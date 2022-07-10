Посол США в Киеве Бринк посетила Макаров. ВИДЕО
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Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила город Макаров, сильно пострадавший в результате российской оккупации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства.
"Глубоко тронута рассказами пострадавших от жестоких нападений россиян в Макарове. Горжусь гуманитарной помощью США, благодаря которой люди могут отстроиться и выздороветь", - отмечается в сообщении.
Глибоко зворушена розповідями тих, хто постраждав від жорстоких нападів росіян на Макарів. Пишаюся гуманітарною допомогою США, завдяки якій люди можуть відбудовуватися та одужувати. pic.twitter.com/H2UgzBRCsZ— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 10, 2022
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+25 Йцу Кенг 07b0c614
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Пожалуйста, подождите...
Хай пощезнуть москалі!
бо пройде невеликий час і вона зрозуміє хто є хто і цей висновок не буде на зелену користь...
По-другому не доходит.