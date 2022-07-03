Военная контрразведка СБУ уничтожила технику оккупантов на $45 млн. ВИДЕО

Подразделения военной контрразведки СБУ уничтожают танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 и БМП-2 и БТР-82.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Инструменты защитников – ударные беспилотники, а команда – настоящие профи: военнослужащие, волонтеры и правоохранители, которые с 2014 года защищают Украину от российской орды", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что только подразделения военной контрразведки СБУ уничтожили 33 единицы тяжелой вражеской техники на $45 млн – танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, ​​Т-64; БМП-3 и БМП-2 и БТР-82.

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Также в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ сотрудники СБУ уничтожили 16 единиц военной техники и 5 артиллерийских батарей врага.

"Чернобаевка, Змеиный, переправа в Белогоровке… Рашистов на нашей земле повсюду ждет только ад!" – добавили в спецслужбе.