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армия РФ (15423) война (47072) СБУ (18694) потери (3868) перехват (318)

"Попали на россиян. Россияне их разъе#ошили", - оккупант рассказал, как разбомбили батальон "ДНР" в Донецкой области.. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Речь идет о 2 батальоне первого армейского корпуса "народной милиции ДНР", который воюет в составе армии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"Российские захватчики пытались сохранить этот инцидент в секрете, хотя мобилизованные из "Л/ДНР" и так догадываются, что их используют как пушечное мясо. Но благодаря перехвату СБУ о военных проколах рашистов будет знать весь мир", — отмечают в СБУ.

"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни#уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае#ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе#ошили… Вот те армия, прикинь", – рассказывает один из боевиков "ДНР", которого РФ также мобилизовала на войну против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин скажет: "Я рад за тебя, мне пох#й, #пта": российский оккупант обсуждает с женой, как бежать из войны домой, - перехват ГУР. АУДИО

Точная цифра потерь в результате инцидента со стороны РФ умалчивается.
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Топ комментарии
+39
.баште одно одного тварюки
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10.07.2022 12:42
+30
сльози мєшают мнє пить шампанське ...
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10.07.2022 12:51
+25
Пусть и дальше занимаются взаимоутилизацией.
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10.07.2022 12:43
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.баште одно одного тварюки
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10.07.2022 12:42 Ответить
сльози мєшают мнє пить шампанське ...
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10.07.2022 12:51 Ответить
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10.07.2022 17:06 Ответить
Пусть и дальше занимаются взаимоутилизацией.
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10.07.2022 12:43 Ответить
заїбісь, але мало ! давай ещьо!💯😂
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10.07.2022 12:47 Ответить
мне в хроме 102-ом видео не доступно..
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10.07.2022 12:49 Ответить
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10.07.2022 12:51 Ответить
А мені пише ось що.

Перевищено термін очікування з'єднання

Під час з'єднання з www.facebook.com сталася помилка.

Сайт може бути тимчасово недоступний, або перевантажений запитами. Спробуйте знову трохи згодом.
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10.07.2022 12:51 Ответить
Можна тільки порадіть за них
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10.07.2022 12:49 Ответить
При зустрічі з ЗСУ буде те ж саме. Зрадникам перша куля. Така їхня доля.
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10.07.2022 12:53 Ответить
у кацапів є одна типова для них річ, а саме відсутність ілюзій з приводу "житєлжй дамбасса" - утилізовують просто як біосміття ...
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10.07.2022 12:55 Ответить
Уйло видимо это направление имел в виду, когда ляпнул, что они особо еще не начали даже воевать. Друг с другом. А других вариантов уже не осталось просто.
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10.07.2022 13:12 Ответить
роzzия, введи войска!..)
дебилы и дебилки и доси, за "8 лет дамбёжки бамбаса" не раздуплились, что ШТЫКИ нужно поворачивать на кацапов, а не сраку или голову подставлять.. если уж и сдохнешь - то хоть как человек, а не как баран..(
в своём лоховстве тупорылому, слабому человеку трудно признаться даже самому себе..., как на оккупированных так и на неоккупированных территориях..(((
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10.07.2022 13:27 Ответить
в этой истории прекрасно все
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10.07.2022 13:51 Ответить
-Хоспаде, за шо?!
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10.07.2022 14:01 Ответить
Расіяни вважають себе мабуть такими собі елітними воїнами арійської раси, а інших другорядними. Десь вже таке було до самої поразки.
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10.07.2022 14:08 Ответить
Ну а шо, в кацапів з перемогами напряг, ЗСУ взагалі опасні, а тут банда бамбасят --- ну як таке минуть?! Пождіть , москалі ще Донецьк штурмом возьмуть, і це буде блискуча, бомбічна(!) операція.
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10.07.2022 14:48 Ответить
Так это ж мечта всех совкодрочеров - заградотряды называется. Они же за ссср, за родину, за сталина боролись? Боролись. Ну так заградотряды это и есть сталинская практика. Сбываются же мечты, не понимаю, чем они еще недовольны.
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10.07.2022 14:56 Ответить
 
 