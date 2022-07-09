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Наев посетил Северную операционную зону: Проходят мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил военнослужащих и пограничников в Северной операционной зоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования.

Наев пообщался с защитниками на позициях, ознакомился с условиями их службы, оценил уровень обороны и обсудил тактические планы защиты.

"Сейчас ситуация полностью контролируется воинскими частями Вооруженных Сил Украины, подразделениями Государственной пограничной службы, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов. Каждый день наши защитники выполняют комплекс мер по улучшению инженерного оборудования оборонных позиций", - рассказал генерал.

По его словам, сейчас проходят мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений. Подразделения Госпогранслужбы осуществляют меры по укреплению государственной границы Украины по всем опасным и угрожающим направлениям.

Также читайте: Наев о ситуации на северных рубежах: Оборона усилена. Весь комплекс мер нацелен на повышение готовности наших войск. ВИДЕО

Командующий подчеркнул, что работа продолжается как в штабах и органах военного управления, где опытные боевые генералы ежедневно выполняют задачи по усилению нашей обороны по всем направлениям. На местах командиры бригад, батальонов, рот и взводов умело управляют подчиненным личным составом.

"Эта работа свидетельствует о добросовестном и правильном отношении к ситуации всех военнослужащих. Все это дает нам уверенность в том, что оборона будет устойчивой и непроходимой для противника", - добавил Наев.

В этот же день генерал-лейтенант наградил ведомственными наградами военнослужащих, особенно старательно проявивших себя во время выполнения задач.

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Топ комментарии
+20
Все це класно. Єдине питання, чому всі ці мінування і облштування не робились з листопада 2021 року, коли Данилів одягнув чорні труси!
Теж ж саме питання по Півдню...
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09.07.2022 09:54
+18
Потому что "ударные группировки не созданы", "не паникуйте, всё под контролем" и "американцы нагнетают и отпугивают инвесторов". Дурахамия же пояснил
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09.07.2022 10:18
+12
Дивись щоб найвеличніше не віддало наказ розмінувати, як розмінувало Чонгар.
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09.07.2022 10:03
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Все це класно. Єдине питання, чому всі ці мінування і облштування не робились з листопада 2021 року, коли Данилів одягнув чорні труси!
Теж ж саме питання по Півдню...
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09.07.2022 09:54 Ответить
Тоді на часі шашлики були.
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09.07.2022 10:09 Ответить
Потому что "ударные группировки не созданы", "не паникуйте, всё под контролем" и "американцы нагнетают и отпугивают инвесторов". Дурахамия же пояснил
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09.07.2022 10:18 Ответить
Зеленський закликав світових лідерів і ЗМІ не нагнітати паніку і не шкодити економіці України

П'ЯТНИЦЯ, 28 СІЧНЯ 2022,

Зеленський зазначив, що сьогодні він не бачить загрози більшої ескалації, ніж вона була раніше, на початку минулого року.

"Так, збільшилась кількість військових, але я про це говорив на початку ще 2021 року, коли говорилось ще про військові навчання РФ. Тоді було велике збільшення, тоді нас підтримали і Сполучені Штати, і наші європейські друзі. Вони закликали Росію відвести війська. Зараз я не вважаю ситуацію більш напруженою, ніж вона була тоді, у пік навчань", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що тоді ситуація також була дуже гострою, але такої інформаційної політики, як сьогодні, в українському та світовому інфопросторі не було.

"Я вважаю, і про це ми говорили з президентом (Байденом - Ред.), що ця політика повинна бути виваженою. Я не кажу, що він (Байден - Ред.) впливає на ЗМІ, вони вільні. Але політика повинна бути виваженою. Журналісти, якщо вони хочуть знати, якою є ситуація, нехай вийдуть в Київ. У нас що, їздять танки по вулицях? Ні… Але відчуття зі ЗМІ, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так. Нам не потрібна ця паніка", - зазначив президент.

Він не виключив можливість ескалації, але сказав, що нагнітання в інфопросторі шкодить економіці України.

"Я говорив, що я розпочав говорити з лідерами держав і пояснювати їм, що нам потрібно на сьогодні стабілізувати економіку нашої держави через всі ці сигнали, що завтра війна", - сказав Зеленський.

"Cигнали пішли навіть від поважних лідерів держав, вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою, говорять: "Завтра буде війна". Це паніка. Паніка на ринках, паніка у фінансовому секторі. Скільки це коштує нашій державі?", - підкреслив Зеленський.
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09.07.2022 11:29 Ответить
Люто плюсую.Всі ці оборонні заходи повинні були виконані до вторгнення мордору, чого не було зроблено ні на копійку. І коли зараз сектантам боневтіка вказую на пройоби і сліпоту верховної влади у відповідь або мовчання, або включання дурака.
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09.07.2022 11:09 Ответить
Валентин Шеленг

31 май ·

Якщо памятаєте, то у 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ.

Цитата з програми (Біла книга 2019-20):

***

Основні заходи з розвитку структури та оптимізації чисельності військових частин.

І дійсно - здебільшого частини були реорганізовані.

Але був один вийняток.

Була розформована одна частина.

І згадки про це ви не знайдете ніде. Не знаю секретність чи ще щось, але я знайшов інфу про її розформування у судовому рішенні бо щось там з ЗП накосячили:

ОСОБА_1 проходила військову службу у військовій частині А0229 та відповідно до наказу командира військової частини А0229 від 28.11.2019 №263 була звільнена з 28 листопада 2019 року у зв`язку із розформуванням військової частини А0229 згідно спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 13 вересня 2019 року №Д-322/1/7дек відповідно до п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України.

Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ?

Відповідь ось. Це із звернення місцевих депутатів:

Депутати облради проситимуть Міноборони залишити танковий батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....

8 November 2019

Депутатський корпус обласної ради стурбований ситуацією щодо переведення 23 окремого танкового батальйону військової частини А0229 в інше місце дислокації. 23 окремий танковий батальйон військової частини А0229 дислокується у с. Великий Кобилин Овруцького району Житомирської області. Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.

Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Київа із сторони Білорусі.

Сформована вона була указом Порошенко.

Розформована указом Зеленського.

І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.

І під цим рішенням стоїть підпис Зеленского ОСОБИСТО! тому що військові частини створюються та розформовуються лише за наказом президента.

За дивним збігом обставин саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар рф.

Упс ...

А тепер вишенька на торті - памятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки рф у напрямі Київа? ... так от ... пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ.

У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України - пана Зеленськго траса на Чорнобиль була реконструйована ТА РОЗШИРЕНА!!!! Розширена блдь!! дорога по якій їздить 1-2 авто на день.

За дивним збігом обставин (вже другий раз) ця дорога стала однією з головних для наступу рф і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора.

Загалом маємо по київському сектору оборони ... Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії рф та розширює дорогу по якій вони мають наступати ... і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства - не втрачаючі часу.

Але ... все це співпадіння ... все це не на часі ...
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09.07.2022 11:16 Ответить
Звичайно,рано чи пізно організатори"злиття" Півдня У 2022 підуть під суд.

Єрмак..татаров..Верещук..Баканов..

Я ЗА.
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09.07.2022 11:44 Ответить
Павлику, а чого ж зеленський не звільнить єрмака? не запровадить проти нього кримінальне провадження? не подзвонить баканову чи там своєму кишеньковому прокурору?
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09.07.2022 12:16 Ответить
А що сі сталося?
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09.07.2022 09:57 Ответить
На Харьков идти совсем не советую. Там всьо заминировано и терики злые. За ВСУ вообще молчу.
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09.07.2022 09:59 Ответить
Главное не держать солдат вместе, даже если терроборона. Орки вычисляют и ***шат ракетами сразу.
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09.07.2022 10:10 Ответить
Дивись щоб найвеличніше не віддало наказ розмінувати, як розмінувало Чонгар.
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09.07.2022 10:03 Ответить
Покращення інженерного обладнання оборонних позицій - постійний тривалий кропіткий процес
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09.07.2022 10:11 Ответить
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09.07.2022 10:15 Ответить
Леусенко в списку https://www.pravda.com.ua/articles/2021/07/6/7299537/
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09.07.2022 11:41 Ответить
ви вже Чонгар замінували ! про зе-скот забудуть , а виконавці розмінування сядуть точно , спасе тільки Ростов .
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09.07.2022 10:24 Ответить
Дообладнання позицій в інженерному відношенні не легка робота, яка потребує значного ресурсу. Чим краще підготуємось тим більше збережемо життя воїнам і не дамо ворогу захопити наші території.
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09.07.2022 10:27 Ответить
Пісец, чому так пізно? Це потрібно було робити ще у листопаді минулого року! Зараз вже до сраки мінувати північ. Вбитих рашистами людей в Бучі, Ірпені, Бородянці та ін містах вже не повернути.
"Дякуємо" Zeкоманді за оперативність.
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09.07.2022 10:38 Ответить
Мінування, мінування та ще раз мінування небезпечних напрямків та нарощення інженерних загороджень
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09.07.2022 10:44 Ответить
Люди там пиарят Залужного, я бы советовал присмотреться к Наеву.
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09.07.2022 10:49 Ответить
проблема у тому,що Наєв менше відповідає нормативам"Армія ,мова,віра"
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09.07.2022 11:38 Ответить
Я по аналогии с США. Главным был Маршал, но *********** всем Эйзенхауэр. Вот у нас главный Залужный, но руководит Наев.
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09.07.2022 11:55 Ответить
а мені цікаво, хто ці генерали, що положили дві бригади під маріуполем. як їх прізвища? кажуть, вони й досі командують, вже на Сході. хоча проти них ведеться кримінальне розслідування.

Павлюк і Наєв - так, молодці.
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09.07.2022 12:20 Ответить
і Марченко!
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09.07.2022 12:21 Ответить
Коли мінуєте періодично оглядайтесь, за вами може йти дЄрьмак та Верещучка та розміновувати все взад.
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09.07.2022 10:58 Ответить
Схвалюю всі дії ВСУ та його керівництва, які спрямовані на посилення та покращення нашої оборони та боєздатності
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09.07.2022 11:01 Ответить
Країна-агресор РФ, вірогідно, готується до нового наступу в Україні. До кордону з нашою країною окупанти стягують резерви з різних регіонів.

Водночас велика кількість підрозділів російської піхоти використовують радянські бронетранспортери МТ-ЛБ 1950-х, зняті з тривалого зберігання. Про це йдеться в зведенні військової розвідки Великої Британії.
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09.07.2022 11:35 Ответить
а за Єрмака що там розвідка Великої Британії каже?
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09.07.2022 12:22 Ответить
Щодня наші оборонці виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій. Це означає що ворог не пройде і перемога буде на нашому боці.
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09.07.2022 11:53 Ответить
Якийсь дібільний піар у цього генерала. То медиків вітає, то моряків, тепер на південь поспілкуватись поїхав.
Може вже якусь роботу йому знайдете?
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09.07.2022 14:39 Ответить
 
 