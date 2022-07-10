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В оккупированных Шахтерске, Зугресе, Харцызске, Чистякове и Донецке раздаются взрывы на складах боеприпасов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Прошлая ночь показалась беспокойной в ряде населенных пунктов в оккупированной Донетчине. В местных пабликах сообщают о взрывах в Шахтерске, Зугресе, Харцызске, Чистякове (до 2016 – Торез) и Донецке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают в комментариях, предположительно, взрываются склады боеприпасов российских оккупантов.

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

Также читайте: За сутки россияне убили на Донетчине 3 мирных жителей, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+79
вот тут мы видим реально попадание в склады
а вонючий канашенков с своей рашкой врет что каждый раз в какие то склады попадает
или штабы, когда на самом деле летит все в жилые кварталы, частный сектор или еще куда
по привычке
когда каждый раз в сирии 100500й штаб типа "игил" бомбили
даже не удосужились врать меньше
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10.07.2022 09:25
+47
Чим неспокійніше на окупованих територіях,тим спокійніше на вільних.
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10.07.2022 09:27
+47
Українське небо на Півдні влітку рідко захмарене А супутники американські працюють 24/7 Інформація іде прямо в ГШ (а не в "блазенське кубло") - д"Єрмака вде давно звідти підсрачниками женуть Не здивуюся, якщо інформацію автоматично комп"ютер прораховує: скільки прийшло ешелонів на вузлову станцію, з чим і де стали під розвантаження Потім іде повідомлення - "накопичення таке-то і там-то" І туди наносять удар Кацапи ж нічого зробить не можуть - вони звикли "давить масою" Масою живої сили, техніки, масою снарядів А їх десь складувать треба Так як і пальне для техніки От і потрапляють "під роздачу" А розвозить по малих складах ********** і пальне - це ускладнення логістики, перевантаження автомобільних доріг Та й автотранспорт ми їм доволі непогано побили весною на Поліссі - особливо паливозаправники
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10.07.2022 09:59
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Правила форума Совет форумчан
Бавовняна бавона, хай мене цигани вкрадуть
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10.07.2022 09:21 Ответить
У кацапов нет ответа на то, что сейчас происходит☝ Кацапам прийдется начинать отползать и ускорятся по мере осознания безперспективности ихнего сопротивления❗
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10.07.2022 09:43 Ответить
Без БК на каких то обещаниях, что во вот подведут и т.д. Они поседят в окопах пару недель. А дальше будет сплошной саботаж❗С такими потерями воевать это все равно, что ситом воду черпать☝
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10.07.2022 09:47 Ответить
К стати юхлу полюбому нужно какое то соглашение или договор до отступления❗
Но это понимают все и как раз демонстративно игнорят кацапов👍
Интересно наблюдать как эту вошь к ногтю загоняют
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10.07.2022 10:15 Ответить
красівоє...
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10.07.2022 10:04 Ответить
Слава ЗСУ‼️🔥💥🇷🇺🇷🇺👹👹👹👹👹👹☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️
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10.07.2022 10:09 Ответить
вот тут мы видим реально попадание в склады
а вонючий канашенков с своей рашкой врет что каждый раз в какие то склады попадает
или штабы, когда на самом деле летит все в жилые кварталы, частный сектор или еще куда
по привычке
когда каждый раз в сирии 100500й штаб типа "игил" бомбили
даже не удосужились врать меньше
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10.07.2022 09:25 Ответить
Там были специальные ракеты с ИГИЛОм.Где ракета взрывается - там ИГИЛ
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10.07.2022 09:27 Ответить
які попадання в склади? Це все робить Порошенко, ніяк не заспокоїться і не знає, що ті території вже окуповані і склади не наші!!!
Жарт, але керуючись пропагандою кацапів і Бені-Зелі з 2019 року, то всі склади підірвав Порошенко! А реально - це нова зброя, яку ми отримали від США і ця зброя робить перелом у війні на користь України! Слава Ісусу! Слава ЗСУ, Слава Україні, США і Англії!
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10.07.2022 10:05 Ответить
Точно Порошенко. Он же разворовал и теперь следы заметает)
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10.07.2022 10:13 Ответить
Ценеми, настамнєт.
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10.07.2022 09:25 Ответить
Знамо перец... Каким боком мы? ... ХМЫ?... -Это же не мы , а хоть и камни с неба выпрашивали у небесной канцелярии...
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10.07.2022 09:29 Ответить
Гори-гори. земля востока, до последнего каазламордого.
