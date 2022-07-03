Военная контрразведка СБУ уничтожила технику оккупантов на $45 млн. ВИДЕО
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Подразделения военной контрразведки СБУ уничтожают танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 и БМП-2 и БТР-82.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Инструменты защитников – ударные беспилотники, а команда – настоящие профи: военнослужащие, волонтеры и правоохранители, которые с 2014 года защищают Украину от российской орды", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что только подразделения военной контрразведки СБУ уничтожили 33 единицы тяжелой вражеской техники на $45 млн – танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 и БМП-2 и БТР-82.
Также в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ сотрудники СБУ уничтожили 16 единиц военной техники и 5 артиллерийских батарей врага.
"Чернобаевка, Змеиный, переправа в Белогоровке… Рашистов на нашей земле повсюду ждет только ад!" – добавили в спецслужбе.
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Представьте, что Вы генерал Милли, и тут к Вам приходят чуваки из ФБР и говорят: мы тут сейчас на вашем фронте чуток шороху наведем своим RQ-4, которым нам наш завхоз в оружейке выдал, а потом, когда доложим нашему самому главному лейтенанту, то и Вам расскажем где, и как все прошло... Так нормально будет? доходчиво?
То, что вчера нам казалось диким абсурдом, сегодня уже является нормой, а завтра мы с ностальгией грустим о нём, как о милом, добром, но безвозвратно ушедшем прошлом.
Може з них склепати бригаду,й нехай успішно воюють ?
"...До завдань контррозвідки входять:
добування, аналітична обробка та використання інформації, що містить ознаки або факти розвідувальної, терористичної та іншої діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;протидія розвідувальній, терористичній та іншій діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;розроблення і реалізація заходів щодо запобігання, усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства та правам громадян."