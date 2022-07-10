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Украинские истребители МиГ-29 прикрывают с воздуха боевые действия. Так выглядит передний край обороны на Востоке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети появилось видео, как истребители МиГ-29 прикрывают с воздуха боевые действия ударной авиации Воздушных сил и подразделений Сухопутных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Так выглядит передний край обороны на Востоке! Украинские истребители МиГ-29 прикрывают с воздуха боевые действия ударной авиации Воздушных сил и подразделений Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+34
Соколики наші , бережіть себе 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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10.07.2022 14:04
+19
как же ж так? коношенков ее уничтожил уже шесть раз подряд!
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10.07.2022 14:05
+11
Он и седьмой раз уничтожит и восьмой. ******* - не мешки таскать
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10.07.2022 14:50
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Соколики наші , бережіть себе 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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10.07.2022 14:04 Ответить
как же ж так? коношенков ее уничтожил уже шесть раз подряд!
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10.07.2022 14:05 Ответить
Он и седьмой раз уничтожит и восьмой. ******* - не мешки таскать
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10.07.2022 14:50 Ответить
А что оно еще может заявлять рашистский *******-клоун!!!
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10.07.2022 15:48 Ответить
хорошо бы цензору завести личный видеохостинг...
Юрий,надо развиваться!

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10.07.2022 14:11 Ответить
soglasen - vsa eta telega ta mordakniga zadalbala uzhe
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10.07.2022 14:12 Ответить
Спасибо что без дебильного музона!
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10.07.2022 14:17 Ответить
Соколы Украины!
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10.07.2022 14:30 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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10.07.2022 15:31 Ответить
А кто подскажет, под крыльями ракеты 2 типов. Какая на какую цель?
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10.07.2022 15:59 Ответить
Обе Воздух-Воздух. Р73 малой дальности и Р27 - средней.
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10.07.2022 17:01 Ответить
Сухопутні вайска це в мокшандії. У нас мають бути Суходольні війська від слова суходіл
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10.07.2022 16:06 Ответить
 
 