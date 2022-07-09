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война (47211) Николаев (2007) Ким Виталий (235)

6 ракет С-300 выпустили рашисты по Николаеву, жертв нет, - Ким. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Николаеву.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Чего не скажешь об орках после работы наших ВСУ!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Утром в Николаеве раздались взрывы, - Ким
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Топ комментарии
+23
не стоит повторять того, что делают долбоёбы.
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09.07.2022 13:31
+22
Ракетами протиповітряної оборони?...
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09.07.2022 13:24
+9
так спробуйте. Тільки недавно ДБР віддали клінстрони, які вилучили по сфальшованій кримінальній справі. Бо ми три роки не накопичували ці ракети, а все бабло закатували в дороги. Цього Кім не повідомив? І сьогодні продовжують будувати дороги, як будто би війна вже закінчилася. Кожен заточений нпа своє - вони виключно на дороги і на свій піар.
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09.07.2022 13:35
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Ракетами протиповітряної оборони?...
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09.07.2022 13:24 Ответить
так, нашим теж треба спробувати
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09.07.2022 13:28 Ответить
не стоит повторять того, что делают долбоёбы.
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09.07.2022 13:31 Ответить
c300 может работать и по земле, правда точность тогда хромает и осколки непонятно летят. На видео точно не с300 упала
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09.07.2022 13:39 Ответить
Это расскажи мне как С-300 может работать воздух-земля, если я старший оператор, мне просто интересно
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09.07.2022 14:04 Ответить
Был у меня один старший оператор...я потом в другую бригаду перешел
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09.07.2022 14:12 Ответить
не обращай внимания на недоумков. люди понятия не имеют о системах ПВО,но у нас это считается нормальным. если клоун может быть Г-командующим,то почему недоумкам вроде Кима не стать экспертами ракетных войск?
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09.07.2022 14:13 Ответить
Какой, к черту, воздух-земля? Если система может работать как земля-земля...
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09.07.2022 14:14 Ответить
Дуже просто - так само як у Лівії спиняли танковий наступ за допомогою С-125-х
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09.07.2022 14:14 Ответить
А як с300 наводять на ціль на землі? Ну хіба що на ракети прикручують свою "GPS" і луплять пакетом ракет бо однієї буде замало щоб хоча б якось уразити по цілі на землі! Це повна дурня як на мене!
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09.07.2022 15:39 Ответить
А никак. Это просто лапша от весельчака Кима. Что-то же рассказывать надо
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09.07.2022 16:06 Ответить
ниче туда не прикручивают! Каким пакетом? Это оружие - ударить и забыть! Что ж вы такие тупые?
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09.07.2022 16:06 Ответить
так спробуйте. Тільки недавно ДБР віддали клінстрони, які вилучили по сфальшованій кримінальній справі. Бо ми три роки не накопичували ці ракети, а все бабло закатували в дороги. Цього Кім не повідомив? І сьогодні продовжують будувати дороги, як будто би війна вже закінчилася. Кожен заточений нпа своє - вони виключно на дороги і на свій піар.
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09.07.2022 13:35 Ответить
а ты в Альткоме подрабатываешь?
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09.07.2022 13:42 Ответить
Та він просто подолякобот.
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09.07.2022 14:03 Ответить
Правильно, я не приходжу, а нагадую виборцям 73%, більшість яких в Миколаєві побажали під пляски і відоси "хуже не будєт", "зделаєм всєх разом" вбухкати всі бюджетні гроші в гарні дороги, щоб ворог від Криму за пару годин захопив Херсон і звідти кожного дня стріляв по Миколаєву. А потрібно було і дороги будувати і ракети, але наріду краще дороги, а потім тримтіти за дітей і бігати по всьому світу і не тільки все це на своїй шкурі попробувати, а додали забот і цього страху і нам і всьому світу, який також страждає від таких необдуманих рішень. Ржіть і тусуйте, все так як Ви бажали. А я буду постійно нагадувати, бо нарід це зробив сам.
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09.07.2022 13:59 Ответить
кліНстрони? Чув дзвін та не знаю, де він.
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09.07.2022 16:21 Ответить
Так, правильно буде слово - клістрони, якщо ця помилка змінює всю історію, тоді йой.
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09.07.2022 18:22 Ответить
Да, при дефиците бюджета в 60 процентов, зеленые асфальтоукладчики без заминок выделяют миллиарды на собственную воровайку.
