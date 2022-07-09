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6 ракет С-300 выпустили рашисты по Николаеву, жертв нет, - Ким. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Николаеву.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Чего не скажешь об орках после работы наших ВСУ!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+23 Urs
показать весь комментарий09.07.2022 13:31
+22 Oleksandr Onys
показать весь комментарий09.07.2022 13:24
+9 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий09.07.2022 13:35
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В пакетах ПВО другая головка, а боевая часть заряжена шрапнелью, которая зачастую расходится конусом
Однак стріляти ПВОшними ракетами по місту - то якась помилка.
Кому в качестве источника такой информации Я не сильно доверяю. Хотелось бы услышать комментарии специалистов в этой области. А их нет!!!