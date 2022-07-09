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Оккупанты обстреливают украинских защитников из "Градов". Камера зафиксировала ракету. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники попали под обстрел российских оккупантов. Войска РФ били "Градами" по авто с украинскими военнослужащими.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Ищем корректировщиков...ими могут быть и женщины...
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09.07.2022 11:24 Ответить
И дети даже. Но детей легче расколоть.
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09.07.2022 11:37 Ответить
Доцільно також пошукати щура серед тих, хто знав, коли, куди і з ким на борту поїде це авто. Бо у випадковий обстріл "нє вєрю!"
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09.07.2022 11:48 Ответить
ОП разом з Безумною полюють на Бутусова...
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09.07.2022 12:14 Ответить
 
 