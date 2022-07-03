Самый большой обстрел Славянска за последнее время. Рашисты ударили по городу из РСЗО. Много убитых и раненых, - мэр Лях. ВИДЕО

Российские оккупационные войска сегодня, 3 июля, в очередной раз нанесли удары по Славянску, Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"Массированный обстрел Славянского РСЗО. Самый масштабный за последнее время. Много убитых и раненых. Держимся. Мы вместе", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки войска РФ убили 4 и ранили 12 человек в Донецкой области, - ОВА. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Вадим Лях отметил, что в городе зафиксировано около 15 пожаров. Окончательная информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.