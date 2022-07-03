Зенитные ракетные войска с 24 февраля уничтожили более 530 целей оккупантов, - Генштаб. ВИДЕО

С начала полномасштабного вторжения Зенитные ракетные войска уничтожили более 530 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что украинские воины спасли тысячи жизней украинцев и десятки объектов инфраструктуры и не дали возможности вражеской авиации властвовать в нашем воздушном пространстве.

Напомним, 3 июля отмечается День Зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины.

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