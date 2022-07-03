"Наши замечательные суперкомандиры, разумеется, под синим змеем, решили пострелять в сторону связистов", - коллаборант рассказывает о быте. АУДIО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало очередные рассказы о поведении российских военных и коллаборантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ГУР.

"Рашист рассказывает о девятнадцатилетнем снайпере их подразделения со зрением минус семь. Его недавно убили в бою: "Знаешь, что самое интересное? Сначала собирались сделать какую-то бумажку родителям на выплаты. Компенсация – большая сумма. А теперь даже этого не сделают. Даже не напишут, что он погиб на боевых… Это будет оформлено как просто погиб.

Полкана (полковника) нашего посадили, Ставра. У нас в ДНР за то, что он десять КамАЗов наших продал куда-то. Мы были в Песках (разрушенный пригород Донецка). Нам этот гребаный Ставр говорил, что мы все здесь сдохнем.

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Мы вчера вечером с поста пришли. Слышим, в стороне связистов такая стрельба началась. И взрывы, и стрельба. Думали, хрен знает что. А потом прислушались – только один автомат стреляет. А сегодня информация – наши замечательные суперкомандиры, разумеется, под синим змеем, решили пострелять в сторону связистов. Пацан говорит: "Я вот успел лечь и слышал, как над головой летало. Бросили гранату у дома, осколком порубило. Взорвалась рядом с БК (боекомплект). Командиры", - говорится в сообщении.