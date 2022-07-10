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Российские оккупанты на танках бросились в овраг, прячась от ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Захватчики хотели спрятать свои танки от огня 93 ОМБр Холодный Яр, но что-то пошло не так.

Соответствующее видео опубликовал блогер Nerco Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты сиганули на танках в овраг. Одна из машин перевернулась вверх дном. Затем бойцы 93 ОМБр Холодный Яр сожгли технику захватчиков.
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Топ комментарии
+56
Якже ж гаряче рашистам від Холодного Яру!
Слава ЗСУ!
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10.07.2022 16:46
+40
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10.07.2022 17:03
+36
ОМБр Холодний Яр влаштувала кацапам спекотний яр-епічно...
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10.07.2022 16:46
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Якже ж гаряче рашистам від Холодного Яру!
Слава ЗСУ!
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10.07.2022 16:46 Ответить
Хлопці, Україна де-юре воює з Московією?

Чи пустопорожній "військовий/спеціальній стан" який не підпадає під міжнародні військові конвенції?

Хто має тлумачення юристів - прошу поділитися.
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10.07.2022 21:23 Ответить
ОМБр Холодний Яр влаштувала кацапам спекотний яр-епічно...
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10.07.2022 16:46 Ответить
Жгите вату !
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10.07.2022 16:47 Ответить
А с перевернутого танка можно вылезти?
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10.07.2022 16:48 Ответить
Можно...
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10.07.2022 16:50 Ответить
Відразу на концерт Кобздона.
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10.07.2022 17:15 Ответить
a zachem ?
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10.07.2022 16:51 Ответить
можно, отрицательно а из горящего - испариться незаметно от противника
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10.07.2022 16:52 Ответить
Як би це не доторкнутися до розумових здібностей???В кожному танку,і кацапському,є два ,а то і три люки .Зверху,знизу і для механіка водія.Якщо танк присипало залишками будинку,чи він перекинувся-вцілілий екіпаж може залишити танк...
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10.07.2022 21:41 Ответить
Корочше нема вже тих рашистів, правильно я розумію ?
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10.07.2022 16:49 Ответить
vitaem im šče biljše ovragov, - mnogo ir krutyx.
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10.07.2022 19:17 Ответить
Оц, тоц, первертоц - бабушка здорова!
Оц, тоц, первертоц - кушает компот,
Оц, тоц, первертоц - и мечтает снова
Оц, тоц, первертоц - пережить налёт!(с)
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10.07.2022 16:51 Ответить
местная вата в ступоре и не понимает что происходит ))
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10.07.2022 16:51 Ответить
Зустрічайте, то "русский мир" до вас рветься. Це тільки почалося. Поліцаї і раніше завезені на місце виморених голодоморами українців і допомагаючі тут кацапам, можете спокійно почати їхати до них, бо тут вам точно місця не буде.
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10.07.2022 18:49 Ответить
Алибаба

Российские новобранцы из Приморья

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10.07.2022 16:54 Ответить
Кацапы уже пенсионеров на фарш пускают
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10.07.2022 17:01 Ответить
Якісь старобранци )))
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10.07.2022 17:05 Ответить
Бухичи какие-то
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10.07.2022 17:12 Ответить
нє новобранци а голодранци.
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10.07.2022 17:16 Ответить
З шинків понабирали...
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10.07.2022 17:16 Ответить
Салаги 🤣🤣🤣
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10.07.2022 17:14 Ответить
Боярское войско - ценителей неповторимого вкусового букета бояры.
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11.07.2022 12:58 Ответить
оккупированный Алчевск, район старого пивзавода, красивое.....
https://twitter.com/i/status/1545906684391960576
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10.07.2022 16:55 Ответить
приятные звуки, музыка для души, очень люблю Антонио Вивальди "Времена года - лето в Алчевске"
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10.07.2022 17:08 Ответить
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10.07.2022 17:03 Ответить
Когда ответка приедет в кацапский дом . ВОТ ТОГДА И НАЧНЕТСЯ ПО-БОЛЬШОМУ счету.
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10.07.2022 17:14 Ответить
MARAZMKREPCHAET

Украинцы *********
Всё что можно, твою мать !
Мы ещё не начинали,
А уже пора кончать.
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10.07.2022 17:15 Ответить
Хз каким надо быть мехводом-дебилом чтобы так танк перекинуть.
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10.07.2022 17:10 Ответить
Кацапським...
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10.07.2022 17:36 Ответить
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10.07.2022 17:13 Ответить
апетитно, протеiни!
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11.07.2022 00:35 Ответить
Николаевское направление. Российская артиллерийская батарея, обстреливавшая Николаев, была демилитаризована
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10.07.2022 17:26 Ответить
Технология клонирования людей нужна хотя бы для того, чтобы клонировать 93-ую бригаду и размножить раз 15. уже б были под Москвой.
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10.07.2022 17:38 Ответить
Горіти в танку - це не дивина.А от утопитись в танку,як це зробили орки на Чернігівщині - ексклюзив!
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10.07.2022 18:04 Ответить
Эх молодость, молодость... Наталка! Утонуть в танке это обычное явление для красной- руцькой армии... До сих пор из рек и болот по всей европейской части бывшего СССР совковую бронетехнику поднимают
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10.07.2022 18:25 Ответить
...Аж раптом #бануло, і захлохли дізєля: побило дєсантуру, пригоріли трусєля! (с)
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10.07.2022 18:41 Ответить
Обычная тактика колорадского жука
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10.07.2022 20:02 Ответить
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11.07.2022 00:21 Ответить
прям як колорадський жук. Типа дохлий.
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11.07.2022 00:29 Ответить
ГЛАВНОЕ НАЙТИ ИХ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ И УБИТЬ !!!
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11.07.2022 06:34 Ответить
Видать точно "прилетело". В годы Великой войны в Нормандии танки вермахта неизменно действовали из засад небольшими группами, постоянно маневрируя наносили существенный урон наступающим войскам. И Америкосы тогда применили тактику ударов авиацией по танках. А почему ? Они видели еще по африке, что гарантированно танк уничтожается 50 авиабомбой. Даже при отсутствии прямого попадания танк переворачивается. Прошло 80 лет но практика верна. 155 снаряд переворачивает танк. У немцев во Франции была елитная учебная танковая дивизия. После одного массового авианалета 90 процентов всей дивизии было уничтожено и Гудериан как комБТ запретил дневное передвижение танков. Аналогично было и в 1944 при образовании Бродивского котла, резервная танковая дивизия для нанесения контрудара днем рванула по открытой местности, была обнаружена и после авианалета перестала существовать как боевая единица. Вот и орки крадучись по перелескам,лесопосадкам считают, что их не видать.....
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11.07.2022 07:48 Ответить
 
 