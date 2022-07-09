РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13919 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
24 039 15
Луганщина (6251) 24 омб имени князя Данила Галицкого (185)

Воины 24-й ОМБр уничтожили колонну вражеской техники в Луганской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Артиллеристы Вооруженных сил Украины в субботу уничтожили колонну вражеской техники в Луганской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.

"Артиллеристы Королевской бригады разбивают колонну российских оккупантов. Полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которых накрывает наша арта. Эту колонну сначала остановили, а затем уничтожили", — говорится в сообщении.

На странице бригады также опубликовано видео разгромленной вражеской техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы 24-й ОМБр из ПТРК "Стугна-П" уничтожили склад с боеприпасами рашистов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+40
24-й ОМБр-респект...
показать весь комментарий
09.07.2022 20:39
+28
Красунчики!
Бережи вас Господь
показать весь комментарий
09.07.2022 20:39
+22
Пре колона техніки,
Псковська дєсантура,
А по кущах засіла
Гереушна агентура,
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля.
показать весь комментарий
09.07.2022 20:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
24-й ОМБр-респект...
показать весь комментарий
09.07.2022 20:39 Ответить
Красунчики!
Бережи вас Господь
показать весь комментарий
09.07.2022 20:39 Ответить
Пре колона техніки,
Псковська дєсантура,
А по кущах засіла
Гереушна агентура,
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля.
показать весь комментарий
09.07.2022 20:42 Ответить
На жаль, не видно влучень. А хотілося б побачити.
показать весь комментарий
09.07.2022 20:44 Ответить
Так їдь на передок та подивись...
показать весь комментарий
09.07.2022 21:29 Ответить
А навіщо тоді показувати напівпусте відео під таким гучним заголовком??
показать весь комментарий
09.07.2022 22:45 Ответить
видео не пустое а короткое одно попадание вилно четко в цель ..
показать весь комментарий
09.07.2022 23:54 Ответить
Schön!
показать весь комментарий
09.07.2022 20:48 Ответить
Вах! жах, який жах..
показать весь комментарий
09.07.2022 20:48 Ответить
Я ж кажу- жах)
показать весь комментарий
09.07.2022 21:55 Ответить
Чего же видео такие короткие
показать весь комментарий
09.07.2022 20:49 Ответить
Moloci
показать весь комментарий
09.07.2022 20:58 Ответить
Подяка нашим мужнім хлопцям за хорошу роботу 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊✊
показать весь комментарий
09.07.2022 21:19 Ответить
Хлопці справу роблять. Цікаво глянуть вже розбиту колону.
показать весь комментарий
09.07.2022 21:19 Ответить
просто святоякесь! бравоооо!

уйді нікрасівий маскаль с України(с)

💯👍😎🇺🇦
показать весь комментарий
10.07.2022 00:24 Ответить
 
 