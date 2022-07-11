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Российские оккупанты и коллаборанты уже во второй раз уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На оккупированной Донетчине российские оккупанты и коллаборанты окончательно уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале советник мэра Маруполя Петр Андрющенко.

Он отметил: "Русские оккупанты и коллаборанты уничтожили памятник Василию Слипаку. Герою и гордости Украины. Гению мировой культуры.
Все, на что оно способно – это уничтожать и убивать. Рожать "шансон" и уважать Кобзона.
Еще один в копилку ответов на вопрос "за что?". За все это. За убийства. За горе. За уничтожение. За геноцид. За все то, что кратко соединяется в одном слове – Россия".

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Топ комментарии
+43
Пам'ятаєте, як деякі наші страшно демократичні особини волали (а часом, і тепер волають), що зносити пам'ятники московитам не можна, бо вони мають, на їх думку, якусь там цінність?
А якщо і зносити, то потім зберігати в якихось створених для цього музеях.
Хай горять у пеклі усі ті, хто таке пропонував разом зі своїми московськими господарями!
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10.07.2022 23:48
+31
Добре, що ці домбасіти настільки тупі, що, навіть, не мають інстинкту самозбереження. Нагорода знайде своїх хеРоєв.
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10.07.2022 23:50
+28
Схоже, що ці підери з місцевих "активістів", які дочекались "освобожденія". Таких треба при першій нагоді розстрілювати відразу без суду, бо якраз ці покидьки здавали окупантам на розправу військових, АТОвців, активістів, освітян та інших громадян України. Для колаборантів як спокута має бути тільки смертна кара.
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11.07.2022 00:00
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Пам'ятаєте, як деякі наші страшно демократичні особини волали (а часом, і тепер волають), що зносити пам'ятники московитам не можна, бо вони мають, на їх думку, якусь там цінність?
А якщо і зносити, то потім зберігати в якихось створених для цього музеях.
Хай горять у пеклі усі ті, хто таке пропонував разом зі своїми московськими господарями!
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10.07.2022 23:48 Ответить
Добре, що ці домбасіти настільки тупі, що, навіть, не мають інстинкту самозбереження. Нагорода знайде своїх хеРоєв.
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10.07.2022 23:50 Ответить
Схоже, що ці підери з місцевих "активістів", які дочекались "освобожденія". Таких треба при першій нагоді розстрілювати відразу без суду, бо якраз ці покидьки здавали окупантам на розправу військових, АТОвців, активістів, освітян та інших громадян України. Для колаборантів як спокута має бути тільки смертна кара.
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11.07.2022 00:00 Ответить
Повинна бути смертна кара і для окупантів і для колаборантів . Але, на жаль, наші суди працюють Так, що колаборанти отримують 2 роки умовно і без конфіскації майна.
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11.07.2022 02:41 Ответить
такий самий тільки більший в Україні....
бабу в Киеві підірвати і забути, як і не було..
там пляж напроти - купаесся і меч над тобою - ***** з пляжу!
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11.07.2022 00:04 Ответить
"Гром прогремел..."
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11.07.2022 00:51 Ответить
Росія - загарбник. Російський zолдат - убивця, мародер і гвалтівник.
Смерть окупантам! the installation - YouTube
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11.07.2022 00:06 Ответить
The Insider@the_ins_ru

В Москве из-за урагана погиб мужчина, на него упало дерево на Украинском бульваре.
Еще 10 человек пострадали.
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11.07.2022 00:07 Ответить
Це знак, пом'ятаєте вінок на янику?
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11.07.2022 00:22 Ответить
Щоби всіх кацапів на московіі грім побив 😠‼️
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11.07.2022 00:37 Ответить
на Украинском бульваре??? Это дело рук Бандеры!
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11.07.2022 00:20 Ответить
Пам"ятник Сліпаку всеодно буде, справа часу
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11.07.2022 00:22 Ответить
Так і буде, впевнена, що наші воїни відстоять Україну, а наші справді патріотичні люди відбудують, ми звідси посилаємо гроші на перемогу і посилатимемо на будівництво вільної України.
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11.07.2022 02:45 Ответить
Пам'ятник знищений, але пам'ять про велику людину - ні.
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11.07.2022 00:38 Ответить
конченная дамбасня !!!
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11.07.2022 01:08 Ответить
Скоти!!!!
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11.07.2022 01:18 Ответить
Ну я вважаю,що це нормально,не будуть-же вони приносити сюди квіти я впевненний,що і моторолі,захару,гіві і їм подібним---ПАМ*ЯТНИКІВ ТЕЖ НЕ БУДЕ!!!! А уроди ті зробили те що мали зробити,одне не вірно зробили,що ФОТКИ своїх рях не зовсім засвітили,а пам*ятник УКРАЇНЦІ встановлять--це ОДНОЗНАЧНО!!!! У нас в Україні і на сьогодні процентів 10-20 є таких,як ці вилупки,на сьогодні позалягали і тільки чекають,коли прийдуть їхні **визволителі** і цьому підтвердженням є те,що у Львові **кегебіст** був коригувальником,в Лисичанські **артистка** що співала пісні про Україну зі сльозами на очах раділа,що дочекалась **визволителів**,в Києві стара шмара чекає,що прийде х... і наведе порядок і таких КУЧА!!!
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11.07.2022 05:29 Ответить
Неандертальці камінь попсують..
Регочучись на власному рубежі.
Співак свій пам'ятник собі сотворив Сам,
Є вічні записи ,у хмарі, у мережі.
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11.07.2022 07:25 Ответить
Ліна Костенко

МІФ

Василю Сліпаку

Ті, що народжуються раз на століття,
умерти можуть кожен день.
Кулі примхливі, як дівчата, -
вибирають найкращих.

Підлість послідовна, як геометрія, -
вибирає найчесніших.
В'язниці гостинні, як могили, -
вибирають неприборканих.

Криваві жоржини ростуть над шляхом у вічність.
Тріпочуть під вітром короткі обривки життя.
І тільки подвиг людського духу
доточить їх до безсмертя
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11.07.2022 11:06 Ответить
Эти животные даже мёртвых боятся. Ничего рожи зафиксированы.
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11.07.2022 16:28 Ответить
 
 