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Украинцы всегда демонстрировали отвагу на море, - Наев поздравил моряков с Днем Военно-морских сил ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

После распада СССР и во время бурных событий 2014 года коварный враг пытался отобрать у нас военно-морские мощности.

Об этом говорится в обращении командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевые побратимы! Военные моряки! Искренне поздравляю вас с Днем Военно-морских сил Вооруженных сил Украины! Украинский флот имеет славную историю. И во времена Киевской Руси, и во времена казачества - украинцы всегда демонстрировали отвагу на море. После распада Советского Союза и во время бурных событий 2014 года коварный враг пытался отобрать у нас военно-морские мощности. Но всегда есть те, кто борется и не сдается", - отметил он.


Наев также выразил уважение всем украинским военным морякам, которые сохраняют верность присяге и защищают нашу страну.

"Военно-морские силы Украины - это и корабельный состав, и морские пехотинцы, и морская авиация, и подразделения специального назначения. Это также все, кто их обучает и обеспечивает. Имена героев-моряков пройдут сквозь столетия и будут жить в веках. По случаю праздника желаю, чтобы ваши глаза смотрели с надеждой в морскую даль, а родные обязательно дождались вас из победных походов. Желаю, чтобы в ваших домах царили мир и благополучие, а море дарило только приятные эмоции и воспоминания. Слава Украине! Вместе победим!" – добавляет Наев.

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Топ комментарии
+11
Шана і повага всім українським військовим морякам, які зберігають вірність присязі та боронять нашу країну!!!
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03.07.2022 12:15
+10
Приєднуюсь до привітань!!!
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03.07.2022 12:14
+9
Вітаю усіх причетних! Разом переможемо!
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03.07.2022 12:22
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Опять Наев пиарится? Нечем заняться генералу с весьма неоднозначными отзывами, кроме поздравлений всех подряд, вручения мелких подарков и грамот?
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03.07.2022 11:56 Ответить
пошо таке ******?...
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03.07.2022 12:02 Ответить
Экипаж крейсера Мааац-Ква присоединяется к поздравлениям со дна моря.
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03.07.2022 11:56 Ответить
Приєднуюсь до привітань!!!
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03.07.2022 12:14 Ответить
Шана і повага всім українським військовим морякам, які зберігають вірність присязі та боронять нашу країну!!!
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03.07.2022 12:15 Ответить
Вітаю усіх причетних! Разом переможемо!
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03.07.2022 12:22 Ответить
Дай Бог всім здоров'я! Разом до перемоги! Зі святом!
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03.07.2022 12:28 Ответить
Зі святом! Вітаю всіх, хто причетний! Разом до перемоги!
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03.07.2022 12:30 Ответить
Усіх причетних зі святом! Наближаємо нашу перемогу! Разом переможемо!
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03.07.2022 12:30 Ответить
Зі святом всіх причетних до Військово-Морських Сил Збройних Сил України
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03.07.2022 12:32 Ответить
"Матроси, старшини, сержанти, мічмани, прапорщики, офіцери, адмірали, генерали... Всі вони вдень і вночі виконують надважливі завдання із захисту морського кордону країни. Їм доводиться охороняти Україну на одному із найнебезпечніших напрямків. Коли ворог не спить і намагається дестабілізувати ситуацію в Чорному та Азовському морях. Захопити країну з Півдня.
Але наші захисники дають ворогу по зубах. Як ось цей військовий моряк, що на фото, який збив із ПЗРК «Ігла» ворожу ракету.
Вдячний Станіславу і кожному з вас за захист морських рубежів та за готовність будь-якої хвилини захистити інтереси країни.
З Днем Військово-Морських Сил ЗСУ!"
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03.07.2022 12:38 Ответить
Вітаю всіх військових моряків, зї святом. Бажаю здоров'я та перемоги над ворогом. Ви завжди були прикладом відваги, мужності та героїзму!
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03.07.2022 12:38 Ответить
Вітаємо усіх військових моряків зі святом! Дякуємо за несення служби і вагомий внесок, обороняючи нашу державу. Разом до перемоги! Переможемо! Усе буде Україна!💙💛
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03.07.2022 12:53 Ответить
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03.07.2022 13:23 Ответить
Вітаю із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України!
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03.07.2022 15:54 Ответить
Але Нептуни ми вам не дамо - бо Зеленський заборонив їх виробництво .
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03.07.2022 16:49 Ответить
Наєв і медиків привітав, і моряків. Всюди встигає. Чекаємо в нашому колгості, нехай ще доярок і трактористів привітає. Бо в Україні ж немає війни, чим ще генерал-лейтенанту зайнятись, окрім дешевого піару?
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03.07.2022 22:39 Ответить
Дешевий популізм. Ото велика відвага, бездарно просерити усе. Навіть флагмана кинули й затопили.
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04.07.2022 09:12 Ответить
 
 