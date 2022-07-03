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комендантский час (143) Нацполиция (15762) Черкассы (803) мобилизация (1668)

В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество

За одну ночь полиция в Черкассах обнаружила более 30 нарушителей комендантского часа. Их доставили в райуправление полиции и вручили повестки.

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ночной отработки в Черкасское районное управление полиции с целью фильтрации было доставлено более тридцати нарушителей комендантского часа, которые пренебрегали запретами и правилами безопасности. Также 34 гражданам военные вручили повестки", - говорится в сообщении.

Полицейские отметили, что часть нарушителей находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также они проверили 32 человека, которые находятся под формальным, административным надзором и домашним арестом.

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"Данная отработка направлена ​​на профилактику правонарушений, предупреждение и раскрытие преступлений, усиление безопасности граждан, предотвращение незаконного оборота оружия и наркотических веществ, а также проверки соблюдения гражданами комендантского часа", - пояснили в полиции.

Правоохранители пообещали и дальше проводить на территории города и области такие рейды.

В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 01
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 02
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 03
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 04
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 05
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 06
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 07
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 08
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 09
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 10
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 11
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 12
В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа 13

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Це все правильно - і рейди, і покарання за недотримання обмежень. Але карати повісиками - це абсурд.карати потрібно так, як це ******** у відповідних кодексах. Осоьисто знаю двох алкозалежних, одному з яких вручили повістку а інший, безробітний пішов добровольцем. Бидва орієнтовно за тиждень були віьправлені додому вже з полігонів. Пора зрозуміти, що такий контингент становить небезпеку не лише для себе, а й для тих, зто поряд, мотивованих і адекватних, які через от таких можуть загинути.
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03.07.2022 11:30
+27
Армія-це тепер покарання а не почесна повинність ? Алкаші і наркомани в військо ?
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03.07.2022 11:28
+26
За порушення не повістки а штрафи чи примусові роботи а не ганьбити військових...
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03.07.2022 11:29
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в каждое подразделение - по опытному клаберу!
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03.07.2022 11:21 Ответить
Мужчины смогут выехать за границу?

В Раду подали альтернативный законопроект по запрету на выезд мужчин с территории Украины во время военного положения. Предлагается существенно расширить перечень мужчин, которым можно покидать пределы Украины.

