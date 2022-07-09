Оккупанты обстреливают украинских защитников из "Градов". Камера зафиксировала ракету. ВИДЕО

Украинские защитники попали под обстрел российских оккупантов. Войска РФ били "Градами" по авто с украинскими военнослужащими.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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