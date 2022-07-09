Пограничники ударили из дрона по оккупантам, по меньшей мере 5 рашистов погибли. ВИДЕО

Украинские пограничники нанесли удар с дрона по позициям российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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"Дрон пограничников нашел на Харьковщине позиции оккупантов и доставил зайдам взрывные подарки. Как следствие, на Россию отправят не менее 5 пакетов. А Силы обороны Украины не оставят без присмотра разведанные вражеские позиции". – говорится в сообщении.

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