В частности, такое право предлагается дать мужчинам, у которых не только трое несовершеннолетних детей, а и двое детей до 14 лет, один ребёнок до 14 лет и беременная супруга, или же один ребёнок до 3 лет.
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03.07.2022 11:36 Ответить
кто размножился- пусть живет и дальше детьми обрастает. а у кого ни одного ребенка- пусть гибнет без своих детей ради чужих.
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03.07.2022 11:48 Ответить
Да,уровень этого цинизма и дискриминации сопастовимый с нацистким.
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03.07.2022 12:00 Ответить
Ради чужих детей так себе мотивация)
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03.07.2022 12:15 Ответить
*** яке кончене
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03.07.2022 12:42 Ответить
Це той мерзенний депутан подав соавтор Безумної по всії її "прожектах". Це знищення генофонду, молодих та кращіх.
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03.07.2022 12:21 Ответить
Таке треба робити щоночі в кожному місті! Ну сил вже немає від цих бухих і з музикою щоночі! У них літо, розваги! війна? Де війна?
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03.07.2022 11:24 Ответить
Це все правильно - і рейди, і покарання за недотримання обмежень. Але карати повісиками - це абсурд.карати потрібно так, як це ******** у відповідних кодексах. Осоьисто знаю двох алкозалежних, одному з яких вручили повістку а інший, безробітний пішов добровольцем. Бидва орієнтовно за тиждень були віьправлені додому вже з полігонів. Пора зрозуміти, що такий контингент становить небезпеку не лише для себе, а й для тих, зто поряд, мотивованих і адекватних, які через от таких можуть загинути.
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03.07.2022 11:30 Ответить
Не факт що загребут до армії, але факт що вони цього дуже бояться, і гарний приклад для інших боягузів - сиди нижче трави і тихіше води
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03.07.2022 11:41 Ответить
Як на мене, їх треба у Бучу, Ірпінь, Гостомель, Макарів і інші міста на примусівку розбирати завали.
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03.07.2022 11:43 Ответить
І чим краще сидіти тихо?
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03.07.2022 12:13 Ответить
В військо ні в якому разі. Чистити вулеці, туалети, риття канав і т.п.
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03.07.2022 11:37 Ответить
Це будуть відбірні вояки,особливо на роліках-буде бетером...
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03.07.2022 11:24 Ответить
Мажорный батальон ?
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03.07.2022 11:24 Ответить
да, из батальных мажоров.
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03.07.2022 12:00 Ответить
Пусть едут под Славянск окопы рыть. Можно даже не снимая роликов.
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03.07.2022 11:26 Ответить
Та ніхто з цих осіб не піде в армію.Навіщо ці понти? Краще дайте великий штраф і все.
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03.07.2022 11:26 Ответить
а кто их спрашивать должен? на обучение и вперед.
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03.07.2022 11:34 Ответить
Якщо людина не хоче, то з неї буде поганий військовий.
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03.07.2022 11:36 Ответить
не "плохой", а опасный для сослуживцев.
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03.07.2022 12:02 Ответить
Але у свій час ,гранату в орків кине.
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03.07.2022 14:18 Ответить
Саме цікаве, що в моєму місті вночі патрулі в 1-2 місяці війни їздили регулярно, але тоді ніхто і не порушував комендантську годину, хіба диверсанти. А тепер вночі зовсім поліції не видно, зате орущих-бухущих натовпи.
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03.07.2022 11:28 Ответить
Шурину моєму,пришла повістка ,сходив мід комісія ,пройшов, і шо тиша 1,5 місяця,дзвонив ," і шо ? " - " чекайте"
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03.07.2022 14:27 Ответить
Армія-це тепер покарання а не почесна повинність ? Алкаші і наркомани в військо ?
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03.07.2022 11:28 Ответить
Повістка - не означає армія. Армія - не означає одразу на фронт, це тяжка праця в першу чергу. І воєнкомати мають відповідально ставитися до виконання обовязків, а не працювати по плановій системі.
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03.07.2022 14:58 Ответить
За порушення не повістки а штрафи чи примусові роботи а не ганьбити військових...
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03.07.2022 11:29 Ответить
Дивинним війскам коли роздадуть? Такий метод не найкращий вихід, повістка як покарання.
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03.07.2022 11:29 Ответить
Ну і як завжди - борзі всі як один. Там мало повістки. Треба тим, хто їх затримав, потім до них навідатися у цивільному і натовкти пики їм добряче.
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03.07.2022 11:31 Ответить
Маловато, маловато будя, аднако 🤔🧐😁 Надыть пафффтарить, в каждом областном центре, районном, кабаки вдоль трасс шерстить так, чтоб мох и болото летели, - можешь тварь бухать, - можешь и в окоп, ****** идти 😁 Особенно шерстить надо начиная с пятницы по воскресенье вечером, не можешь в армию идти, - ****** окопы рыть, улицы мести, не хочешь добровольно, - ********** резиновой дубиной по хребту... и, как бабка отшептала, будут твари работать, аж сопли на потолок лететь😁 Курорт себе гандоны устроили во время войны, забыли, суки, тяжёлую руку комбата, можна напомнить 😝😝😝😝😝😜🤪
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03.07.2022 11:32 Ответить
Только рашистское быдло считает, что ударив человека, можно его заставить.
Меня бы если командир ударил, сразу бы ответку получил.
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03.07.2022 12:11 Ответить
Пока не будет показательной порки у нас так и будут две страны в одной - одна воюет и помогает, другая чилит на роликах и сидит по Закарпатьям и Львова, в то время как за их малую родину гибнут днепряне, полтавчане и волыненя, которые в том чертовом Даунбасе и небыли никогда пока автомат в руки не взяли.

