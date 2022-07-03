РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11246 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежомВойна в Украине Война
23 569 46
взрыв (6119) война (47303) россия (91364) Курск (74)

В российском Курске ночью слышали взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В российском городе Курск сообщают, что ночью слышали взрывы. Губернатор региона сообщил, что работала ПВО.

Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью на подлете к Курску российская противовоздушная оборона сбила два украинских беспилотника "Стриж". Он также опубликовал фото якобы сбитых БПЛА.

Жители Курска сообщают в соцсетях, что слышали ночью взрывы, а также публикуют соответствующие видео.

Смотрите также: В Белгороде снова раздались взрывы, сообщается о 3 погибших. ВИДЕО (обновлено)


Фото якобы сбитых в Курске украинских БПЛА.

В российском Курске ночью слышали взрывы 01
В российском Курске ночью слышали взрывы 02
В российском Курске ночью слышали взрывы 03
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+50
Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
показать весь комментарий
03.07.2022 10:11
+49
показать весь комментарий
03.07.2022 10:09
+47
Живите в страхе,суки...
показать весь комментарий
03.07.2022 10:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.07.2022 10:09 Ответить
Щі хоч *уй полощі
показать весь комментарий
03.07.2022 10:41 Ответить
)) "в госдуре не захотели судиться за борщ после признания его украинским" (С)
показать весь комментарий
03.07.2022 10:45 Ответить
Мем: "Щі - то вода, котрою помили тарілку від борщу."
показать весь комментарий
03.07.2022 11:55 Ответить
Ні,щі то хоч яйця полощі!
показать весь комментарий
03.07.2022 12:37 Ответить
бавовна
показать весь комментарий
03.07.2022 10:09 Ответить
показать весь комментарий
03.07.2022 10:33 Ответить
Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
показать весь комментарий
03.07.2022 10:11 Ответить
Живите в страхе,суки...
показать весь комментарий
03.07.2022 10:12 Ответить
Хит сезона. Картина "Стрижи прилетели". Художник Саврасов, Третьяковская галерея.
показать весь комментарий
03.07.2022 10:13 Ответить
То всьо курскіє салавйі...
показать весь комментарий
03.07.2022 10:13 Ответить
Вибухи. В Курську. Это халасеее. Давай щэ.
показать весь комментарий
03.07.2022 10:14 Ответить
Що сьогодні за свято ? Курськ , Бєлгород, Мелітополь , а до того Попасна.
показать весь комментарий
03.07.2022 10:37 Ответить
Хай це свято не закiнчиться нiколи. Хоча нi. Залишимо окупанту можливiсть проявить "добру волю" , та ********* з нашоi краiни куди подалi.
показать весь комментарий
03.07.2022 10:42 Ответить
А как вы суки хотели, война будет и на вашей территории, вы убиваете мирное население Украины, и к Вам ******* прилетит!!
показать весь комментарий
03.07.2022 10:20 Ответить
Бавовняний сезон на кацапії... ))0)0))
показать весь комментарий
03.07.2022 10:22 Ответить
З "атріцатєльним прірастам частічна паджарєнних кацапаффф" ))0))0000)))
показать весь комментарий
03.07.2022 12:02 Ответить
*****. У нас ластівки і голуби. Чули дзвін і хз звідки він. Нажрався чорт кацапський, підпалив щось ..
показать весь комментарий
03.07.2022 10:23 Ответить
Ці старі Рейси і Стрижи треба реально переробити на камікадзе.
Подяка моск@лям за підказку
показать весь комментарий
03.07.2022 10:25 Ответить
Bavovna.
показать весь комментарий
03.07.2022 10:26 Ответить
викликали духа війни буде і у вас розруха,смерть прийде і на ваші землі,тому що ви розпочали війну на знищення України!

Незважаючи на "фінансові труднощі", чоловікові подобається дивитися на свого президента. Відповідне опитування провів канал "Настоящее время" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами чоловіка, за час правління Путіна, в Росії стало краще навіть "небо над головою". Також громадянинові РФ подобається дивитися на свого правителя.

Після незв'язних дифірамб главі держави-агресора росіянин почав просити у журналістів грошей. Прибічник Путіна хотів отримати "копієчку", щоб купити їжу......

Працівники однієї зі шкіл в підмосковному Клині провели "суботник" під назвою "Праця очищує". Після облагородження території учасники акції сфотографуватися з плакатами з гаслами "Один народ, одна нація, один праVитель". Про це повідомив білоруський блогер Владислав Бохан.

