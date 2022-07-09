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ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов: Минус 9 единиц вражеской техники. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Благодаря совместной боевой работе артиллерийских и инженерных подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожена танковая рота российских оккупантов.

Видео обнародовал Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время наступления вражеской танковой роты украинскими десантниками эффективно уничтожено 9 вражеских танков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины помешали оккупантам взять под контроль Углегорскую ТЭС, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+37
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09.07.2022 09:21
+33
война с НАТО?
положено 8 рузге генералов,
а сколько генералов НАТО?
НАТО на войну не пришло 🤷‍♂️
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09.07.2022 09:11
+22
Бравоооо! респект пацики!💯💪😎
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09.07.2022 09:08
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Бравоооо! респект пацики!💯💪😎
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09.07.2022 09:08 Ответить
война с НАТО?
положено 8 рузге генералов,
а сколько генералов НАТО?
НАТО на войну не пришло 🤷‍♂️
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09.07.2022 09:11 Ответить
Тю, натовских. Даже украинские (вроде?) все здоровы.
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09.07.2022 11:02 Ответить
Аааа браво!!!
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09.07.2022 09:12 Ответить
Дуже гарна робота.Не зупиняйтесь...
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09.07.2022 09:13 Ответить
Ви любите смажених бурятів, як люблю їх я
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09.07.2022 09:21 Ответить
вот я лично их не люблю,поэтому не ем.
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09.07.2022 09:39 Ответить
Если еврей не ест бурятов, то наверное шо-то знает. Я тоже не буду
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09.07.2022 09:55 Ответить
Кашрут не позволяет.
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09.07.2022 09:58 Ответить
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09.07.2022 13:33 Ответить
Вы просто не умеете их готовить.
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09.07.2022 09:57 Ответить
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09.07.2022 09:21 Ответить
Блт, где девять? Натыкайте меня носярой в девять. Я нифуя не увидел девять.
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09.07.2022 09:27 Ответить
Це можна тільки на місці перевірити ... Не будуть же вони відео-доказ по кожному танку сюди викладати.
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09.07.2022 09:40 Ответить
Куда деваются комменты? Это почти философский вопрос
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09.07.2022 09:34 Ответить
Глюки. Або підвантажуються пізніше.
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09.07.2022 09:41 Ответить
Русскій, ти чого причепився?!
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09.07.2022 09:41 Ответить
щойно з"явилася і вже така крута?
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09.07.2022 09:50 Ответить
тебе вже читають? популярність так і пре)
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09.07.2022 09:52 Ответить
з коментами не так давно були затримки, зараз в мене НЕМАЄ (в мене)
чому і як ф з чим це пов"язано не зрозуміло
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09.07.2022 09:48 Ответить
Буряти все пруть і пруть . Стадо оленей@бів
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09.07.2022 10:04 Ответить
В одну кучу танки сбились,как стадо,на поживу пт-мин и артогня ВСУ..Ком роты тупой..Побольше бы таких орккомандиров
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09.07.2022 12:59 Ответить
Мы ещё не начинали!
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09.07.2022 10:04 Ответить
Героям слава !!!
Котики наші, бережи вас Господь
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09.07.2022 10:47 Ответить
Особливо порадував екіпаж в 1-му відрізку! Чотирьох "коллєг" знищених їм показалось мало, вирішили добавити, тою ж стежкою...
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09.07.2022 14:33 Ответить
 
 