19 552 26
ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов: Минус 9 единиц вражеской техники. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Благодаря совместной боевой работе артиллерийских и инженерных подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожена танковая рота российских оккупантов.
Видео обнародовал Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, во время наступления вражеской танковой роты украинскими десантниками эффективно уничтожено 9 вражеских танков.
Топ комментарии
+37 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий09.07.2022 09:21
+33 Nov
показать весь комментарий09.07.2022 09:11
+22 vadik kut
показать весь комментарий09.07.2022 09:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
положено 8 рузге генералов,
а сколько генералов НАТО?
НАТО на войну не пришло 🤷♂️
чому і як ф з чим це пов"язано не зрозуміло
Котики наші, бережи вас Господь