Почему орки гонят даунбасовцев воевать а с нашей стороны эти чмони только слоняются без дела по городам западной Украины и ноют что у них нет нормального телефона ютубчик глянуть? Они должны в первых рядах идти отвоевывать свой Мариуполь, свой Донецк и свой Луганск, а не наши отцы и братья, которые не никогда не махали мерзкой трехцветной тряпкой!
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03.07.2022 11:33 Ответить
Вы тоже можете пойти служить в ВСУ.У нас всех равные права,у вас даже равнее от недавна.Или будете здесь розкалывать страну,деля жителей на запада и востока?Помню уже кто-то ,когда-то подобным занимался.
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03.07.2022 11:53 Ответить
Ця провокаторша, яка стравлює схід и захід країни, може з 1жовтня ставати на облів та йти до ЗСУ.
Там всі професії, тільки домогосподарок нема))
Але мені щось підказує, що вона цього не зробить.
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03.07.2022 12:04 Ответить
На фронті під Ізюмом зараз мій брат та дядько. А казати з дивана жінці щоб вона йшла воювати - більше зганьбитися вже НЕМОЖЛИВО
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03.07.2022 12:18 Ответить
І що?То звільняє вас особисто від обов'язку?І що ви кажете?Неможливо?А в Ізраїлі можливо.Хочете рівних прав з чоловіками,то і беріть на себе рівні з ними обов'язки.
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03.07.2022 12:28 Ответить
Ага, як інших посилати, то ти "впєрєди планєти всей", а як тебе торкнулось "я здєсь причьом".
Мені достатньо, що ти, подляцька ботяра, вище висрала наратив ненависті до східняків. Стравлювати схід і захід і мати на цьому гешефти може тільки ВОРОГ.
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03.07.2022 12:29 Ответить
Пісец, а за згвалтування скількі років ЗСУ дають?
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03.07.2022 11:33 Ответить
дают одну каденцию в ВР в партии СН, иванисов про это всё знает.
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03.07.2022 12:07 Ответить
З яких це пір служба в наших звитяжних ЗСУ перетворилась з почесного обов'язку у покарання?
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03.07.2022 11:33 Ответить
так всегда было так там служить может только мазохист ...или так же в мусарке за 13 к ходить повестки давать)
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03.07.2022 19:15 Ответить
І нах це все ??? Шо ці люди будуть робити в війську козацькому ?????
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03.07.2022 11:33 Ответить
Знайдеться для них справа. На гашетку тиснути лише руки та пальці потрібні, так само як окопи рити або поранених вивозити.
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03.07.2022 11:37 Ответить
Нісенітниця повна,бред.
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03.07.2022 11:48 Ответить
Сначала сама попробуй , а потом говори)
Если у человека руки трусятся от алкоголя, никуда он не попадет в цель.
Если мозги прокуренные, от него больше вреда будет с оружием в руках.
Если человек никогда лопаты в руках не держал, ему месяц нужно минимум учиться копать. Иначе он полчаса покопает и сразу сдохнет.
Даже ящики нужно уметь таскать, опытные грузчики подтвердят.
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03.07.2022 12:08 Ответить
Видати дрібнокаліберку ТОЗ-8, а то й саперну лопатку - і вперед у перших лавах у контратаки, кров'ю змивати порушення комендантської години і зубами вигризати зброю у кацапів. Поранення, отримане в бою, означатиме спокуту і право приєднатися до лав ЗСУ. Спроба втечі або самостріл означає, що покидьок заслуговує бути розстріляним безпосередньо в бою або потім перед строєм.
У будь-якому випадку цей допоміжний контингент не надто шкода. Україночки швидко компенсують ці демографічні втрати. Натомість це збереже багато життів захисників України.
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03.07.2022 12:12 Ответить
Я вас не знаю, но вы мне не нравитесь - идите и умрите там, а я дальше коменты строчить буду, ага.
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03.07.2022 12:53 Ответить
У нас відмінили адмін та кримінальний кодекс? Чи в ЗСУ набирають виключно наркоманів, алкоголіків та інший зброд?
Що це за дібільна совкова херня? Як може апріорі порушник законів, норм і т.д. бути мобілізованим?
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03.07.2022 11:34 Ответить
Как писал ЗЕ , не рассла***йтесь идет война .. **** не ужели не понятно *** комендантский час ....
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03.07.2022 11:35 Ответить
Випадок був не давно. Зібрали волонтери бус з мінеральною водою для солдатів що на фронті бо пекельна жара. По дорозі їхизупинили патрульні Нацполіції. В комфортному пріусу с кондиционером сидять поліцаї та причепились що страхівка не продовжена хоча ще є тиждень в запасі. Поки 1000 ГРИВЕНЬ не дали хабара не пускали. Вояки в окопах в жару під обстрілами а поліцаї як на курорті бабло стрижуть.
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03.07.2022 11:35 Ответить
В ночі на Нижньоюрківській 31 вдерся "космодесант" до волонтерів. Поцупили шуруповерт і інші інструменти для наших хлопців.
І це на наші гроші утримуються ці зрадники.
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03.07.2022 12:33 Ответить
во-во! цих мусорів паскудних першими на фронт треба! а то бач які морди відїли на наших бідах!
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03.07.2022 16:16 Ответить
Окей, а в мене питання, а ***** повістки? Це в нас як покарання піти до армії захищати Батьківщину? Відправляли б на тиждень на громадські роботи і все + штраф та попередження
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03.07.2022 11:38 Ответить
Армія не курорт, якщо ти не знав.

