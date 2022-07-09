Сделаем все, чтобы сломать террористический потенциал оккупантов, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 9 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"Только за эти сутки российская армия била по Николаеву, Харькову, Кривому Рогу, по громадам Запорожской области. Била именно по обычным домам и гражданским объектам – совершенно сознательно, целенаправленно. Не прекращаются жестокие удары российской артиллерии на Донбассе. Такие террористические действия можно остановить только оружием – современным, точным, мощным. И я благодарен Соединенным Штатам Америки за решение предоставить дополнительные системы HIMARS и другое оружие, позволяющее делать именно антитеррористические шаги и уменьшать российские ударные способности. Сделаем все, чтобы сломать террористический потенциал оккупантов", - отмечается в сообщении.
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Повезло йому мати аудиторію з курячою пам'яттю)
Бо якщо ви будете все підряд здавати, то куй ми зламаємо "терористичний потенціал окупантів"!
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
-Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
-Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
-Україна, в яку повертаються.
-Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
-Україна, з якої не поїдуть наші діти.
чисто черт!
Алеши, как дела? Я с вас смеюсь
Держіть кишеню ширше...