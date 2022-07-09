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Зеленский (16612) обращение (507)

Сделаем все, чтобы сломать террористический потенциал оккупантов, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 9 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Только за эти сутки российская армия била по Николаеву, Харькову, Кривому Рогу, по громадам Запорожской области. Била именно по обычным домам и гражданским объектам – совершенно сознательно, целенаправленно. Не прекращаются жестокие удары российской артиллерии на Донбассе. Такие террористические действия можно остановить только оружием – современным, точным, мощным. И я благодарен Соединенным Штатам Америки за решение предоставить дополнительные системы HIMARS и другое оружие, позволяющее делать именно антитеррористические шаги и уменьшать российские ударные способности. Сделаем все, чтобы сломать террористический потенциал оккупантов", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+43
Так а што с ермаком будем делать?
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09.07.2022 22:47
+41
Дерьмака викинь, США вже прямо кажуть що він падло
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09.07.2022 22:47
+36
поставь на краях линии огня дермака и татаренкова.. и сразу перемирие наступит...
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09.07.2022 22:44
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поставь на краях линии огня дермака и татаренкова.. и сразу перемирие наступит...
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09.07.2022 22:44 Ответить
Так а што с ермаком будем делать?
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09.07.2022 22:47 Ответить
Наградить орденом "За bablo"
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09.07.2022 23:51 Ответить
Херсон злили. Обвинувачують Єрмака. А це чмо продовжує писати гидкі гундосики.
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10.07.2022 00:53 Ответить
бо це єдине що він може робити . Людина не здатна більше ні на що. в нього перша реакція якщо треба щось зробити він хапає талефон та робе гундосик
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10.07.2022 01:23 Ответить
Дерьмака викинь, США вже прямо кажуть що він падло
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09.07.2022 22:47 Ответить
На самом деле от Спартц был запрос на проверку падло Ермак или нет
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09.07.2022 22:53 Ответить
Є сумніви?
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09.07.2022 23:57 Ответить
Так увесь жеж скандал саме через те що навіть перерхнева перевірка покаже що такі падло...
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10.07.2022 00:54 Ответить
Збирай свої лахи і злазь з табуретки.
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09.07.2022 22:50 Ответить
Зе сейчас в продолжение войни все косяки на тебе(((((( путлер убийца а ти ему помогаешь
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09.07.2022 22:51 Ответить
Вспомнилось после очередного гундосика...
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09.07.2022 22:53 Ответить
Залужний мутить двіж:
https://t.me/voynareal/27731
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09.07.2022 22:54 Ответить
впервые, битых 3'10" потерял прослушивая. ни слова о дерьмаке!
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09.07.2022 22:55 Ответить
Скандал не скандал, звинувачення не звинувачення, Зеленський як впертий оманський віслюк в найкращик традиціях авторитаризму стоїть на своєму і реагує занаднто болістно.
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09.07.2022 22:56 Ответить
Длянього ідол лукашенко
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09.07.2022 23:56 Ответить
Ти ЗЕклоун для початку звільни агента ФСБ єрмака тому що якщо ти цього не зробиш найближчим часом значить ти також агент ФСБ - третього як кажуть не дано! Ось тут Швець все розклав по поличках!!! https://www.youtube.com/watch?v=ZSNkgdmmxa4
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09.07.2022 22:56 Ответить
Швець це той, що запевняв в лютому, що війни 100% не буде?)
Повезло йому мати аудиторію з курячою пам'яттю)
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09.07.2022 23:02 Ответить
Швець не державна особа. Він аналітик, а не президент держави на якого працюють таємні служби. У першу чергу даємо оцінку президентові та його команді.
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09.07.2022 23:12 Ответить
в сраку такі аналітики
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10.07.2022 15:21 Ответить
Швец нашей стране ничего не должен, хотя Зеленский считает что он тоже ничего не должен
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09.07.2022 23:53 Ответить
"нє должен", тоді не треба тулити його скрізь
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10.07.2022 15:22 Ответить
Так і недопрезидент збирався шашлики жарить. Може вони зговорились?
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10.07.2022 18:36 Ответить
Сам Зеленський може й не агент, але ФСБ тримає за його перепилині фаберже міцно! Бурхлива молодість в складі 95 кварталу, офшори, Оман - вже тільки цих матеріалів з головою!
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09.07.2022 23:54 Ответить
Малорос zeленский, уходи в отставку добровольно и Ермака с собой забирай.
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09.07.2022 22:59 Ответить
А уволенные украинские послы тут причем?
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09.07.2022 23:00 Ответить
Ніякої довіри Зе поки дєрьмак і татаров при кориті.
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09.07.2022 23:01 Ответить
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09.07.2022 23:01 Ответить
Вони приймають тільки татушками
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09.07.2022 23:09 Ответить
Они просто все как Дунканы Маклауты
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09.07.2022 23:56 Ответить
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09.07.2022 23:03 Ответить
Зєля, почни з тих "своїх" щурів, хто здавав Південь!
Бо якщо ви будете все підряд здавати, то куй ми зламаємо "терористичний потенціал окупантів"!
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09.07.2022 23:05 Ответить
воно тупо ігнорує робить ви що не було нічого як баран вперся треба щоб американці дожали нема сенсу помочі коли агенти москви постійно палки сують
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09.07.2022 23:09 Ответить
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09.07.2022 23:10 Ответить
****, не матрос=)
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09.07.2022 23:12 Ответить
ты бы еще потенциал внутренних оккупантов сломал. Что там по Татарову, Вован?! Тебе, дураку, уже прямым текстом старшие сказали...
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09.07.2022 23:10 Ответить
Оно нелох....
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09.07.2022 23:53 Ответить