Щось всі чмоні ниють по одному ж й тому шаблону: а що я буду в армії робити як я не служив, з мене там користі не буде, хник хник ... буде з тебе користь, не піклуйся, як на одеському пляжі на мінах стрибати то краще теж саме на фронті роботи, більше користі для країни.
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03.07.2022 11:45 Ответить
Де Ви тут побачили ниття? Я кажу про те, що бухарики та оці типи які за закладками ночами вештаються не будуть нормально виконувати свої обов'язки, в армії мені здається від них буде більше шкоди
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03.07.2022 12:07 Ответить
ну так бравих мєнтів хай і відправлять!
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03.07.2022 16:17 Ответить
Весь силовий блок країни, за виключенням армії, під час війни спрямований не на її захист, а на відлов цивільного м'яса для відправки на фронт. Так принаймні для мене це виглядає.
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03.07.2022 11:39 Ответить
Действительно, надо ночью ментам спать, а бухари и тусовщики пусть отдыхают, заодно диверсанты свинособачьи на прогулки повыходят - кого убьют, что взорвут, **** тут такого. Эти ограничения не просто так придуманы. А повестки правильно дают, в армию необязательно сразу или вообще заберут, но уже человек неотвертится и не сховается от своего долга. А хочет он защищать страну или нет это уже извините неважно. Одним ночные гульки, а другим ракеты в окопы - надо совесть иметь и делать хотябы элементарное, просто НЕНАРУШАТЬ закон , мешая этим тем, кто обеспечивает безопасность.
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03.07.2022 11:53 Ответить
Как раз таким легче всего отвертеться, придет в военкомат бухой или накуренный.
Если такого возьмут, им же хуже.
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03.07.2022 12:02 Ответить
Испокон веков такие умные находились откосить от армии, мало у кого получалось. А в военное время все просто, страдаешь херней - похоронят под умиротворяюшую музыку. Но опять же, те кто неимеет желания брать в руки оружие, те будут работать по своей специальности, от строительных работ, куховарения до перевозок и тд, армия тот же маленький мир, где любому человеку найдется занятие. А если человек полная мразь и будет байдыки бить и подводить людей, то выбьют зубы и посадят нахер, или ты думаешь кто-то панькаться будет?
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03.07.2022 12:29 Ответить
єдиний здоровий коментар! тільки сбу, пограничники і прокурвори ще й гуманітаркою і всяким контрабасом зайняті! тай в зсу при воєнкоматах таких "хєроїв" повно!
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03.07.2022 16:19 Ответить
Зате криворіжський мажор ніколи не отримає повістки за поливання брудом армії, бо видно свій.
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03.07.2022 11:41 Ответить
Дуже прикро, що дотримувався порядку народ на мирній території лише 1.5-2 місяці війни. зараз знову мода - а якщо бої десь далеко на Донбасі, то я роблю що хочу. хочу йду на пляж попри міни, хочу коментантську порушу, хочу гуманітарку свисну. Так ми програємо...
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03.07.2022 11:41 Ответить
Вчера я не успел вовремя вернуться домой, зашел в подъезд прмиерно в 23:10 (коммендатский час у нас начинается в 23:00). Прошу считать этот пост явкой с повинной и надеюсь на гуманность в наше непростое время.
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03.07.2022 11:42 Ответить
А в нашому будинку в 23:00 двері в парадних закриваються на засув. Дуже дисциплінує тих, кто ******** порушувати комендантську годину.
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03.07.2022 22:30 Ответить
Тобто,якщо щось,то зі спини будуть прикривати озброєні акозалежні гопники?Виходить,що зелені гниди прировняли ЗСУ до місць позбавленя волі?Дякою тобі,зелений виродок.
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03.07.2022 11:43 Ответить
Не бійся чмоня ... мій брат зараз на фронті, таких підорів як ти боронить, хоч і не гопник, хоч і не служив досі, та пиво любить.
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03.07.2022 11:48 Ответить
