Наказание неотвратимо для каждого российского убийцы, - Зеленский о ракетном ударе по Часовому Яру. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 10 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"Ракетный удар по городу Часов Яр на Донетчине. Каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным городам, по жилым районам, убивает абсолютно неосознанно. После таких ударов они не смогут сказать, что чего-то не знали или нет понимали.
Наказание неотвратимо для каждого российского убийцы. Для каждого – абсолютно. Так же, как и для нацистов. И пусть они не надеются, что их государство будет их защищать. Россия первой их бросит, когда изменятся политические обстоятельства", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+15 Ярослав Рябченко
показать весь комментарий10.07.2022 22:40
+13 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий10.07.2022 22:41
+12 Петя Пяточкин 7fdfda22
показать весь комментарий10.07.2022 23:05
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Начальника САП выбрали?А этот утырок обещал и штатам и европе.Та же херь и с ермаком будет
Там каша з кросі та бетону
Ты же не сомневаешься что русские нацисты будут выбиты с украинской земли?
как для дальнобойщиков? видеоблогер сипатый