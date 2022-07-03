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Гаубицы М777 интенсивно работают по всей линии фронта, - ООС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
По всей линии фронта сегодня интенсивно работают переданные нам союзниками 155-мм гаубицы М777.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.
"Ими успешно уничтожаются передовые командные пункты противника, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скопление вражеской техники, артиллерийские батареи противника. Команда Военного телевидения поработала вместе с артиллеристами, чтобы воочию убедиться в эффективности этого оружия на передовой", – говорится в сообщении.
Видео: Военное телевидение Украины
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https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2022/6/15/ukraine-to-us-defense-industry-we-need-long-range-precision-weapons
Це інтерв'ю заступника міністра оборони України Дениса Шарапова та генерала Карпенка (командувача логістики Сухопутних військ ЗСУ). Зокрема генерал сказав:
Ви повинні розуміти, чому сьогодні дуже важливим є технічне обслуговування. Більшість важкої техніки, яку ми використовуємо, експлуатується в умовах сильних артобстрілів і пожеж. Техніка перестає працювати не тому, що вона відпрацювала ваш ресурс. Вона перестає працювати через постійні артобстріли.
На жаль, сьогодні через нестачу часу у нас немає можливості відправити поставлену з-за кордону техніку на ремонт. Тому ми обговорюємо поставку запчастин, щоб можна було її обслуговувати і ремонтувати в польових умовах.
Наприклад, артилерійські системи M777 дуже легко пошкоджуються ворожою артилерією. На кажно батарею M777 припадає шість гаубиць. Після кожного артилерійського контакту нам доводиться везти дві артилерійські установки в тил на техобслуговування. І так щодня.
Технічне обслуговування техніки, відправленої в тил здійснюється виключно українськими спеціалістами, які пройшли відповідне навчання.
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І коли це станеться, вони відразу дременуть аж до самісінької столиці орди.
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