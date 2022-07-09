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Оккупанты обстреливают украинских защитников из "Градов". Камера зафиксировала ракету. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники попали под обстрел российских оккупантов. Войска РФ били "Градами" по авто с украинскими военнослужащими.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Senator S 01a656ec
показать весь комментарий09.07.2022 11:24 Ответить Мне нравится 9
Єто Другоє
показать весь комментарий09.07.2022 11:37 Ответить Мне нравится 3
Pan Kotskyi
показать весь комментарий09.07.2022 11:48 Ответить Мне нравится 10
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Evgen Karpenko
показать весь комментарий09.07.2022 12:14 Ответить Мне нравится 7
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