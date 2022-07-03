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Зенитные ракетные войска с 24 февраля уничтожили более 530 целей оккупантов, - Генштаб. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения Зенитные ракетные войска уничтожили более 530 воздушных целей российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что украинские воины спасли тысячи жизней украинцев и десятки объектов инфраструктуры и не дали возможности вражеской авиации властвовать в нашем воздушном пространстве.
Напомним, 3 июля отмечается День Зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины.
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Тому навіть постачання всіх обіцяних засобів ППО не є в цьому сенсі панацеєю. Треба просити (а може вимагати) у Заходу ударні ракетні комплекси великої дальності (раз вже в нас не вистачило розуму за 8 років налагодити випуск власних), які зможуть знищувати ті ж Ту-22 (з їхніми Х-22) та Міг-31 (з їхніми "кинжалами") разом з аеродромами та наносити ВІДПЛАТНІ удари вглиб російської території (наприклад, якщо обмінятися ударами по Києву і відповідно Москві, то у москалів трупів буде ледь не в 10 раз більше, через розміри і щільність забудови). Лише це може зупинити російський ракетний терор.