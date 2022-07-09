РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5541 посетитель онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
20 316 17
война (47211) Госпогранслужба (5422) дроны (2191)

Пограничники ударили из дрона по оккупантам, по меньшей мере 5 рашистов погибли. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские пограничники нанесли удар с дрона по позициям российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Дрон пограничников нашел на Харьковщине позиции оккупантов и доставил зайдам взрывные подарки. Как следствие, на Россию отправят не менее 5 пакетов. А Силы обороны Украины не оставят без присмотра разведанные вражеские позиции". – говорится в сообщении.

Смотрите также: В Черниговской области нашли тайник с боеприпасами оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Кацапи не "загинули". Гинуть Воїни. Кацапів знищують.
показать весь комментарий
09.07.2022 14:28
+12
жаль что только 5
показать весь комментарий
09.07.2022 14:24
+11
как там их плешивый фюрер любит говорить: "курочка по зернышку клюет - тук-тук-тук"....
показать весь комментарий
09.07.2022 14:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жаль что только 5
показать весь комментарий
09.07.2022 14:24 Ответить
как там их плешивый фюрер любит говорить: "курочка по зернышку клюет - тук-тук-тук"....
показать весь комментарий
09.07.2022 14:30 Ответить
Прикордонникам-респект...
показать весь комментарий
09.07.2022 14:25 Ответить
Кацапи не "загинули". Гинуть Воїни. Кацапів знищують.
показать весь комментарий
09.07.2022 14:28 Ответить
Смерть кремлівським пдарасам!
показать весь комментарий
09.07.2022 14:39 Ответить
воины молодцы конечно 👍👍👍
и все же очень жаль что после 8 лет войны, пограничники вынуждены сражаться такими смешными самоделками из пивных банок(((
позор их командованию 👎👎👎

показать весь комментарий
09.07.2022 14:51 Ответить
Это называется креативное оружие А если без шуток, то да, согласен с вами
показать весь комментарий
09.07.2022 15:46 Ответить
«щонайменше 5 рашистів загинули»
Ну й х#й з ними!
показать весь комментарий
09.07.2022 15:22 Ответить
був... а тепер в цьому немає впевненості.
показать весь комментарий
09.07.2022 15:26 Ответить
скажену собаку й рашиста потрібно знищувати на місці, не давати їм шансу втекти.
показать весь комментарий
09.07.2022 15:25 Ответить
Для самоделки очень хороший результат.
Молодцi хлопцi.
показать весь комментарий
09.07.2022 15:59 Ответить
Коли вже редактори почнуть писати українською без русизмів? Правильно буде "по окупантаХ". А сама новина гарна.
показать весь комментарий
09.07.2022 16:51 Ответить
Шось не понятно.... ось таке ж саме відео

https://censor.net/ua/video_news/3352192/boyiovyyi_dron_prykordonnykiv_zashkvaryv_chotyroh_rashystiv_ta_yihnyu_boyiovu_mashynu_na_harkivschyni
показать весь комментарий
09.07.2022 18:29 Ответить
Моя улюбленіша рубрика дрони бомбардувальники
показать весь комментарий
09.07.2022 19:13 Ответить
,,з дрона", ,,по окупантах". ,,Кацапоязичні", вивчіть відмінки української мови.
показать весь комментарий
09.07.2022 21:06 Ответить
Хорошо, что людей не зацепило
показать весь комментарий
09.07.2022 22:22 Ответить
 
 