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10.07.2022 09:26 Ответить
ну нарешті приємні новини надійшли
каждий день потрібно 5-6 складів утилізіровать
надіюсь у генерального штабу єсть карта з розташуванням ворожих складів?
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10.07.2022 09:26 Ответить
Цілі вказують США, вони відверт про це сказали.
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10.07.2022 09:31 Ответить
Можливо навіть напряму у блок керування хаймарса. Єрмак вже не втрутиться ніяк.
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10.07.2022 09:38 Ответить
Безугловой наверное говорят в штабе, это наши склады накрыли, а она радостно звонит Эрмаку и докладывает.
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10.07.2022 19:21 Ответить
на каждый день складов не хватит
думаю большую часть самых крупных уже уничтожили
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10.07.2022 09:34 Ответить
Є ще купа воєнних об'єктів та наземних цілей

Хімарси не пропадуть
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10.07.2022 09:50 Ответить
Будут расширять радиус☝ Искать цели на 100, а позже и на 200 км❗☝
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10.07.2022 10:05 Ответить
Українське небо на Півдні влітку рідко захмарене А супутники американські працюють 24/7 Інформація іде прямо в ГШ (а не в "блазенське кубло") - д"Єрмака вде давно звідти підсрачниками женуть Не здивуюся, якщо інформацію автоматично комп"ютер прораховує: скільки прийшло ешелонів на вузлову станцію, з чим і де стали під розвантаження Потім іде повідомлення - "накопичення таке-то і там-то" І туди наносять удар Кацапи ж нічого зробить не можуть - вони звикли "давить масою" Масою живої сили, техніки, масою снарядів А їх десь складувать треба Так як і пальне для техніки От і потрапляють "під роздачу" А розвозить по малих складах ********** і пальне - це ускладнення логістики, перевантаження автомобільних доріг Та й автотранспорт ми їм доволі непогано побили весною на Поліссі - особливо паливозаправники
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10.07.2022 09:59 Ответить
Называется "фокус не удался" мы уходим❗Но после того, что вы натворили просто так вам козлам уйти не получится👊💥
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10.07.2022 10:39 Ответить
Не всім супутникам потрібне чисте, безхмарне небо.
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11.07.2022 03:36 Ответить
Я один вважаю шо жарт про бавовну ну ДУЖЕ занудний??? Якась петросянчина. Невдала спроба пожартувати, і самому посміятись над своїм жартом. Хтось придумав і стало модно... ми ж відрізняемось від россійського стада.
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10.07.2022 09:26 Ответить
Тебе одного це чомусь зацікавило та підпалило.🤦
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10.07.2022 09:28 Ответить
Я підкреслив що це занудно! Так само як і бувають тупі анекдоти. Но комментар чомусь відмітили як спам.
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10.07.2022 19:12 Ответить
Тю... а шо не так... Хлопок - бавовна... Муки - борошно... Кацапов же никто за изыГ не тянул такое ляпать... Ну, при чем здесь мы ... Не виноватые мы.
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10.07.2022 09:34 Ответить
Це помилка гугл-перкладача з кацапської. Дуже чомусь тішить арестовичей.
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10.07.2022 09:35 Ответить
Це так званий "підлога тест" на виявлення кацапів з гугл-перекладачем.
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10.07.2022 10:21 Ответить
Підлога країни знає що таке бавовна, тож ваш коментар влучний немов постріл з цибулі.
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10.07.2022 10:13 Ответить
👍
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11.07.2022 03:40 Ответить
Чим неспокійніше на окупованих територіях,тим спокійніше на вільних.
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10.07.2022 09:27 Ответить
незабаром наступ?
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10.07.2022 09:28 Ответить
АТО... Херсон первым принимает знамя Победы.
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10.07.2022 09:30 Ответить
А может это специально про наступ на херсон рассказуют, а сами на востоке пистона 💥 одичалым вставят👍
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10.07.2022 09:37 Ответить
Я тоже так думалю со вчерашнего вечера, бо сильно навязчиво преподносится Херсон. Но как бы там ни было пусть враг трепещет - неждаенчик не за горами, вместе с крымским мостом.
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10.07.2022 09:42 Ответить
л,е.
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10.07.2022 09:43 Ответить
Заставляют его дергатся и мандражировать❗Где укреплять❓Куда перекидывать силы❓Все 👍 чем больше они ездят, тем их видней и тем больше ресурсов тратят👍
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10.07.2022 09:55 Ответить
На самій Харсонщині можна наступати по 5 основних напрямках
А прикривали їх всього-навсього десь 13 БТГр рашистів.
