В российском Курске ночью слышали взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском городе Курск сообщают, что ночью слышали взрывы. Губернатор региона сообщил, что работала ПВО.

Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью на подлете к Курску российская противовоздушная оборона сбила два украинских беспилотника "Стриж". Он также опубликовал фото якобы сбитых БПЛА.

Жители Курска сообщают в соцсетях, что слышали ночью взрывы, а также публикуют соответствующие видео.

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Фото якобы сбитых в Курске украинских БПЛА.





