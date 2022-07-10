РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5144 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 572 36
Зеленский (16621) обращение (507) Донецкая область (7177)

Наказание неотвратимо для каждого российского убийцы, - Зеленский о ракетном ударе по Часовому Яру. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 10 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Ракетный удар по городу Часов Яр на Донетчине. Каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным городам, по жилым районам, убивает абсолютно неосознанно. После таких ударов они не смогут сказать, что чего-то не знали или нет понимали.

Наказание неотвратимо для каждого российского убийцы. Для каждого – абсолютно. Так же, как и для нацистов. И пусть они не надеются, что их государство будет их защищать. Россия первой их бросит, когда изменятся политические обстоятельства", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский приказал военным вернуть оккупированные РФ прибрежные территории на юге Украины, - Резников

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
покарання - невідворотне для всіх російських вбивць і зрадників. що працювали на них, до речі, а що з єрмаком?
показать весь комментарий
10.07.2022 22:40
+13
Вечірня казка діда Поноса!!)))
показать весь комментарий
10.07.2022 22:41
+12
С ермаком все хорошо,зделают вид,что ничего и не было.Пока это ****** ЗЕ не вытащить с офиса и подсрачником не отправить в раху,этот цирк никогда не закончится.
Начальника САП выбрали?А этот утырок обещал и штатам и европе.Та же херь и с ермаком будет
показать весь комментарий
10.07.2022 23:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я знаю на 100% что украинский народ уничтожит русскую армию нацистов. Зрадофилы - ставим лайки если вы не за российскую армию
показать весь комментарий
10.07.2022 22:38 Ответить
Немає такої армії «русска» є орда
показать весь комментарий
10.07.2022 22:44 Ответить
Мокше-бурятська !!!))
показать весь комментарий
10.07.2022 22:48 Ответить
пусть балабол зеленский ответит кого он уже покарал? кого посадил захватил?
показать весь комментарий
11.07.2022 00:51 Ответить
Брешит бл… туркотня уже проболталась ,что за спиной народа они очень хорошо договорились о "коридорах",а это значит ,что рашистам 💯нельзя верить и они захватят Одессу‼️
показать весь комментарий
11.07.2022 01:05 Ответить
Почему он и его ОП не требуют каждый день, имея доказательства ТЕРРОРА -ПРИЗНАТЬ ПУТЛЕРА ТЕРРОРИСТОМ №1 ,как бен Ладена и уничтожить его в воздухе
показать весь комментарий
11.07.2022 01:08 Ответить
************ летал в таджикистан
показать весь комментарий
11.07.2022 01:09 Ответить
покарання - невідворотне для всіх російських вбивць і зрадників. що працювали на них, до речі, а що з єрмаком?
показать весь комментарий
10.07.2022 22:40 Ответить
С ермаком все хорошо,зделают вид,что ничего и не было.Пока это ****** ЗЕ не вытащить с офиса и подсрачником не отправить в раху,этот цирк никогда не закончится.
Начальника САП выбрали?А этот утырок обещал и штатам и европе.Та же херь и с ермаком будет
показать весь комментарий
10.07.2022 23:05 Ответить
Як Зєля збирається карати кацапів якщо він те й робить що лиш свої гундосіки записує?
показать весь комментарий
10.07.2022 22:40 Ответить
гундосики - наше все..
показать весь комментарий
10.07.2022 23:24 Ответить
Вечірня казка діда Поноса!!)))
показать весь комментарий
10.07.2022 22:41 Ответить
показать весь комментарий
10.07.2022 23:47 Ответить
Черговий відосик Вечірнього балабола.
показать весь комментарий
10.07.2022 22:42 Ответить
От така ху..ня малята!!!)))
показать весь комментарий
10.07.2022 22:46 Ответить
дарма ти так
Там каша з кросі та бетону
показать весь комментарий
10.07.2022 23:06 Ответить
На каралку хоть щось накинь
показать весь комментарий
10.07.2022 22:42 Ответить
А хто і коли відповість за Херсонщину,Запоріжжя,Маріупіль?? Що ще не начасі чавити кремлівських гнид ???)))
показать весь комментарий
10.07.2022 22:45 Ответить
Я верю ВСУ
Ты же не сомневаешься что русские нацисты будут выбиты с украинской земли?
показать весь комментарий
10.07.2022 23:00 Ответить
Я теж вірю ЗСУ ,але як важко воювати коли попереду московський агресор, а позаду кремлівські гниди!!!)))
показать весь комментарий
10.07.2022 23:09 Ответить
Главное что ты не против. Просто тут куча ваты в последнее время трется, а вате по закону запрещено дискредитировать нацистскую армию путлера и они подгарают от таких вопросов.
показать весь комментарий
10.07.2022 23:29 Ответить
яка вата га дурнега,ти радісний долбойоб без звязку між твоєю спинно-мозковою рідиною і язиком
показать весь комментарий
10.07.2022 23:37 Ответить
ТАТАРОВ пообіцяв не допустити вступ України до ЄС і саботує призначення голови САП! І ніхто нічого не робить. Натішилися статусом? Досить!
показать весь комментарий
10.07.2022 23:14 Ответить
кому обещал? когда?
показать весь комментарий
11.07.2022 00:52 Ответить
Своим кураторам Портнову и рашистам
показать весь комментарий
11.07.2022 01:12 Ответить
показать весь комментарий
10.07.2022 23:27 Ответить
Боюсь, що такого ми не побачимо. Бо світ, навпаки, дуже хоче задобрити Путлера, замирити його
показать весь комментарий
11.07.2022 09:31 Ответить
Покарання такэ ж невидворотнэ и для запроданця, якый зарады ФСБшного Ермака ставэ пид загрозу подальше майбутне краины в який цэй запроданэць сыдыть прэзыдэнтом. В ОТСТАВКУ!!!
показать весь комментарий
10.07.2022 23:28 Ответить
>Покарання невідворотне

как для дальнобойщиков? видеоблогер сипатый
показать весь комментарий
10.07.2022 23:40 Ответить
У Єрмака запитали, чи працює він на кремль. Єрмак відповів, що йому таких доказів не надали.
показать весь комментарий
10.07.2022 23:40 Ответить
показать весь комментарий
10.07.2022 23:51 Ответить
а почему не в тесле, ну или хотя бы в хаммере
показать весь комментарий
10.07.2022 23:57 Ответить
ще хтось дивиться ці гундосні відосики?
показать весь комментарий
11.07.2022 00:26 Ответить
А якже, 101 разказка кривелло: "Чудовища вида ужасного схватили Зебубу несчастного..."
показать весь комментарий
11.07.2022 08:18 Ответить
одні відосики,от тяне чтловіка до телебачення..хто ще нормальний дивиться ті відосики..Краще б розповів ,що з дермаком думає робити,чи посадити на пожиттєво чи можливо на період військового часу в вести більш суворе покарання!.Просто ньюз)
показать весь комментарий
11.07.2022 08:01 Ответить
 
 