Вражає витримка Генштабу, здатність протистояти політичним хотєлкам.
Удар буде завдано тоді і там, де він буде гарантовано успішний.
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10.07.2022 10:17 Ответить
Буде дуже смішно та особливо принизливо, коли після усіх заяв "прА ПАбеду в Лисичанске", наші звільнять ці міста першими. Х@йло такого не переживе, а пропаганда це ніяк не зможе пояснити. Тому, при невідворотній загрозі саме цим містам у кацапів не буде іншого виходу як зробити "жест доброй волі" на усіх окупованих територіях одночасно.
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10.07.2022 11:23 Ответить
А ведь мы еще даже не начинали воевать
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10.07.2022 09:31 Ответить
Дідусю з ніком Макнамара Респект.Пам"ятаю в 60-70рр був в США сенатор Макнамара- яструб-антисовєтчік. По вазі десь як Джон Маккейн в наш час. У совків пердаки рвало від його промов.
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10.07.2022 12:03 Ответить
На фоне прекрасного пейзажа и птички поют особенно красиво.
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10.07.2022 09:32 Ответить
Хаймарс - найшвидша служба доставки шаурми на окуповані території.
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10.07.2022 09:36 Ответить
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10.07.2022 11:25 Ответить
Пздц сколько рашисты навезли снарядов. И ето твари хотели все на наши головы и наши города обрушить
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10.07.2022 09:37 Ответить
Пофиг☝ Теперь они ситом черпают, а это до звезды старания❗👍
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10.07.2022 10:25 Ответить
Дядько с Киноогляд росчитал что у рф остаоль где то 100 эшелонов снарядов, это на 100 дней войны, после всех чисток складов в хаймарсную погоду, похоже число эшелонов стремительно убавилось.
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10.07.2022 19:26 Ответить
Правильно роблять, що взривають. В москалів можливо закінчується високоточна зброя, але старого металолому ще дофіга.
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10.07.2022 09:39 Ответить
Himersi delajet svojiu rabotu.Tocnost nix v fortku okna nepapadiot,no v okno popadiot eto na 70 kilometrov.
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10.07.2022 09:42 Ответить
Создается ощущение что все эти волны сообщений в телеграм-каналах запускаются под конкретное выступление Арестовича. У него сейчас цикл передач, называется "4 Himars и тысяча складов оккупанта."
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10.07.2022 09:43 Ответить
Чем бы дитятко (кацапское) ни тешилось, лишь бы не скулило... После войны.. будет указано, шо более актуально бы было думать, шо тысячи "нептунов" решили проблему кацапоскладов... ДЫк нет же. ВЕЛИКЕ КРАДiВНИЦТВО стало поперек...
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10.07.2022 09:50 Ответить
Склади . Горять . Добре дiло. Молодцi хлопцi .
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10.07.2022 09:48 Ответить
Привет, ватаны!
Как вам руццкий мир? Всё пучком?
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10.07.2022 09:50 Ответить
Хаймарсы уже влияют на стабилизацию фронтов. Каждая такая волшебная РСЗО дополнительная весомая гарантия обороноспособности страны, защищающая ее от нашествия Орды (конечно и благодаря нашим героическим расчетам).
Кацапня замахается десятки тысяч тонн своего смертоносного дерьма подвозить в Украину для фейерверков.
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10.07.2022 09:50 Ответить
Головне ***** лякає нас що вони ще й не починали війну серйозно , , тварина смердюча , у них цього іржавого металобрухту шістдесятих років ще повні склади, їх ще підривати і підривати, поки цей іржавий мотлох весь не закінчиться.
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10.07.2022 10:00 Ответить
"Ще не починали? " Та то **** ядерним попелом лякає. Але нікому не лячно.
Всі добре розуміють що Україні е чим відповісти асиметрично й у неї буде ПОВНЕ МОРАЛЬНЕ ПРАВО в такому разі.
Наприклад розпиливши у відповідь , брудну бомбу, наприклад з цезієм 137 в мацкві в метро ну і біля доріжок кремля наприкдал . Так що то все пусте.
