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Гаубицы М777 интенсивно работают по всей линии фронта, - ООС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

По всей линии фронта сегодня интенсивно работают переданные нам союзниками 155-мм гаубицы М777.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.

"Ими успешно уничтожаются передовые командные пункты противника, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скопление вражеской техники, артиллерийские батареи противника. Команда Военного телевидения поработала вместе с артиллеристами, чтобы воочию убедиться в эффективности этого оружия на передовой", – говорится в сообщении.

Видео: Военное телевидение Украины

Смотрите также: Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+33
Чудово! Слава зброярам та користувачам!
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03.07.2022 13:44
+22
..ну як ЦЕ може не сподобатися Українцю?
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03.07.2022 13:48
+18
Спалити їх нах. Москалі - то виплодки пекла.
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03.07.2022 13:49
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Чудово! Слава зброярам та користувачам!
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03.07.2022 13:44 Ответить
..ну як ЦЕ може не сподобатися Українцю?
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03.07.2022 13:48 Ответить
М777 - "москалям три топора" Абревіатура українськоюю, так свинособакам краще зайде.
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03.07.2022 14:25 Ответить
Спалити їх нах. Москалі - то виплодки пекла.
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03.07.2022 13:49 Ответить
Три сокири рубають кацапню.
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03.07.2022 13:52 Ответить
Працюють і гарно. І незачем так орать. Блть.
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03.07.2022 13:52 Ответить
А ти пробував проїхати на машині 100тис км без ремонту і техобслуговування?!
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03.07.2022 13:58 Ответить
Наприклад? Можна хоч з десяток посилань навести?
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03.07.2022 14:10 Ответить
Ось я знайшов дофіга посилань. І всі адреси закінчуються на .ru. Тупа пропаганда...
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03.07.2022 14:53 Ответить
А ось звідки ноги ростуть цих чуток:

https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2022/6/15/ukraine-to-us-defense-industry-we-need-long-range-precision-weapons

Це інтерв'ю заступника міністра оборони України Дениса Шарапова та генерала Карпенка (командувача логістики Сухопутних військ ЗСУ). Зокрема генерал сказав:

Ви повинні розуміти, чому сьогодні дуже важливим є технічне обслуговування. Більшість важкої техніки, яку ми використовуємо, експлуатується в умовах сильних артобстрілів і пожеж. Техніка перестає працювати не тому, що вона відпрацювала ваш ресурс. Вона перестає працювати через постійні артобстріли.
На жаль, сьогодні через нестачу часу у нас немає можливості відправити поставлену з-за кордону техніку на ремонт. Тому ми обговорюємо поставку запчастин, щоб можна було її обслуговувати і ремонтувати в польових умовах.
Наприклад, артилерійські системи M777 дуже легко пошкоджуються ворожою артилерією. На кажно батарею M777 припадає шість гаубиць. Після кожного артилерійського контакту нам доводиться везти дві артилерійські установки в тил на техобслуговування. І так щодня.
Технічне обслуговування техніки, відправленої в тил здійснюється виключно українськими спеціалістами, які пройшли відповідне навчання.
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03.07.2022 15:12 Ответить
А ще розказують що ти тріпло.
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03.07.2022 14:16 Ответить
Это хорошо, конечно. Тем более удивляет скорость, с какой сдали Лисичанск и Луганскую область. Гайдай не успел свой рот открыть, а уже все..... Он с Безуглой без работы. Залужный почему-то Змеиным занимается, видимо Ермак сказал на Луганск не лезть.
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03.07.2022 14:03 Ответить
Цікаво, коли настає той момент, після якого наші не витримують і відходять? Після потужних обстрілів чи після наступу їхньої піхоти? Тобто, де у нас найслабкіше місце? Артилерія ніби працює більш-менш нормально. Але ми постійно відступаємо. Принаймні, на Луганському напрямку.
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03.07.2022 14:14 Ответить
Замечательно работает западная военная техника. И ленд-лиз идёт в полный рост.
Только сдаём мы русским город за городом.
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03.07.2022 14:23 Ответить
Как в песни поется:" Сдают и сдают города... А подлый предатель сыграл свой последний гамбит." Но он до сих пор играет.
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03.07.2022 14:36 Ответить
За останні три місяці звільнено приблизно дві області і втрачено кілька міст. Що переважає?
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03.07.2022 15:56 Ответить
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03.07.2022 14:50 Ответить
Андрей Лавриненко ******** Randall Flag da70119e та sashiksas Свинособаки сруться рідким, від однієї думки що ви прийдете на передову їх жмурити.
І коли це станеться, вони відразу дременуть аж до самісінької столиці орди.
Але поки що це не так, то сидіть тихенько і не скигліть.
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03.07.2022 14:56 Ответить
М777 - "москальский Джек Пот".
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03.07.2022 15:42 Ответить
Сдача городов происходит после непосредственного вмешательства зелешоблы в процесс войны! Как только Зеленский дерет под личный контроль что то , у него выходит дерьмо !
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03.07.2022 15:48 Ответить
Сьогодні, четвертого липня - День незалежності Сполучених Штатів Америки
 God Bless America! Слава Україні!
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04.07.2022 08:42 Ответить
 
 