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В оккупированной Луганской области заметили российские "Точки-У". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Передвижение "Точек-У", которых якобы нет на вооружении армии РФ, заметили на оккупированной Луганщине.
Об этом сообщает телеграм-канал "NEXTA Live", передает Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что на комплексах изображены символы V.
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+15 Ірландія
показать весь комментарий10.07.2022 14:36
+13 MyronMaG mm
показать весь комментарий10.07.2022 14:31
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показать весь комментарий10.07.2022 14:33
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буддисты берл лазара шото не подтягиваются громко...
Просто их как и "точку у", сняли с вооружения и отправили на хранение, поставив на вооружение Искандеры и т90... А теперь достают из по полы со словами "нет на вооружении" (а-ля у нас их нет)
И долбанным админы русофилы, заменяющие склонения рашки, на русский!
А ещё обижаемся на Цукенберга! Цензор ты е*нулся? Кого взял админами?!
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Хаймарси напружились .. .