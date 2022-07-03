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"Наши замечательные суперкомандиры, разумеется, под синим змеем, решили пострелять в сторону связистов", - коллаборант рассказывает о быте. АУДIО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало очередные рассказы о поведении российских военных и коллаборантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ГУР.

"Рашист рассказывает о девятнадцатилетнем снайпере их подразделения со зрением минус семь. Его недавно убили в бою: "Знаешь, что самое интересное? Сначала собирались сделать какую-то бумажку родителям на выплаты. Компенсация – большая сумма. А теперь даже этого не сделают. Даже не напишут, что он погиб на боевых… Это будет оформлено как просто погиб.

Полкана (полковника) нашего посадили, Ставра. У нас в ДНР за то, что он десять КамАЗов наших продал куда-то. Мы были в Песках (разрушенный пригород Донецка). Нам этот гребаный Ставр говорил, что мы все здесь сдохнем.

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Мы вчера вечером с поста пришли. Слышим, в стороне связистов такая стрельба началась. И взрывы, и стрельба. Думали, хрен знает что. А потом прислушались – только один автомат стреляет. А сегодня информация – наши замечательные суперкомандиры, разумеется, под синим змеем, решили пострелять в сторону связистов. Пацан говорит: "Я вот успел лечь и слышал, как над головой летало. Бросили гранату у дома, осколком порубило. Взорвалась рядом с БК (боекомплект). Командиры", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+9
Почему под синим-то? Змий сменил ориентацию?
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03.07.2022 16:08
+9
Треба їм вагон спірту залишити на колії 🙄.
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03.07.2022 16:09
+9
Нажаль горілка була не з метілового спирту, то було б тихо і гарно.
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03.07.2022 16:16
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03.07.2022 16:02 Ответить
Почему под синим-то? Змий сменил ориентацию?
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03.07.2022 16:08 Ответить
Так мабуть комадира кличуть,бо його ніс змінив колір з червоного на синій.
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03.07.2022 16:19 Ответить
мабудь тому що "сіньку" бухають)
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03.07.2022 19:44 Ответить
Треба їм вагон спірту залишити на колії 🙄.
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03.07.2022 16:09 Ответить
Какая подлая диверсия. Цистерна спирта - 50тонн - 50000 литров ~ 40К...60К $ по себестоимости. По цене сопоставимо с десятком 155 mm обычных снарядов. А причиненный ущерб оркам на порядки выше. Они же перестреляют друг друга.
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03.07.2022 17:06 Ответить
під змієм чи під гадюкою, а бач соображають - у зв'язківців нема чим відповісти, то чого б обстріляти ради задоволення
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03.07.2022 16:12 Ответить
Нажаль горілка була не з метілового спирту, то було б тихо і гарно.
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03.07.2022 16:16 Ответить
Загинув мінус сім. І йух з ним.
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03.07.2022 16:23 Ответить
Водка белая, небо синее, морда красная - жизнь прекрасная!!!
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03.07.2022 16:24 Ответить
У русофашистів весело
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03.07.2022 17:07 Ответить
Але це їм чомусь не заважає тиснути далі, нажаль. Марік, Сєвєродонецьк, Лисичанськ.
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03.07.2022 17:15 Ответить
бабуины.....
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03.07.2022 17:39 Ответить
Бухарики сурово достали пистолет. Пальнули снова снова и вот связистов нет.
А хулиганов нет нет нет, а хулиганов нет.
А хулиганов нет, а хулиганов нет. (Из новой песни БАНДЕРЛОГИНА-БОЧКОВСКОГО "Бухарики - связистов")
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03.07.2022 17:46 Ответить
Враховуючи тупість,деяких наших політиків,які вже сьогодні, через ЗМІ,закидують рахувати отаких покидьків,як на запису,не колабарантами і зрадниками,а ВДУМАЙТЕСЬ! - ПОТЕРПІЛИМИ від примусової мобілізаціі ... Як вам таке?А потім,після перемоги,якщо така ДУРЬ пройде,то наше суспільство вимушене буде взяти, всю цю безногу,безруку,контужену та втративших годувальника мерзоту,НА УТРИМАННЯ. Їм мало,що ми ВОСЬМИЙ рік платимо соц.виплати,а фактично фінансуємо,цим колаборантам,так вони ще і відвертих вбивць наших хлопців планують повісити на нас.(канал "Еспресо" 02.07.22. "Сюжет про пожиттєвий вирок мобілізованому полоненому з ордло).Не очікував такого від цього каналу.Можу помилятись але я зрозумів - це як " спробу".
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03.07.2022 18:25 Ответить
той самий "руськiй мiр"
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03.07.2022 18:48 Ответить
Одне слово: кацапи!!!
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03.07.2022 18:49 Ответить
Акцент наш. Походу, сученок лугандонский. С таких спрос вдвойне.
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03.07.2022 23:08 Ответить
Да, похоже это даунбасята.
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04.07.2022 12:36 Ответить
Мамашке напишут - "Ваш сын - снайпер теперь полностью потерял зрение... и слух.. и обоняние, а за это мы не выплачиваем компенсации."
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04.07.2022 12:34 Ответить
 
 