистов в Мелитополе. Нанесено более 30 ударов исключительно по российской военной базе.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидаем большой поток мелитопольцев на эвакуацию. Наша задача - помочь разместиться людям, которые хотят выехать в Запорожье. Также вчера благодаря силам сопротивления рашистский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов", - отметил он.

По его словам, в настоящее время оккупанты пытаются совершить провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура.

"Этого не было! ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты - бежать из нашего города", - резюмирует глава города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Мелитополе сообщают о взрывах на аэродроме, где базируются оккупанты. ВИДЕО (обновлено)
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Топ комментарии
+26
Що ви мелете? Які такі "ще до них"?? Саме ,блаZнем Боневтіком, та його зеленою шоблою у 2019р. була повністю заморожена ракетна програма, як і запуск виробництва САУ "Богдана". Це факт, який легко перевіряється.
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03.07.2022 09:23
+25
Вот что Химрамс животворящий делает.
Ему бы ещё в помощь и "Ольху", и "Сапсан". Но , не судьба. Вован с Тараном ********.
Справедливости ради ******** не только они. Были ещё до них деятели.
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03.07.2022 09:02
+17
І Нептун. Після іспитів і прийняття на озброєння в квітні 2019 лишилось кілька бойових ракет. А нові були замовлені Зевладою аж 30 грудня 2021, і те- після резонансу який підняли "порохоботи"...
До 24 лютого встигли зібрати 17 ракет + ще якась кількість комплектів яку не встигли зібрати. Після цього Пашинський вивіз все що було можливо в інше безпечне місце (вчасно), а наступного дня в цеха заводу влучила російська ракета...
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03.07.2022 09:35
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В Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города начался пожар - https://www.rbc.ua/rus/news/belgorode-progremeli-moshchnye-vzryvy-tsentre-1656811036.html
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03.07.2022 08:49 Ответить
удмурты и калмыки пришли в Белгород защищать рускоязычных
https://twitter.com/i/status/1543449073453355009
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03.07.2022 08:54 Ответить
https://twitter.com/i/status/1543448359104561152

https://twitter.com/i/status/1543448113653899267
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03.07.2022 08:56 Ответить
Рязанський "цукор" він такий солодкий.
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03.07.2022 09:04 Ответить
это круче--это рикошетик от харькова..правда панцирем..но то ни че шоб полуваттники полукровки в нашем городе булки не расслабляли а то ишь ватный застой при *****..ахалай махалай сиди ватник не зивай а торпедки принимай...)
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03.07.2022 11:18 Ответить
Гори-гори ясно, что-бы не погасло !