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10.07.2022 11:07 Ответить
то якби ж то ***** перевезли з бункера до одного з бліндажів донбасу та щоб щодня йому підсмажували там сраку , то воно б по іншому "співало"
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10.07.2022 19:23 Ответить
ну atacms наверное сможет ещё склады дальше в рашке почистить и в крыму, там тоже где-то должна быть куча мусора горючего
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10.07.2022 19:28 Ответить
Это значит еще даже громко не пукнули, а уже обосрались
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10.07.2022 21:16 Ответить
послухав, це жах

https://www.youtube.com/watch?v=ZSNkgdmmxa4&t=851s
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10.07.2022 09:59 Ответить
Байден должен ответить, кто такой Андрей Ермак
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10.07.2022 10:08 Ответить
А рєдкіє і нєсмєлиє хлопки таки переросли у бурні і тривалі аплодисменти! 😊Як я і прогнозував! Хороша вистава, класна вистава не може не отримати народного визнання!
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10.07.2022 10:00 Ответить
І це вони ще "нармальна нічіво нє начіналі".
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10.07.2022 10:03 Ответить
Епічно. Достойно пензля Айвазяна.
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10.07.2022 10:04 Ответить
Севастополь та базу зрівняти з землею. Там не має бути жодного кацапа.
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10.07.2022 10:11 Ответить
Неплохо так в Чистяково бабахнуло. Как будто ядерку скинули
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10.07.2022 10:22 Ответить
Ой, як же гарно!
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10.07.2022 10:44 Ответить
Кажуть 10 складів за добу. Здаеться це рекорд.
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10.07.2022 10:49 Ответить
Маю надію, що Донецьк все ж таки будет деокупований, як і уся ОРДО. Цього прагнуть українці у Донецьку, які знаходяться під окупацією рф та їх шісток-сєпарів. На Донбас Арені знову гратиме ФК Шахтар, збірна України, а на трибунах будуть знов синє-жовті та красно-чорні прапори!
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10.07.2022 10:50 Ответить
Все уже ждут этого с нетерпением!
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10.07.2022 17:09 Ответить
-Ты HAIMARS видел?
-А он есть..
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10.07.2022 11:01 Ответить
ХОХОХО!!! 🎅🎅🎅

"Дед Мороз и лето на новый лад."
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10.07.2022 11:02 Ответить
Господи, красота-то какая! Надеюсь кацапвы полегло там немало. И я маю робкую надежду, шо ЗСУ подорвёт таки тот гадский Керченский мост.
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10.07.2022 11:03 Ответить
браво пане Залужний
ось за цю операцію по складах можна і порадуваться
прекрасна операція по логістике
ну не нужно забувати і про артилерію ворога
яка дуже дошкуляє нашим воїнам
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10.07.2022 11:04 Ответить
Надо закинуть рф 152мм с твёрдого сплава, что бы со стволов стружка летела.
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10.07.2022 19:30 Ответить
Но через нашу границу их эшелонами везут-они(эшелоны),что неведимки?
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10.07.2022 11:05 Ответить
Не знаю наскільки реально розчовпсти такий собі потяг з БК в он-лайн режимі.Мабуть потрібно групу ССОшників для наведення і безпілотник для коригування.
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10.07.2022 12:15 Ответить
не унимается чёрный абдулла канашенков. своих не щадит, бо чужие не боятся. каждую ночь его ребята у себя что-то поджечь хотят и это им надо сказать, не плохо удаётся )
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10.07.2022 11:09 Ответить
салютує Бамбас на честь української армії визволення!
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10.07.2022 11:12 Ответить
Крысмский мост переминается в очереди.
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10.07.2022 11:30 Ответить
Тільки масований удар від усього світу по всім важливим центрам і структурам РФ зупинить орду.
Пуйло вскриває карти своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця".
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
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10.07.2022 12:10 Ответить
Дуже красиво.
Слава Богу, слава Україні
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10.07.2022 13:03 Ответить
Красивое
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10.07.2022 13:54 Ответить
Ну що тут скажеш- слава ЗСУ!
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10.07.2022 13:56 Ответить
Апять диднас бадминтонит?
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10.07.2022 16:11 Ответить
А може то...курці !?
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10.07.2022 16:13 Ответить
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10.07.2022 17:16 Ответить
о Боже ти мене почув!
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10.07.2022 17:22 Ответить
Слава Богу, що ми не будемо воювати разом з Рашкою проти НАТО ! Бо це ж вони нам тільки 1% дали того, що у них є і вже такий Апокаліпсис у кацапів на складах!
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10.07.2022 18:11 Ответить
Бэрримор....что за сой и СкреПонос на мацкальскиз Болотах??
HIMARS...Cэр... внезапно напал..
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10.07.2022 21:35 Ответить
слава ЗСУ ! велика подяка США !
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11.07.2022 08:36 Ответить
 
 