Обратился к 24-й стране ЕС - Словакии с призывом поддержать нашу борьбу за свободу, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский на ночь 9 июля выступил с традиционным обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение президента размещено в его фейсбуке.
"Возвращаюсь с Днепропетровщины, награждал и благодарил наших Героев на передовой и в больнице имени Мечникова.
Вчера было уже 24-е обращение в парламенты стран ЕС и первое, сделанное вблизи передовой. Надеюсь, что и три других страны ЕС почувствуют, что эти мои обращения – не о политике, а о защите нашей общей свободы, а значит, мы придем к тому, что однажды смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше, чем какие-либо российские манипуляции" - отмечается в сообщении.
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+6 Вячеслав 43a0ae0b
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Пожалуйста, подождите...
я розумію твоє обурення.
навіть для "пересічного" вже краще бути земляним червьяком, ніж кацапом.
а з твоєю біографію та американським громадянством за переконаннями, тим паче !
пусть мальчік работаєт та шліфує актьорське мистецтво.
прийде час і він ще зіграє самого Гамлета... в колонії строго режиму
так казав ще сапер Водічка
- А шо, Сёма, шо имеете за это сказать?
- Таки пиариться, клятый "барИга".
- А имею спросить за Зеленского шо таки он приобрёл для ЗСУ?
- Ходять таки слухи, Моня, шо его жена ищет ну просто огромную партию мороженной скумбрии для ВСУ!
- Так за шо задержка?
- Та ищет по 8 гривен за кило, так как за дороже по нищете своей купить не в состоянии.
- И шо, Сёма, она правда большую партию ищет?
- Та на Привозе говорят, шо килограмм 5-6. Больше ж она не донесёт.
Ze мабуть забува..вже от головокруженія и мільярдів коштів які дали Західні партнери...
А свiй гамачок вiдкрити? Жiнка не дозволяе? А Рада не скинулась, бо грошей замало?
День i нiчь працюють, щоб дiток нагодувати? А шо там громадянин Беня пiд прiзвиськом
Коломойський, зовсiм жебрак? Усi краiни вiддають все, що мають, а воно все гундосе i гундосе.
Так, слуги народа, пора отрабатывать своё название! Вас привёл к власти народ не для того, чтобы вы были ещё богаче, а для того, чтобы вы отдали что то народу, и не в виде своих глупых ухмылок,
а в виде денег для Армии. Пора скидываться, а то скинут! Вот, к примеру, гражданин в том числе
и нашей страны, Арахамия, руководитель фракции слуг в Раде, заработавший тяжким трудом свой
первый миллион в 18 лет (Интернет). Где помощь для Армии, ну это кроме переговором с врагом?
Если стесняются, можно пустить в Раде шапку по кругу, потискать миллионеров.
Страна в опасности, просыпайтесь( я имею в виду не на курортах и заграницах, а в сознании и совести!).