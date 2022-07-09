ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов: Минус 9 единиц вражеской техники. ВИДЕО

Благодаря совместной боевой работе артиллерийских и инженерных подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожена танковая рота российских оккупантов.

Видео обнародовал Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время наступления вражеской танковой роты украинскими десантниками эффективно уничтожено 9 вражеских танков.

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