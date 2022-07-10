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Группа Maneskin на концерте в Риме послала Путина. ВИДЕО
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Итальянская группа Maneskin на концерте в Риме снова послала Путина в известном направлении прямо со сцены.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NEXTA.
Топ комментарии
+40 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий10.07.2022 16:41
+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий10.07.2022 16:40
+29 Ksenia VB
показать весь комментарий10.07.2022 16:42
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Дипломаты всегда разговаривают. Это их работа. Хотя бы через посредников. Нежелание G7 не то что говорить с Лавровым, а даже ужинать и фотографироваться - крайняя степень пренебрежения. Лаврова просто публично обоссали.
Достойная вершина для 72-летнего карьерного дипломата.
Музика Не поза політикою.
Ла-ла-ла…
а где-то далеко, над 38-ей параллелью, бьётся в истерике забытый всеми людоед-аматор Ким Чен Ын..
колы чэрга пидийдэ.
Ці до останнього будуть тримати невизначенність! Бо , як ми знаємо, їх дивиться кариров!