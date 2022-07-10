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Бринк (116) Макаров (18)

Посол США в Киеве Бринк посетила Макаров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила город Макаров, сильно пострадавший в результате российской оккупации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства.

"Глубоко тронута рассказами пострадавших от жестоких нападений россиян в Макарове. Горжусь гуманитарной помощью США, благодаря которой люди могут отстроиться и выздороветь", - отмечается в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
вiдвiдувати Макарiв це дуже важливо, але є вкрай невiдкладнi речi.....
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10.07.2022 20:37
+13
він
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10.07.2022 20:48
+9
то єрмак?
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10.07.2022 20:45
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вiдвiдувати Макарiв це дуже важливо, але є вкрай невiдкладнi речi.....
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10.07.2022 20:37 Ответить
то єрмак?
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10.07.2022 20:45 Ответить
він
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10.07.2022 20:48 Ответить
І як це незамінний дєрмак не супроводжував посла США?А може вже в лук"янівському сізо прописався?
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10.07.2022 20:57 Ответить
Бажаю єрмаку його автограф на стіні камери у Лук'янівці залишити під автографом Луценка.
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10.07.2022 22:20 Ответить
супроводжував, але нема на фотках казла, а на самому ділі - він є.
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10.07.2022 23:03 Ответить
Хіба не видно ?
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10.07.2022 22:48 Ответить
яке миле скотинятко, маленький ділдачок
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10.07.2022 20:45 Ответить
дерьмаку вже передали парабелум з одним патроном від Конгресу, чи чекати лендлізу? Дуже хвилюємося.
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10.07.2022 21:26 Ответить
Готовий подарувати йому мотузку якщо його стараннями лендлізу не буде. Милить її нехай вже сам.
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10.07.2022 22:23 Ответить
Назавжди з лиця землі
Хай пощезнуть москалі!

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10.07.2022 20:40 Ответить
Шановної пані Бріджіт Брінк - терпіння та наснаги,
бо пройде невеликий час і вона зрозуміє хто є хто і цей висновок не буде на зелену користь...
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10.07.2022 20:57 Ответить
пані посол, спочатку потрібно відрізать яйця Дермаку, зробити йому іспанську краватку ,а потім можна і в Макарів.
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10.07.2022 21:11 Ответить
жаркий липень 2022 - початок зеленого закату...
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10.07.2022 21:24 Ответить
Дякуэмо, Брiджит, дякуэмо народу Америки!
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10.07.2022 22:37 Ответить
Ермак ждёт, пока американский орёл не клюнет его в темечко.
По-другому не доходит.
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10.07.2022 22:50 Ответить
 
 