Думаю на фронті з таких бовдурів мало толку,а от в тилу нехай грузять розгружають миють казарми,чистять картоплю розбирають завали і т д.Якщо таким способом карати людину то боєздатність армії почне падати!Цей радянський підхід вже задовбав.Та ви наберіть 100тис воїнів але реально вмотивованих і озбройте до зубів навчіть по вищих зразках як має бути,а не наберайте купу мяса як в днр.
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03.07.2022 11:44 Ответить
Очередной долб...***** от полиции и Монастырского вместе со всеми своими недоделанными советниками и замами. Нах..я в армии, во время войны, нарушители комендантского часа, да ещё и в алкогольном опьянении?... Там пить, а потом по пьяни получать травмы и государство всю жизнь плати этому инвалиду или его семейке? Когда эта дичь уже закончится и полиция займётся борьбой с преступностью? Рада чем занята, офис Прэжыдэнта куда смотрит?
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03.07.2022 11:46 Ответить
Пропонує сформувати підрозділ окремий з порушників що "перебували в стані алкогольного сп'яніння " та тих кому прийшла ідея такої роздачі повісток
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03.07.2022 11:55 Ответить
Побольше наркоманов и алкашей в армию набирайте, тогда точно победим.
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03.07.2022 11:58 Ответить
Совковий підхід.Толку з них як з качки води.Штрафувати так,до примусових робіт так,а на фронт((Такі і зрадять при нагоді,або через власний страх,може загинути якась порядна людина.
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03.07.2022 11:58 Ответить
Неправильно!
Армію роблять як срєдство залякування!
Наоборот, потрібно крутити ролики по телевізору, що служити в армії - це честь і гордість.
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03.07.2022 12:01 Ответить
Уже никто не ведётся
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03.07.2022 12:06 Ответить
Вони всі з глузду поз'їзжали??? І що робити з ними на фронті??? Дайте нам нормальних хлопців, грамотних досвідчених, і це значно посилить нас, та наблизить до перемоги!!! Чи то зовсім не вигідно Zе команді у київі????
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03.07.2022 12:03 Ответить
Херня повна,а лікарі-то не справжні чоловіки?А комунальники,завдяки яким ви маєте безперебійно світло,воду-не справжні чоловіки?Типова та примитивна маніпуляція ображеної життям жінки...
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03.07.2022 12:33 Ответить
Армія має бути добровільна.
Хочете набрати додаткові сили - крутіть рекламу по телевізору: "Вступайте в збройні сили України. Це поважна робота. І ще й зарплата 100 000 грн."
Наберете бистро!
Зараз свобода і капіталізм. Зараз такими методами все треба робити.
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03.07.2022 12:07 Ответить
На неделе правительство тихо и молча по инициативе министерства финансов отказалось ограничить зарплаты руководителей и членов наблюдательных советов госкомпаний 97 тыс. грн. Это оказывается мало для важных людей!!!! Там суммы кратно больше. А Вы о 100 тыс.
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03.07.2022 12:11 Ответить
Свобода зараз ***** ... зараз прийдуть до тебе орки і виб'ють твою свободу прикладом разом з зубами, а потім дадуть в руки автомат і ти швиденько побіжиш з ним уперед, зкидуючи баласт у труселя ... за свою свободу воювати треба а не по диванах ховатися.
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03.07.2022 12:12 Ответить
Ви уявляєте скільки людей приходять до війскоматів.. щоб їх узяли .. З мотивацією.. здорові мужики. А їх м'яко кажучи.. посилають.. "ждите звонка" .. чотири місяці.. поспіль
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03.07.2022 13:40 Ответить
Правильное пополнение штрафбатных частей....
ибонекуй....
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03.07.2022 12:09 Ответить
крогда разрешат пестики посмотри на них когда их шпиговать будут тоже..)
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03.07.2022 19:14 Ответить
Може хоть на фронті це бидло у людей перетвориться ? Хоча навряд чи ...
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03.07.2022 12:10 Ответить
Мусорів можна зрозуміти - їм краще відловити "уклоністів" в тилу, ніж самим воювати.
Це зовсім НЕ на ДРГ полюють у Харкові.