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09.07.2022 16:56 Ответить
Нафіга? У нас їх небагато, для ППО треба!
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09.07.2022 13:41 Ответить
Вони протикорабельними оніксами Одесу обстрілювали.
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09.07.2022 13:30 Ответить
Корабль, то другое, он малоподвижный объект и мало отличается от того же здания и может бить по координатам.
В пакетах ПВО другая головка, а боевая часть заряжена шрапнелью, которая зачастую расходится конусом
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09.07.2022 13:41 Ответить
Але там боєголовка маленька, максимум 50 кг десь...
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09.07.2022 13:44 Ответить
Навіть на ракетах старого ЗРК Круг БЧ має масу 150 кг. Така сама обо 130 кг (залежно від модифікацій) і у більшості ракет С-300. Увідносно нових ракет С-300 маса БЧ 24 кг.
Однак стріляти ПВОшними ракетами по місту - то якась помилка.
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09.07.2022 16:43 Ответить
ага, після обстрілу Оніксами обстріл С 300 вже не ввижається чимось нелогічним. Може це метода така ставити супротивників в ступор своєю нелогічністю щоб посилити нервозність і викликати панічні настрої
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09.07.2022 14:46 Ответить
Получается, да. Ноу-хау от кацапов.
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09.07.2022 13:33 Ответить
Это Ким рассказывает, что мол орки лепят на ракету гпс трекер и вручную ведут до цели...
Кому в качестве источника такой информации Я не сильно доверяю. Хотелось бы услышать комментарии специалистов в этой области. А их нет!!!
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09.07.2022 13:34 Ответить
Гугл в помощь: 30.05.2017. Расчеты зенитных ракетных систем С-300 в Хабаровском крае провели условные пуски ракет по наземным целям - бронетехнике условного противника
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09.07.2022 13:36 Ответить
это тебе телеканал Звезда рассказал?
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09.07.2022 13:37 Ответить
звездой пользуются если в гугле забанили.
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09.07.2022 13:46 Ответить
В Лівії ще у 70-ті С-125-ми били по танках Після цього в СРСР провели відповідні випробування з точки зору використання ЗРК в якості протитанкових засобів
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09.07.2022 14:17 Ответить
Немцы ещё в 40-х применяли зенитный FlaK по танкам. Было очень эффективно.
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09.07.2022 15:51 Ответить
Применяли, но это ствольная артиллерия. Поставь прямой наводкой-будет бить и по та5кам. Ракета ПВО-это система. Включая радары обнаружения цели, наведения на цель, самонаведения ракеты. Может быть и можно, но требует пояснений не Кима, а специалистов. Ким политик и болтать может что угодно.
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09.07.2022 17:03 Ответить
ким рассказывает то, что давно известно. Еще десять лет назад наша разведка знала, что ПВО пюрера для эксперимента херачило ракетами С-300 в пинские болота.
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09.07.2022 13:41 Ответить
Да, они в голову засовывают "гармин", но точность по наземным целям приблизительно такая же, как у х-22. Этот бред кацапы отрабатывали на учениях еще лет пять назад.
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09.07.2022 13:35 Ответить
Уже давно инфа была что они их переделывают на "земля-земля" это не только в Николаеве но и в Донецкой области. Дефицит
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09.07.2022 13:38 Ответить
Похоже они скоро будут свои поломанные танки на города с самолетов сбрасывать.
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09.07.2022 14:32 Ответить
Писали, що у С-300 є така можливість. Але, я думаю, що вони не від хорошого життя її використовують. За неимением горничной, юзают кухарку.
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09.07.2022 14:54 Ответить
А каким образов ракетами ПВО С-300 можно обстреливать наземные цели?
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09.07.2022 13:35 Ответить
Брякнуться на излете, если самоликвидатор не сработает ))
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09.07.2022 13:37 Ответить
Писали, що є така можливість.
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09.07.2022 14:55 Ответить
А шаші ракети закатані в асфальт по якому кацапи досі швидко маневрують.
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09.07.2022 13:35 Ответить
Это воронка от С -300? Прежде чем писать вы хоть как то темой поинтересуйтесь!
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09.07.2022 13:35 Ответить
не картинки смотри, а тему читай.
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09.07.2022 13:39 Ответить
картинки лучше. От букв устаёшь сильно.
