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Пограничники ударили из дрона по оккупантам, по меньшей мере 5 рашистов погибли. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские пограничники нанесли удар с дрона по позициям российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Дрон пограничников нашел на Харьковщине позиции оккупантов и доставил зайдам взрывные подарки. Как следствие, на Россию отправят не менее 5 пакетов. А Силы обороны Украины не оставят без присмотра разведанные вражеские позиции". – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+22 Орест Крук
показать весь комментарий09.07.2022 14:28
+12 Kiev_Kiev_777
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+11 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий09.07.2022 14:30
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и все же очень жаль что после 8 лет войны, пограничники вынуждены сражаться такими смешными самоделками из пивных банок(((
позор их командованию 👎👎👎
Ну й х#й з ними!
Молодцi хлопцi.
https://censor.net/ua/video_news/3352192/boyiovyyi_dron_prykordonnykiv_zashkvaryv_chotyroh_rashystiv_ta_yihnyu_boyiovu_mashynu_na_harkivschyni