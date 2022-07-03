Самый большой обстрел Славянска за последнее время. Рашисты ударили по городу из РСЗО. Много убитых и раненых, - мэр Лях. ВИДЕО
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Российские оккупационные войска сегодня, 3 июля, в очередной раз нанесли удары по Славянску, Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Массированный обстрел Славянского РСЗО. Самый масштабный за последнее время. Много убитых и раненых. Держимся. Мы вместе", - говорится в сообщении.
Вадим Лях отметил, что в городе зафиксировано около 15 пожаров. Окончательная информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.
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+20 Николай Николаевич b96f438b
показать весь комментарий03.07.2022 14:57
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1. У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.
2.США і ЄС повинні на декілька місяці зняти санкції для Ірану і Венесуели, тоді вартість нафти впаде до 20-30 долларів, вартість
газу також впаде в декілька разів. Тому що вартість газу прив язана до формули на нафту. От тоді кацапня заскулить.
3.Самий більший удар для кацапів - це дестабілізація обстановки у самій росії, але наша влада для цього нічого на жаль не робить.
4. На терор росії потрібно відповідати точно ж так. Око за око, зуб за зуб.
Для досягнення перемоги у війні всі способи хороші.
у когось ще є сумніви, чому кацапи уперто лізуть на Юзівську газоносну площу?
https://ipress.ua/articles/gaz_yakogo_mozhe_y_ne_buty_99127.html
Думаєте вони просто так полишили спроби захопити Київ та погнали на південь?
А ще є спірна інформація стосовно видобутку газу - його добувають у нас не 15-20 млрд кубів а всі 70-80... Якщо є знайомі поцікавтесь скільки одна свердловина (стара/нова - без різниці) дає газу на добу. А їх по Ненькі щонайменше 17 тис ...
Да івапщє - какаяразніца!?
Зато вати хоч відбавляй. Будуть сидіти по штольнях та вилазити на поверхню щоб корегувати вогонь. Те ж саме що й в інших тамтешніх містах ... може наші генерали вже чомусь навчаться нарешті, як треба себе поводити з місцевим бидлом?