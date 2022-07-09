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Днепропетровщина (2919) Зеленский (16609)

Обратился к 24-й стране ЕС - Словакии с призывом поддержать нашу борьбу за свободу, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на ночь 9 июля выступил с традиционным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение президента размещено в его фейсбуке.

"Возвращаюсь с Днепропетровщины, награждал и благодарил наших Героев на передовой и в больнице имени Мечникова.

Вчера было уже 24-е обращение в парламенты стран ЕС и первое, сделанное вблизи передовой. Надеюсь, что и три других страны ЕС почувствуют, что эти мои обращения – не о политике, а о защите нашей общей свободы, а значит, мы придем к тому, что однажды смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше, чем какие-либо российские манипуляции" - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Криворожском районе Днепропетровщины: Города должны эффективно функционировать. ФОТО
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Топ комментарии
+13
а директора САП уже назначил???
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09.07.2022 01:13
+10
А как доходы твоего босса Бени возросли с началом войны?
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09.07.2022 01:33
+6
а этот зеленый балабол все ходит ноет и просит позорище (ты у себя брехун борись за свободу а не на других стрелки переводи) - а год назад на коленях перед путлером готов был стоять и пред кадыркой извинятться
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09.07.2022 01:50
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а директора САП уже назначил???
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09.07.2022 01:13 Ответить
він би може й назначив, але ж олігархи....
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09.07.2022 01:22 Ответить
ты идиот зеленый? какие олитархи? он сам сейчас олигарх
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09.07.2022 01:51 Ответить
А как доходы твоего босса Бени возросли с началом войны?
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09.07.2022 01:33 Ответить
от кацапа тебя твоя свиномамка опоросила, дерьмо зеленое.
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09.07.2022 02:13 Ответить
Селям, Максе !
я розумію твоє обурення.
навіть для "пересічного" вже краще бути земляним червьяком, ніж кацапом.
а з твоєю біографію та американським громадянством за переконаннями, тим паче !
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09.07.2022 03:09 Ответить
а этот зеленый балабол все ходит ноет и просит позорище (ты у себя брехун борись за свободу а не на других стрелки переводи) - а год назад на коленях перед путлером готов был стоять и пред кадыркой извинятться
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09.07.2022 01:50 Ответить
Тебе Дерьмак срублей отстегивает от продаж "скотов" на стране-помойке?
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09.07.2022 02:15 Ответить
У них ім'я Зеленського є тригером, після якого йде стандартне пуляння екскрементами: зелений клоун, асфальт, Бєня. Так само, як у русні щодо восьми років домбіння бомбасу. Однаковий тип мислення гаслами і штампами, лише знак різний.
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09.07.2022 02:28 Ответить
Якось кволо сраку вилизуєш zемавпа,ретельніше.
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09.07.2022 02:51 Ответить
Повна срака у країні,від його роботи,стули писок потвора!
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09.07.2022 02:52 Ответить
ша !
пусть мальчік работаєт та шліфує актьорське мистецтво.
прийде час і він ще зіграє самого Гамлета... в колонії строго режиму
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09.07.2022 03:13 Ответить
як там мадяри, відповіли?
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09.07.2022 02:59 Ответить
мадьяри гівнюки!
так казав ще сапер Водічка
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09.07.2022 03:14 Ответить
Молодець! Ось це рівень! А не міг їм, для більшого впливу і створення емоційного враження, ще й на роялі збацати?
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09.07.2022 03:05 Ответить
А сам підтримать не збираєшся? Наприклад за власні гроші закупить кілька тисяч бронежилетів? Чи ти "щедрий" тільки за чужий рахунок?

- А шо, Сёма, шо имеете за это сказать?
- Таки пиариться, клятый "барИга".
- А имею спросить за Зеленского шо таки он приобрёл для ЗСУ?
- Ходять таки слухи, Моня, шо его жена ищет ну просто огромную партию мороженной скумбрии для ВСУ!
- Так за шо задержка?
- Та ищет по 8 гривен за кило, так как за дороже по нищете своей купить не в состоянии.

- И шо, Сёма, она правда большую партию ищет?
- Та на Привозе говорят, шо килограмм 5-6. Больше ж она не донесёт.
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09.07.2022 06:02 Ответить
Пішов на х....гундос...
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09.07.2022 06:25 Ответить
Я просто нагадаю той славетний відосік від 23.02, коли країна була за день до війни - про це знали всі можновладці, однак ця рашистська тварюка розповідала нам про шашлики і що це американські змі нагнітають істєрію. По факту із-за цього виродка, тільки в перші дні війни країна втратила тисячі громадян, я вже не говорю про те чим закінчилася історія з розмінуванням Чонгару для десятків тисяч жителів Маріуполя. Тому ця рашистська наволоч має підти під суд.
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09.07.2022 06:38 Ответить
А що, зі Словаччиною є якісь проблеми? 😲 Та словаки віддали все, що можна було, навіть літаки і С-300. Чого ж воно до Китаю скажімо по допомогу не звертається, хоча його соратники з тими китайцями шури-мури крутять ще від початку КОВІДу, з масками, наприклад.
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09.07.2022 07:00 Ответить
В лютому треба було закликати, Зєбіл коломойський блд!
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09.07.2022 08:41 Ответить
Словакія ти Чехія віддали все що було...
Ze мабуть забува..вже от головокруженія и мільярдів коштів які дали Західні партнери...
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09.07.2022 08:56 Ответить
А шо, про допомогу вiд 95 кварталу, не звертався до них, або не дали? Грошей нема? Бiднесеньки!
А свiй гамачок вiдкрити? Жiнка не дозволяе? А Рада не скинулась, бо грошей замало?
День i нiчь працюють, щоб дiток нагодувати? А шо там громадянин Беня пiд прiзвиськом
Коломойський, зовсiм жебрак? Усi краiни вiддають все, що мають, а воно все гундосе i гундосе.

Так, слуги народа, пора отрабатывать своё название! Вас привёл к власти народ не для того, чтобы вы были ещё богаче, а для того, чтобы вы отдали что то народу, и не в виде своих глупых ухмылок,
а в виде денег для Армии. Пора скидываться, а то скинут! Вот, к примеру, гражданин в том числе
и нашей страны, Арахамия, руководитель фракции слуг в Раде, заработавший тяжким трудом свой
первый миллион в 18 лет (Интернет). Где помощь для Армии, ну это кроме переговором с врагом?
Если стесняются, можно пустить в Раде шапку по кругу, потискать миллионеров.
Страна в опасности, просыпайтесь( я имею в виду не на курортах и заграницах, а в сознании и совести!).
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09.07.2022 09:58 Ответить
 
 