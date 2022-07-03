В Черкассах раздали повестки 34 нарушителям комендантского часа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Общество
За одну ночь полиция в Черкассах обнаружила более 30 нарушителей комендантского часа. Их доставили в райуправление полиции и вручили повестки.
Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.
"В результате ночной отработки в Черкасское районное управление полиции с целью фильтрации было доставлено более тридцати нарушителей комендантского часа, которые пренебрегали запретами и правилами безопасности. Также 34 гражданам военные вручили повестки", - говорится в сообщении.
Полицейские отметили, что часть нарушителей находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также они проверили 32 человека, которые находятся под формальным, административным надзором и домашним арестом.
"Данная отработка направлена на профилактику правонарушений, предупреждение и раскрытие преступлений, усиление безопасности граждан, предотвращение незаконного оборота оружия и наркотических веществ, а также проверки соблюдения гражданами комендантского часа", - пояснили в полиции.
Правоохранители пообещали и дальше проводить на территории города и области такие рейды.
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В Раду подали альтернативный законопроект по запрету на выезд мужчин с территории Украины во время военного положения. Предлагается существенно расширить перечень мужчин, которым можно покидать пределы Украины.
В частности, такое право предлагается дать мужчинам, у которых не только трое несовершеннолетних детей, а и двое детей до 14 лет, один ребёнок до 14 лет и беременная супруга, или же один ребёнок до 3 лет.
Меня бы если командир ударил, сразу бы ответку получил.
Почему орки гонят даунбасовцев воевать а с нашей стороны эти чмони только слоняются без дела по городам западной Украины и ноют что у них нет нормального телефона ютубчик глянуть? Они должны в первых рядах идти отвоевывать свой Мариуполь, свой Донецк и свой Луганск, а не наши отцы и братья, которые не никогда не махали мерзкой трехцветной тряпкой!
Там всі професії, тільки домогосподарок нема))
Але мені щось підказує, що вона цього не зробить.
Мені достатньо, що ти, подляцька ботяра, вище висрала наратив ненависті до східняків. Стравлювати схід і захід і мати на цьому гешефти може тільки ВОРОГ.
Если у человека руки трусятся от алкоголя, никуда он не попадет в цель.
Если мозги прокуренные, от него больше вреда будет с оружием в руках.
Если человек никогда лопаты в руках не держал, ему месяц нужно минимум учиться копать. Иначе он полчаса покопает и сразу сдохнет.
Даже ящики нужно уметь таскать, опытные грузчики подтвердят.
У будь-якому випадку цей допоміжний контингент не надто шкода. Україночки швидко компенсують ці демографічні втрати. Натомість це збереже багато життів захисників України.
Що це за дібільна совкова херня? Як може апріорі порушник законів, норм і т.д. бути мобілізованим?
І це на наші гроші утримуються ці зрадники.
Щось всі чмоні ниють по одному ж й тому шаблону: а що я буду в армії робити як я не служив, з мене там користі не буде, хник хник ... буде з тебе користь, не піклуйся, як на одеському пляжі на мінах стрибати то краще теж саме на фронті роботи, більше користі для країни.
Если такого возьмут, им же хуже.
Армію роблять як срєдство залякування!
Наоборот, потрібно крутити ролики по телевізору, що служити в армії - це честь і гордість.
Хочете набрати додаткові сили - крутіть рекламу по телевізору: "Вступайте в збройні сили України. Це поважна робота. І ще й зарплата 100 000 грн."
Наберете бистро!
Зараз свобода і капіталізм. Зараз такими методами все треба робити.
ибонекуй....
Це зовсім НЕ на ДРГ полюють у Харкові.
дивно мені було чути шо і Мирослав Гай не проти нтакого покарання!
хочете покарати, на виправні роботи в Бучу/Ірпень розвалини розбирати!
дибіли, с*ка!
Взяли дані , записали телефон - сказали передзвонять ...
І ні гугу .
типа мент имеет право тыкать--одно это одлжно быть поводом для увольнения