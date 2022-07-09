ВСУ уничтожили склад боеприпасов рашистов в Чернобаевке. ВИДЕО

Украинские защитники нанесли удар по складам боеприпасов оккупантов на территории Херсонщины.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Утро у орков началось с прилета и пожара на складах боеприпасов. Очевидцы в Херсоне сообщают о длительной детонации", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в Чернобаевке.

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