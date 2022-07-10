Колонну грузовиков с ворованным украинским зерном заметили в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В оккупированном Крыму на трассе "Таврида" замечена колонна грузовиков с зерном, автомобили двигаются с материковой части Украины в сторону Керченского моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По сообщению очевидцев, несколько грузовиков, вероятно, с украинским зерном, вывезенным с оккупированных украинских территорий, были замечены на трассе Симферополь-Керчь, машины ехали в сторону Керчи.

Также крымчане видели зерновозы на автомобильной стоянке у трассы "Таврида" недалеко от Керчи.

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