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
-Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
-Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
-Україна, в яку повертаються.
-Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
-Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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09.07.2022 23:11 Ответить
А не сломаете, так примкнете.
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09.07.2022 23:12 Ответить
Ну прямо низнаю - такой призидент. Тырить, ****, меньше надо было. Я собирал
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09.07.2022 23:15 Ответить
Є дві любові яка не має раціонального пояснення, перша це безумовна любов, а друга це любов Зеленського до Єрмака.
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09.07.2022 23:15 Ответить
Да он сам такой же, когда вы это наконец поймете. Уйдет Ермак, придет другое Х...ло. Он работает на Раиссу и отстаивает ее интересы, это очевидно.
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09.07.2022 23:21 Ответить
Якщо зараз не звільниш Єрмака, то це для тебе погано скінчиться. Хоча 🤔Тобі вже нічого не допоможе і рано чи пізно ти будеш відповідати і за шашлики, і за південь, і за Оман і за все що ти натворив
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09.07.2022 23:18 Ответить
ха ха

чисто черт!

Алеши, как дела? Я с вас смеюсь
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09.07.2022 23:21 Ответить
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09.07.2022 23:26 Ответить
Він звітує ***** у своїх гундосиках,єжедневна виходіт на свьязь агент Буратіно.
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09.07.2022 23:28 Ответить
Он реально **..ТЫЙ. Какие террористические планы Вова? ПОЛНОМАШТАБНАЯ ВОЙНА , Вова, ПОЛНОМАШТАБНАЯ ВОЙНА!
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09.07.2022 23:37 Ответить
Вірніше Вибл...док
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09.07.2022 23:49 Ответить
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10.07.2022 07:22 Ответить
тепер цю квартальну голову Єрмак з Татаровим змусять читати тексти 2 рази частіше - потрібно відвернути увагу малоросьні від Конгресу США та його питань до зрадників
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09.07.2022 23:41 Ответить
прорашистські терористи сидять в ОП
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09.07.2022 23:42 Ответить
Завалило,би хайло,лайно
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09.07.2022 23:48 Ответить
Ермак, Татаров и Коломойский... ну ещё и Коля Тищенко.. это те, которых Зеленский должен посадить если он хочет доказать что он за демократию и закон!
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09.07.2022 23:50 Ответить
Та,йому хоч сци в очі...
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09.07.2022 23:51 Ответить
Як набридла гнида
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09.07.2022 23:50 Ответить
Зе, падло, куда побежишь, если США откажут в поддержке Украине из-за Ермака?
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10.07.2022 00:01 Ответить
На расею матушку,а оттуда на исраиль батюшку
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10.07.2022 01:12 Ответить
Та Ермака убери для начала хотя бы! Ломать он потенциалы собрался, балабол блин!
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10.07.2022 00:03 Ответить
Зебіли, як ви могли обрати таке уйобіще в президенти?
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10.07.2022 00:08 Ответить
Все-все? даже главу сап изберешь?
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10.07.2022 00:42 Ответить
Король видосов и телемарафона-Лохотрона щось зробЕ...
Держіть кишеню ширше...
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10.07.2022 05:22 Ответить
правильно
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10.07.2022 07:01 Ответить
шашликами i асфальтом?
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10.07.2022 17:53 Ответить
Ми зробимо? Ти вже брав під особистий контроль ситуацію з Журавлем (Царство йому небісне!), то віри тобі, балаболе квартальный, х¥й та ніх¥я, вилупок!
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31.08.2022 22:26 Ответить
 
 