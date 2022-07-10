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В оккупированной Луганской области заметили российские "Точки-У". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Передвижение "Точек-У", которых якобы нет на вооружении армии РФ, заметили на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщает телеграм-канал "NEXTA Live", передает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что на комплексах изображены символы V.

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Топ комментарии
+15
Будуть знову вбивати цивільних як зробили на ЗС Краматорска жоб звинуватити ЗСУ , бо в срашки типу немає «крапки-у»
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10.07.2022 14:36
+13
Іскандери сі скінчили, чи шо?
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10.07.2022 14:31
+13
Кремлеботы постоянно визжат, что у РФ Точек давно нет
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10.07.2022 14:33
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Іскандери сі скінчили, чи шо?
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10.07.2022 14:31 Ответить
Запасы не резиновые❗
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10.07.2022 14:34 Ответить
6 stuk kak minimum....nado nakrytj
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10.07.2022 14:33 Ответить
3 ТЗМ
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10.07.2022 18:07 Ответить
Кремлеботы постоянно визжат, что у РФ Точек давно нет
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10.07.2022 14:33 Ответить
Ну хлопці, Українці, придумайте щось щоб "зробити лице" конашенкову (він ж "не бреше"). Ну скажіть що з шахти викопали, у Укрів віджали, у білорусів в аренду взяли.)))
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10.07.2022 14:42 Ответить
ага, пан Бутусов і свободівці вже побачили як у рашки точек-у "немає".
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10.07.2022 14:42 Ответить
ne vsjo tak odnoznačno... Na eti točki, kotoryx net, treba posmotreti elextronnymi glazami pricelov ekspertov po nesuščestvujušim točkam, - tovariščei Haimarsov...
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10.07.2022 18:57 Ответить
Будуть знову вбивати цивільних як зробили на ЗС Краматорска жоб звинуватити ЗСУ , бо в срашки типу немає «крапки-у»
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10.07.2022 14:36 Ответить
може и по донецку фигачить будут.не зря ж сейчас рекламирируют пункты выдачи книжек с двуглавой курицей....
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10.07.2022 14:42 Ответить
Донецьким треба гнати знімальні групи які чекають на прильот в двох хвилинах від цілі заради картинки на сраша ТВ о дев'ятій
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10.07.2022 14:47 Ответить
Можуть і туди пульнути, їм не жалко. Мені теж.
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10.07.2022 14:48 Ответить
то теперь не токо гундяйкиным,но и муфтием кацапстана одобрено..
буддисты берл лазара шото не подтягиваются громко...
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10.07.2022 14:44 Ответить
Ніколи такого не було і ось знов.
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10.07.2022 14:46 Ответить
То, что их "нет на вооружении", обыкновенное армейское словоблудие. У них нет на вооружении и т62, что однако не мешает их расконсервировать и использовать!
Просто их как и "точку у", сняли с вооружения и отправили на хранение, поставив на вооружение Искандеры и т90... А теперь достают из по полы со словами "нет на вооружении" (а-ля у нас их нет)
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10.07.2022 14:47 Ответить
Долбанное т9 с долбанным 11 андроидом!
И долбанным админы русофилы, заменяющие склонения рашки, на русский!
А ещё обижаемся на Цукенберга! Цензор ты е*нулся? Кого взял админами?!
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10.07.2022 14:56 Ответить
оцифрувати і спалити
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10.07.2022 14:50 Ответить
Пересування "Точок-У", яких нібито нема на озброєнні армії РФ, помітили на окупованій Луганщині. Джерело: https://censor.net/ua/v3353226
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Хаймарси напружились .. .
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10.07.2022 14:54 Ответить
Літають не точки у, а ракети, які випускають із комплексів точка-у. У відосі їдуть пусті комплекси без ракет. Або вони вже відстріляли бк, або десь далі їде машина з ракетами.
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10.07.2022 15:02 Ответить
тож в кінці колони їхала велика вантажівка з якимись платформами причіпними.
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10.07.2022 15:19 Ответить
А де видно що вони пусті? Ракета ніби в середині?
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10.07.2022 17:00 Ответить
Першочергова ціль для Хімарсів.
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10.07.2022 16:59 Ответить
 
 