Группа Maneskin на концерте в Риме послала Путина. ВИДЕО

Итальянская группа Maneskin на концерте в Риме снова послала Путина в известном направлении прямо со сцены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NEXTA.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: "Путин скажет: "Я рад за тебя, мне пох#й, #пта": российский оккупант обсуждает с женой, как бежать из войны домой, - перехват ГУР. АУДИО