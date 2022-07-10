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Группа Maneskin на концерте в Риме послала Путина. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Шоу-бизнес

Итальянская группа Maneskin на концерте в Риме снова послала Путина в известном направлении прямо со сцены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NEXTA.

Смотрите: "Путин скажет: "Я рад за тебя, мне пох#й, #пта": российский оккупант обсуждает с женой, как бежать из войны домой, - перехват ГУР. АУДИО
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Топ комментарии
+40
Вал Мишель



Дипломаты всегда разговаривают. Это их работа. Хотя бы через посредников. Нежелание G7 не то что говорить с Лавровым, а даже ужинать и фотографироваться - крайняя степень пренебрежения. Лаврова просто публично обоссали.
Достойная вершина для 72-летнего карьерного дипломата.
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10.07.2022 16:41
+33
Maneskin-респект...
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10.07.2022 16:40
+29
Так має зробити кожний артист, який себе поважає.
Музика Не поза політикою.
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10.07.2022 16:42
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Maneskin-респект...
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10.07.2022 16:40 Ответить
respect
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10.07.2022 16:40 Ответить
Вал Мишель



Дипломаты всегда разговаривают. Это их работа. Хотя бы через посредников. Нежелание G7 не то что говорить с Лавровым, а даже ужинать и фотографироваться - крайняя степень пренебрежения. Лаврова просто публично обоссали.
Достойная вершина для 72-летнего карьерного дипломата.
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10.07.2022 16:41 Ответить
"раZZєю началі уважать, как раньше совок" Димон 🤡
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10.07.2022 16:58 Ответить
Так має зробити кожний артист, який себе поважає.
Музика Не поза політикою.
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10.07.2022 16:42 Ответить
Який чудовий переклад української народної пісні «путін - х#йло!»
Ла-ла-ла…
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10.07.2022 16:43 Ответить
УВАЖУХА!!!ПУТИНХУЙЛО!!!!!
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10.07.2022 16:47 Ответить
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10.07.2022 17:27 Ответить
И?
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10.07.2022 16:48 Ответить
Вам на біс повторити ?
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10.07.2022 17:24 Ответить
хйло долго шло к успеху, это признание..
а где-то далеко, над 38-ей параллелью, бьётся в истерике забытый всеми людоед-аматор Ким Чен Ын..
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10.07.2022 16:52 Ответить
Sehr gut! Prima!
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10.07.2022 16:52 Ответить
скоро и квартальные над плешивым начнут глумиться...
колы чэрга пидийдэ.
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10.07.2022 17:24 Ответить
Ой ні!!!

Ці до останнього будуть тримати невизначенність! Бо , як ми знаємо, їх дивиться кариров!
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10.07.2022 20:50 Ответить
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10.07.2022 18:17 Ответить
не слухаю цю банду, але їхня позиція мені до вподоби
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10.07.2022 18:48 Ответить
Николи їх не чув, але тепер стало цікаво - качаю...))
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10.07.2022 23:10 Ответить
 
 