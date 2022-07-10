В оккупированных Шахтерске, Зугресе, Харцызске, Чистякове и Донецке раздаются взрывы на складах боеприпасов. ВИДЕО

Прошлая ночь показалась беспокойной в ряде населенных пунктов в оккупированной Донетчине. В местных пабликах сообщают о взрывах в Шахтерске, Зугресе, Харцызске, Чистякове (до 2016 – Торез) и Донецке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают в комментариях, предположительно, взрываются склады боеприпасов российских оккупантов.

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

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