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Военная контрразведка СБУ уничтожила технику оккупантов на $45 млн. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Подразделения военной контрразведки СБУ уничтожают танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 и БМП-2 и БТР-82.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Инструменты защитников – ударные беспилотники, а команда – настоящие профи: военнослужащие, волонтеры и правоохранители, которые с 2014 года защищают Украину от российской орды", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что только подразделения военной контрразведки СБУ уничтожили 33 единицы тяжелой вражеской техники на $45 млн – танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, ​​Т-64; БМП-3 и БМП-2 и БТР-82.

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Также в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ сотрудники СБУ уничтожили 16 единиц военной техники и 5 артиллерийских батарей врага.

"Чернобаевка, Змеиный, переправа в Белогоровке… Рашистов на нашей земле повсюду ждет только ад!" – добавили в спецслужбе.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
хер его знает, может сбушники и из М777 тоже на фронтах кроют... в удивительном государстве живем - контрразведчики управляют ударными дронами на фронте, а всем этим в качестве верховного главнокомандующего работает аниматор, веселивший диктатора страны-агрессора. Люди сами не понимают, в какой невыносимый мир абсурда сами себя всё глубже и глубже загоняют.
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03.07.2022 14:01
+10
Контррозвідка повинна боротися з агентами та зрадниками а не техніку ворожу палити….а якщо контррозвідники палять ворожі танки то справи на фронті песець
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03.07.2022 13:51
+5
Ну почему сразу театр абсурда? СБУшники как могут приспосабливаются в нынешним условиям, пытаются в пиар играться, бабло косят, вместо шпионов и реальных диверсантов с беспилотничками играются. Штаты ведь раздуты, контора так за 30 лет и не отреформированна, а что-то иногда показывать надо, поэтому на одного реально работающего сотрудника приходится ещё 5 в нагрузку, которым тоже кушать и весь неплохо хочется. Работают люди, а ведь впереди ещё Вэлыка розбудова краины...
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03.07.2022 14:09
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Контррозвідка повинна боротися з агентами та зрадниками а не техніку ворожу палити….а якщо контррозвідники палять ворожі танки то справи на фронті песець
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03.07.2022 13:51 Ответить
І не переводити все в доляри і не округляти і по якому курсу і точну суму вказувати до копійок.
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03.07.2022 14:00 Ответить
хер его знает, может сбушники и из М777 тоже на фронтах кроют... в удивительном государстве живем - контрразведчики управляют ударными дронами на фронте, а всем этим в качестве верховного главнокомандующего работает аниматор, веселивший диктатора страны-агрессора. Люди сами не понимают, в какой невыносимый мир абсурда сами себя всё глубже и глубже загоняют.
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03.07.2022 14:01 Ответить
Razvetka bezpilotnikami kontrazvetke podxodit. Nu i zaadno mozno skinut podarki roZZijskim nacistam...
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03.07.2022 14:05 Ответить
как Вам так объяснить, шоб Вас не обидить...
Представьте, что Вы генерал Милли, и тут к Вам приходят чуваки из ФБР и говорят: мы тут сейчас на вашем фронте чуток шороху наведем своим RQ-4, которым нам наш завхоз в оружейке выдал, а потом, когда доложим нашему самому главному лейтенанту, то и Вам расскажем где, и как все прошло... Так нормально будет? доходчиво?
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03.07.2022 15:00 Ответить
Ну почему сразу театр абсурда? СБУшники как могут приспосабливаются в нынешним условиям, пытаются в пиар играться, бабло косят, вместо шпионов и реальных диверсантов с беспилотничками играются. Штаты ведь раздуты, контора так за 30 лет и не отреформированна, а что-то иногда показывать надо, поэтому на одного реально работающего сотрудника приходится ещё 5 в нагрузку, которым тоже кушать и весь неплохо хочется. Работают люди, а ведь впереди ещё Вэлыка розбудова краины...
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03.07.2022 14:09 Ответить
Это правда, мир меняется в мгновение почти до неузнаваемости.
То, что вчера нам казалось диким абсурдом, сегодня уже является нормой, а завтра мы с ностальгией грустим о нём, как о милом, добром, но безвозвратно ушедшем прошлом.
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03.07.2022 23:32 Ответить
Соунд - агонь!
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03.07.2022 13:55 Ответить
та татата танці)
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03.07.2022 14:02 Ответить
А лучший кадр СБУ Пасичник даже президентом ЛНР стал!
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03.07.2022 14:08 Ответить
сейчас на пике популярности самый первый назначенный зеленским бригадный генерал наумов, который в подчинении у бригадного лейтенанта был послан в командировку за зелеными камнями.
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03.07.2022 15:08 Ответить
Здуріти.Діяльність департаменту зі специфічними завданнями настільки марна,не корисна.що їх задіюють на фронті....
Може з них склепати бригаду,й нехай успішно воюють ?

"...До завдань контррозвідки входять:
добування, аналітична обробка та використання інформації, що містить ознаки або факти розвідувальної, терористичної та іншої діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;протидія розвідувальній, терористичній та іншій діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;розроблення і реалізація заходів щодо запобігання, усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства та правам громадян."
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03.07.2022 14:09 Ответить
Вот и я удивился а при чем здесь слово «военная»
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03.07.2022 14:25 Ответить
назначение военной контрразведки - выявлять и нейтрализовывать шпионов и диверсантов. а вы и дальше думайте что сыр добывают из вареников
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03.07.2022 14:18 Ответить
Интересно звучит военная контрразведка СБУ. Слово «военная» ставит в тупик, а что назвать просто контрразведка нельзя??? Все как в совке - в воинской части «молчи-молчи» который не подчиняется командиру части (в мирное время ловил ********, преферансистов, пьяниц, любителей порнухи, расхитителей военного имущества и тому подобное, шпионов то где нибудь в деревне мухосранское Читинской области не было а оправдывать себя надо было). Что вы там уничтожаете ребята? Для этого ВСУ есть! А вы ловите шпионов, диверсантов, вредителей, колоборантов, предателей, воров и коррупционеров…т.е. того намного вас учили, или я не прав?
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03.07.2022 14:22 Ответить
Вот не понимаю, как у СБУ может быть военная контрразведка. Это вообще к их компетенции каким боком?
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03.07.2022 14:49 Ответить
Нічого не змінилось, продожують все рахувати в доларах.
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03.07.2022 15:28 Ответить
У нас уже все шпионы с резидентами, вкупе с коллаборационистами переловлены,раз контрразведчики занялись уничтожением раштехники?
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03.07.2022 16:25 Ответить
 
 