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09.07.2022 13:42 Ответить
Особенно, если iq ниже среднего
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09.07.2022 13:47 Ответить
Ракеты с300 оснащены бесконтактным взрывателем и бьют шрапнелью, т.е воронка будет минимальная
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09.07.2022 13:46 Ответить
6 ракет С-300 випустили рашисти по Миколаєву, жертв немає, - Кім. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3353082 Вы либо трусы наденьте! Либо крестик снимите! Что за дурная привычка! Написать ХЕРНЮ, а потом с пеной у рта ее отстаивать! Причем самый весомый аргумент в споре - САМ ДУРАК.
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09.07.2022 14:13 Ответить
воронка от чего то по крупнее чем с 300 может от смерча с фугасной бч но с300 кацы юзают по земле чем показывают то что с ракетам у них все не фонтан
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09.07.2022 13:53 Ответить
Вже вкотре цю фігню про С-300 повторюють. Це ж протиповітряний комплекс. Його завдання збивати літаки та ракети противника. По землі він НЕ ПРАЦЮЄ!
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09.07.2022 13:50 Ответить
это он у нас не работает, а у кацапов все ракеты падают на землю. Притяжение.
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09.07.2022 14:01 Ответить
Просто Вы десять лет назад про войну даже не думали, а лукашенко еще тогда херачил из С-300 по пинским болотам, тренировался, так как своего комплекса ОТРК не было. Говорят, януковичу тоже понравилось.
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09.07.2022 14:07 Ответить
Була в полку ПВО 300 -коплекс бригада для виконання ядерних висотних взривів.Командир-полковник,зами і замполіт підполковники..20 солдатів і 20 офіцерів та прапорщиків...
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09.07.2022 14:17 Ответить
А що тоді таке "Полонез"? От у нас подібного нема до цих пір А у Луки - є!
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09.07.2022 14:20 Ответить
Наверное в11-ом году у него "полонеза" не было, поэтому прикидывал, как по Украине или Польше будет с-трёхсотыми пулять. То же делали потом и кацапы, правда вроде они ракеты не херачили в землю, а делали "электронные" пуски. Тут народ возмущается в ленте коментов, мол такого не может быть, но надо учитывать, что мы имеем дело со злобными **********. Поэтому, да, это правда.
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09.07.2022 14:44 Ответить
Полонези - це РСЗВ під ракети китайського калібру (301 мм)
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09.07.2022 17:38 Ответить
Бригада ПРТБ ?ЯДЧ..
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09.07.2022 14:13 Ответить
С-300 это ПВО, они сбивают воздушные цели, автор проверяй инфу
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09.07.2022 14:02 Ответить
а вы сами проверили? ну, шоб конфуза не вышло?
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09.07.2022 14:08 Ответить
кацапы настолько непредсказуемы, что надо все перепроверять=) чтобы не было конфуза
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09.07.2022 14:22 Ответить
та яка різниця про що там говорив Кім, коли він до цього часу не вивчив українську мову, яка є необхідним елементом для зайняття такої посади, то він вам вивчить ТТХ ракет? Хоча там щось говорили, що кацапи щось там переробляють, щоб цей комплекс використовувати для нанесення ударів.
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09.07.2022 14:09 Ответить
Понятно, - "начали". На Химарсы путин ответил ракетами ПВО =) Что же дальше то будет?
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09.07.2022 14:21 Ответить
та уже известно: все наличные ДКВП "Зубр" перебрасываются в Херсонскую область для огневой поддержки пехоты в степных районах. Две 30мм АК-630 на борту и комплекс с НУРСами на каждом - это не шутки.
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09.07.2022 14:33 Ответить
Ну прекрасные цели для ПКР. Можно устроить социалистическое соревнование. Расчеты на Нептунах vs Гарпуны.
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09.07.2022 15:01 Ответить
Воронка на відео точно не від С-300
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09.07.2022 14:45 Ответить
Точно. Воронка от мины о-832ду. Причём расчёт был не трезвый.
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09.07.2022 16:05 Ответить
Досі вважав, що ракета "земля-повітря", якщо пролітає повз ціль, через деякий час самоліквідується в повітрі, а до я Землі долітають лише осколки
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09.07.2022 17:23 Ответить
Можно и по наземным целям, но это сильно не традиционный вариант ее использования. Кстати Бук и американский корабельный Иджис тоже может.
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09.07.2022 20:17 Ответить
ну в принципе , если С-300 куда нибудь пульнет, то рано или поздно ракеты конечно упадут на землю... может по такому принципу ?
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09.07.2022 19:02 Ответить
 
 