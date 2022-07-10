В оккупированной Луганской области заметили российские "Точки-У". ВИДЕО

Передвижение "Точек-У", которых якобы нет на вооружении армии РФ, заметили на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщает телеграм-канал "NEXTA Live", передает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что на комплексах изображены символы V.

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