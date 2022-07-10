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Колонну грузовиков с ворованным украинским зерном заметили в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Крыму на трассе "Таврида" замечена колонна грузовиков с зерном, автомобили двигаются с материковой части Украины в сторону Керченского моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По сообщению очевидцев, несколько грузовиков, вероятно, с украинским зерном, вывезенным с оккупированных украинских территорий, были замечены на трассе Симферополь-Керчь, машины ехали в сторону Керчи.

Также крымчане видели зерновозы на автомобильной стоянке у трассы "Таврида" недалеко от Керчи.

Также читайте: Блинкен на встрече G20: "Нашим российским коллегам: Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
де кацап там ******** - не новина, всі в курсє....
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10.07.2022 20:40
+3
Дивіться,кацапи,щоб наше зерно вам,ублюдкам,боком не вийшло.
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10.07.2022 21:20
+2
Спецопериция идет по плану!
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10.07.2022 20:36
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Спецопериция идет по плану!
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10.07.2022 20:36 Ответить
де кацап там ******** - не новина, всі в курсє....
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10.07.2022 20:40 Ответить
завтра в новоросийске "ненашев" опять станет под загрузку.
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10.07.2022 20:44 Ответить
Ну почему такая некомпетентность?!
Почему зерно изначально ворованное, а в итоге вероятно украинское ???
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10.07.2022 20:46 Ответить
Головная машина, как всегда у русских, украшена иконой св. *******.
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10.07.2022 21:16 Ответить
Дивіться,кацапи,щоб наше зерно вам,ублюдкам,боком не вийшло.
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10.07.2022 21:20 Ответить
Обов'язково вийде, поперек горла стане!
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10.07.2022 21:31 Ответить
Десь була новина ,що з краснодару залізницею украдене зерно везуть на зберігання до союзника ***** -лукашенка у білорашку..
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10.07.2022 21:33 Ответить
esli zapustitj himarsom v paru mashin na marshe s zernom......dumaete oni naidut esho vadil kotorije soglasjatsa sest za rulj ?
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10.07.2022 22:09 Ответить
А нащо ото так замилювати все на тому відео?
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10.07.2022 22:39 Ответить
Воділ в недалекому майбутньому по повній, щоб десятому заказали.
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10.07.2022 22:55 Ответить
 
 