Він надіслав до школи фейковий лист від імені партії "Єдина Росія" з інструкціями до проведення акції. При цьому він попросив надіслати фотозвіт з плакатами. Відповідь йому надіслали вже наступного дня. "Щорічно люди, що стоять тут на фото з гаслом Третього рейху "Один народ, одна нація, один правитель" (Ein Volk, ein Reich, ein Führer), віщають про звільнення країни від фашистських загарбників. Цією ж маркою сьогодні вони паразитують на розумах дітей з метою виправдання загарбницької війни своєї імперії", - написав Бохан. При цьому він вказав, що саме такі люди стали співучасниками того, що "коричнева чума знову підняла голову в Росії (і в Білорусі)".
показать весь комментарий
03.07.2022 10:26 Ответить
"Один Рейх, один народ" по-кацапському.

показать весь комментарий
03.07.2022 11:06 Ответить
ну нормально. Всё идет по плану. Причём значительно быстрее, чем я даже надеялся, а иногда ускоряясь до невозможности.
показать весь комментарий
03.07.2022 12:48 Ответить
Учитесь жить с прилетами, ССУЧКИ КАЦАПСКИЕ!
показать весь комментарий
03.07.2022 10:29 Ответить
нормально так кацапсинські пси переполохались, гавкін шаленний стоїть на окупованих українських землях.
показать весь комментарий
03.07.2022 10:30 Ответить
совкові "стрижі" виявлені тому, що у кацапів-містіфікаторів нема "байрактарів".. а тупорилий глибинний народ Мокші повірить у будь-яку муйню з голубого очка Скарабєєвих
показать весь комментарий
03.07.2022 10:31 Ответить
закон "бумеранга" ще ніхто не відміняв
показать весь комментарий
03.07.2022 10:32 Ответить
Кремль бомбардує власні міста. Але мені подобається!!! Давай маскву тепер!!!!
показать весь комментарий
03.07.2022 10:39 Ответить
Рязанскава сахарку в мавзалей до живее всех живих нехай підкладуть. Так буде поскрєпнєє, покушение на устои, лишение сакральних символов
показать весь комментарий
03.07.2022 10:54 Ответить
месть Белгородской Наротной Республики за подлый удар
показать весь комментарий
03.07.2022 10:42 Ответить
Надеюсь в этот раз они не лоханулись, как в Загребе четыре месяца назад, и звезды уже зарисовали тризубом. Хотя уверен, что они не в состоянии правильно наш герб нарисовать, для кацапов это непосильная задача.
показать весь комментарий
03.07.2022 10:49 Ответить
Туго в них з нібито збитими байрактарами, раніше був один випадок- показали безформенну купку брухту ( у вірмен купили ?)
Рейси, чижі, стрижі пішли в діло - то в пмп, румуній, хорватіі. Але розслідування до цього часу не повідомило чиі це апарати. Бояться зіпсувати стосунки з рахою.
показать весь комментарий
03.07.2022 10:49 Ответить
"Фейк про Крапку-У. Эта вайска рф абстреляли Курск ракетами Крестик-22.. местные уже нашли фост.".))
показать весь комментарий
03.07.2022 11:00 Ответить
Це їх мабуть бульбаши !
показать весь комментарий
03.07.2022 11:06 Ответить
Опять самообстрелы... Необходимость в аргументах для мобилизации у орков растёт...
показать весь комментарий
03.07.2022 11:16 Ответить
кацапська методичка пише для кацапів що то не вибухи а "всєго лішь громкіє хлопкі")
показать весь комментарий
03.07.2022 11:29 Ответить
дайош КНР )курскую народную рєспубліку)
показать весь комментарий
03.07.2022 11:31 Ответить
это выяснение отношений между белгородской и курской народными решпубликами!
показать весь комментарий
03.07.2022 11:32 Ответить
100%! Свободолюбивый нарот Курской Наротной Республики (КНР) не хочет говорить на белгородском языке. За это хунта Белгородской Наротной Республики (БНР) бамбит нарот КНР! Нивчём не павинных людей!!!
Астанавитесь!!!
показать весь комментарий
03.07.2022 11:50 Ответить
у них давнишний спор за право на щи, как нематериальное культурное наследие.
показать весь комментарий
03.07.2022 12:17 Ответить
Самі себе,як гоміки,або білоруси валять! Ми тут ні до чого,ми взагалі захищаємось!!! Пішли на йух!!!
показать весь комментарий
03.07.2022 12:43 Ответить
Что же делать рассеюшке - везде ХЛАПКИ и камни с нёба
показать весь комментарий
03.07.2022 13:38 Ответить
Это путинский "прорыв"
показать весь комментарий
03.07.2022 13:56 Ответить
Куряне!
Куряйте в отведенных для куряния местах! 📢
показать весь комментарий
03.07.2022 13:59 Ответить
Это освобождение и жест доброй воли.
показать весь комментарий
03.07.2022 15:20 Ответить
 
 