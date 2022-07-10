"Попали на россиян. Россияне их разъе#ошили", - оккупант рассказал, как разбомбили батальон "ДНР" в Донецкой области.. АУДИО
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Речь идет о 2 батальоне первого армейского корпуса "народной милиции ДНР", который воюет в составе армии РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.
"Российские захватчики пытались сохранить этот инцидент в секрете, хотя мобилизованные из "Л/ДНР" и так догадываются, что их используют как пушечное мясо. Но благодаря перехвату СБУ о военных проколах рашистов будет знать весь мир", — отмечают в СБУ.
"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни#уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае#ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе#ошили… Вот те армия, прикинь", – рассказывает один из боевиков "ДНР", которого РФ также мобилизовала на войну против Украины.
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Точная цифра потерь в результате инцидента со стороны РФ умалчивается.
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дебилы и дебилки и доси, за "8 лет дамбёжки бамбаса" не раздуплились, что ШТЫКИ нужно поворачивать на кацапов, а не сраку или голову подставлять.. если уж и сдохнешь - то хоть как человек, а не как баран..(
в своём лоховстве тупорылому, слабому человеку трудно признаться даже самому себе..., как на оккупированных так и на неоккупированных территориях..(((