6 ракет С-300 выпустили рашисты по Николаеву, жертв нет, - Ким. ВИДЕО

Российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Николаеву.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

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"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Чего не скажешь об орках после работы наших ВСУ!" – говорится в сообщении.

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