Не думаю, что это наши зафигачили по гражданских. На 99% уверен, что это кацапская гебня устроила взрывы, что-бы начать там мобилизацию Как во время войны в Чечне.
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03.07.2022 09:33 Ответить
однозначно. Проблемы с мобилизацией. Золкин всю мобилизацию под откос пускает, поэтому контуженым телевизором населению нужно придать новый импульс в приграничных районах, что укорачивает логистическое плечо поставок мяса.
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03.07.2022 09:46 Ответить
Бий своїх,щоб чужі боялись!!!
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03.07.2022 10:00 Ответить
https://twitter.com/i/status/1543459693883949056
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03.07.2022 08:50 Ответить
Пошла вода горячая...💪
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03.07.2022 08:53 Ответить
радісно
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03.07.2022 08:56 Ответить
Вааа, тут новина про Мелітополь а не про Бєлгород!
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03.07.2022 10:08 Ответить
Вот что Химрамс животворящий делает.
Ему бы ещё в помощь и "Ольху", и "Сапсан". Но , не судьба. Вован с Тараном ********.
Справедливости ради ******** не только они. Были ещё до них деятели.
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03.07.2022 09:02 Ответить
Що ви мелете? Які такі "ще до них"?? Саме ,блаZнем Боневтіком, та його зеленою шоблою у 2019р. була повністю заморожена ракетна програма, як і запуск виробництва САУ "Богдана". Це факт, який легко перевіряється.
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03.07.2022 09:23 Ответить
І Нептун. Після іспитів і прийняття на озброєння в квітні 2019 лишилось кілька бойових ракет. А нові були замовлені Зевладою аж 30 грудня 2021, і те- після резонансу який підняли "порохоботи"...
До 24 лютого встигли зібрати 17 ракет + ще якась кількість комплектів яку не встигли зібрати. Після цього Пашинський вивіз все що було можливо в інше безпечне місце (вчасно), а наступного дня в цеха заводу влучила російська ракета...
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03.07.2022 09:35 Ответить
Нептун и Богдану ******* лично Ваван, это бесспорно . Но отрк "Гром", "Сапсан"? Тут количество ********** поболе будет.
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03.07.2022 09:43 Ответить
"Гром" , "Сапсан" . Изучи когда впервые появились эти проекты. И какие деятели при власти их ********. "Умник".
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03.07.2022 09:36 Ответить
Так це ж ботяра.
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03.07.2022 11:34 Ответить
зелені ***** поховали ольху як подарунок байдену та його корєшам з ВПК яким конкуренти у формі наших підприємств ***** не потрібні були
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03.07.2022 10:15 Ответить
Ти "Хаймерс" вірно не здатен написати, а щось там про "деятелей" видумуєш незрозуміло чим.
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03.07.2022 09:42 Ответить
Ну если на то пошло Химарс. А не Хаймерс. "Умник" ещё один выискался.
Наверное после бодуна в лондонском элитном ресторане с семьёй одного ну очееень известного деятеля.
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03.07.2022 09:47 Ответить
Ти спитай що "дєятєль" робив у літаку Медвечука коли у Оман літав?
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03.07.2022 11:14 Ответить
Крапка у же
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03.07.2022 12:30 Ответить
Чому ця посадова особа вякає не державною мовою ???
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03.07.2022 09:04 Ответить
...він не посадова особа, а малорос без почуття гідності та з ознаками невиліковності хвороби - какаяразніца, при цьому дешевий піарщик.
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03.07.2022 09:13 Ответить
Мабуть мало пробув в полоні, дурь рашисти з нього не вибили.
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03.07.2022 10:09 Ответить
"******@шили! Молодцы" - гарно сказано!
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03.07.2022 09:20 Ответить
"ЗСУ вивели з ладу одну з 4 військових баз" -
Дуже товстий натяк, що знаємо скільки там баз й іншим не довго залишилось.
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03.07.2022 09:29 Ответить
Цікаво де цей недомер зрадник знаходиться, сидить десь в тихому місці і патякає
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03.07.2022 09:36 Ответить
Я не стороник,
- але де він має знаходитися якщо місто окуповано?
- чому він недомер якщо його обрали мешканці міста?
- його здається викрадали, і він звільнений в результаті обміну
- поставте собі питання, як би ви вчинили?
- як би вчинив мер вашого міста?
Хочу зазначити, що деякі люди, як то мери міст (не за Федорова кажу) поводять себе достойно, всупереч очікуванням. Деякі, при хороших очікуваннях поводять себе «негарно»(((
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03.07.2022 09:55 Ответить
))) как там в окопах? берцы не жмут?
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03.07.2022 10:00 Ответить
А коли цей "звільнений з полону" коментатор подій у Мелітополі, держслужбовець почне розмовляти державною мовою?
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03.07.2022 10:09 Ответить
Питання риторичне )) Спитайте у комісії, яка приймала в нього іспит зі знання державної мови.
А… Вас чому це питання до 24го не хвилювало?
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03.07.2022 10:26 Ответить
Ой, від таких новин із Запоріжжя душенька радіє!
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03.07.2022 10:10 Ответить
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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03.07.2022 10:31 Ответить
Слава мелітопільским партизанам! ЗСУ слава!
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03.07.2022 12:24 Ответить
От жителей Мелитополя: После ракетно-артиллерийского удара по базе российских оккупантов, ни один российский вертолёт или самолёт, больше не поднялись в воздух. Штабы, казармы, техника уничтожены. А в жилых домах только повылетали окна. Люди удивлены точностью попаданий.
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03.07.2022 13:17 Ответить
Раз @башили, то и раз@*******!
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03.07.2022 13:50 Ответить
 
 