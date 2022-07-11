Российские оккупанты и коллаборанты уже во второй раз уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку. ВИДЕО
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На оккупированной Донетчине российские оккупанты и коллаборанты окончательно уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале советник мэра Маруполя Петр Андрющенко.
Он отметил: "Русские оккупанты и коллаборанты уничтожили памятник Василию Слипаку. Герою и гордости Украины. Гению мировой культуры.
Все, на что оно способно – это уничтожать и убивать. Рожать "шансон" и уважать Кобзона.
Еще один в копилку ответов на вопрос "за что?". За все это. За убийства. За горе. За уничтожение. За геноцид. За все то, что кратко соединяется в одном слове – Россия".
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А якщо і зносити, то потім зберігати в якихось створених для цього музеях.
Хай горять у пеклі усі ті, хто таке пропонував разом зі своїми московськими господарями!
бабу в Киеві підірвати і забути, як і не було..
там пляж напроти - купаесся і меч над тобою - ***** з пляжу!
Смерть окупантам! the installation - YouTube
В Москве из-за урагана погиб мужчина, на него упало дерево на Украинском бульваре.
Еще 10 человек пострадали.
Регочучись на власному рубежі.
Співак свій пам'ятник собі сотворив Сам,
Є вічні записи ,у хмарі, у мережі.
МІФ
Василю Сліпаку
Ті, що народжуються раз на століття,
умерти можуть кожен день.
Кулі примхливі, як дівчата, -
вибирають найкращих.
Підлість послідовна, як геометрія, -
вибирає найчесніших.
В'язниці гостинні, як могили, -
вибирають неприборканих.
Криваві жоржини ростуть над шляхом у вічність.
Тріпочуть під вітром короткі обривки життя.
І тільки подвиг людського духу
доточить їх до безсмертя