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03.07.2022 12:12 Ответить
точно шо, як було сказано одним бійцем - країна парадоксів. одні гинуть за майбутню свободу для всих, інші ворують все, шо стало доступним в новому відчинившомуся "вікні можливостей", здійснюючи свою давнішню мрію "піднятись" в князі та підкнязьки й кобеліровать цілодобово, впадаючи в депресняк від неможливості з тьолкою в барсу, париж чи рим зганять на уікенд, тратячи свіжонаграбоване.
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03.07.2022 12:20 Ответить
ну піZdeць! з армії зробили пугало!! ну скільки можна млять?! це вже тренд пішов! хтось взаггалі візьметься за це?!!
дивно мені було чути шо і Мирослав Гай не проти нтакого покарання!

хочете покарати, на виправні роботи в Бучу/Ірпень розвалини розбирати!

дибіли, с*ка!
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03.07.2022 12:48 Ответить
Цікаво... Я третій місяц поспіль приходжу до війскомата.. добровільно. Мені треба стати порушником, щоб взяли до лав збройних сил..?
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03.07.2022 13:37 Ответить
Факт - мій син два рази ходив ще на початку вторгнення.
Взяли дані , записали телефон - сказали передзвонять ...
І ні гугу .
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03.07.2022 16:52 Ответить
"Кинув 150 рублив". В Черкассах рублями пользуются?
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03.07.2022 14:17 Ответить
ментяры муссора поганые и эти штабные прихлебатели с военкомата))
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03.07.2022 19:13 Ответить
типа мент имеет право тыкать--одно это одлжно быть поводом для увольнения
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03.07.2022 19:19 Ответить
Весь березень та половину квітня провів в окопах - не дай боже мати поряд такого "побратима" притягнутого примусово! У нас в підрозділі були всі добровольці.
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04.07.2022 11:56 Ответить
 
 