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Луганск (3134) обстрел (20434)

В оккупированном Луганске слышны взрывы. Работает ПВО оккупантов, - соцсети. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Луганске поздно вечером 10 июля слышны взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

В оккупированном Луганске слышны взрывы. Работает ПВО оккупантов, - соцсети 01

Также пишут, что над Луганском рашисты пытаются что-то сбить средствами ПВО.
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Топ комментарии
+146
"Я тааакой звук впервые слышу..."
А как же 8 лет бамбили бамбас геноцидом детей?
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11.07.2022 00:09
+61
Живу в 140 км от Луганска на оккупированной территории. Взрыв было слышно, реально сильный был звук. Посильней чем на прошлой неделе в зимогорье взорвали. И слава Украине луганщина ждёт ВСУ!
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11.07.2022 00:34
+57
Ну вони ж випрошували всевосемьлет
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11.07.2022 00:13
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"Я тааакой звук впервые слышу..."
А как же 8 лет бамбили бамбас геноцидом детей?
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11.07.2022 00:09 Ответить
"бамбілі трусікамі, а мальчіка так і нє нашлі"
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11.07.2022 00:10 Ответить
так он немного подтух и его сразу съели......
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11.07.2022 00:16 Ответить
Рашисти «крапки-у» ( бо точка-у у них немає на озброєнні ) підігнали сьогодні , будуть кошмарним цивільних щоб звинуватити ЗСУ
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11.07.2022 01:58 Ответить
Наскільки відомо кацапи свої Точки У поввідавали сєпарам донбасянам.
Вони ж круті, нащо ім Точки У, в них є Іскандери які падають при взлеті.
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11.07.2022 23:58 Ответить
Влучно👍
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11.07.2022 00:16 Ответить
Дамбили
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11.07.2022 00:17 Ответить
На " Восточных " стрельнуло колесо и ВСЕ В ПАНИКЕ !!!
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11.07.2022 00:47 Ответить
пекельні борошна, знов бавовна
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11.07.2022 00:09 Ответить
Смерть кацапам та колаборантам!
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11.07.2022 00:09 Ответить
Химарс туда не достанет. Разве что уже передали на 300 км боеприпасы
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11.07.2022 00:11 Ответить
А вертушки? Вони тихенько і низенько так можуть літати
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11.07.2022 00:23 Ответить
Очень рискованно вертушки, очень. Для радиолокаторов, ночь равнозначно дню.
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11.07.2022 00:32 Ответить
ну пока не на 300 )) но и на цензоре уже не трудно глянуть шо передали ))
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11.07.2022 00:34 Ответить
Точно в левом?
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11.07.2022 00:57 Ответить
В правом. Но я поздно разглядел, шо пакет - таки из шести ракет, а не трех, как показалось вначале. Просто нижний ряд ракет в кадр не полностью вошел. Sorry
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11.07.2022 03:49 Ответить
Врештi решт ЗСУ такi почало данбить бабмас.
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11.07.2022 00:11 Ответить
Ну вони ж випрошували всевосемьлет
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11.07.2022 00:13 Ответить
вот еще красотища! сегодняшнее по-ходу.....
https://twitter.com/i/status/1545994901938229248
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11.07.2022 00:14 Ответить
никак у кадыровских кое-какеров тик-ток шоу )) судя по блёстках - кое как праздновали свадьбу, стреляли, как заведено, фойерверки,... ну и чего то случайно подожгли )))
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11.07.2022 00:18 Ответить
Это прошлой ночью, ждем добрых новостей работы за эту ночь!
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11.07.2022 00:18 Ответить
ааа! ну да.... )
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11.07.2022 00:21 Ответить
Есть! Пару минут назад, в районе Новой Каховки, 4 прилета химарса! Ждем результат!
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11.07.2022 00:57 Ответить
Так шо за кіпеш! Народ ще новий рік, різдво, паску , пабеду святкує!
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11.07.2022 07:55 Ответить
с-400 vs искандера? )) гладиаторские бои нанайских лугандоновцев ))
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11.07.2022 00:15 Ответить
Не хвилюйтеся. https://twitter.com/svnparadin/status/1546246875287900160
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11.07.2022 08:56 Ответить
А как бы перевести что сказали?
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11.07.2022 09:50 Ответить
А какже "перестать стрелять"?
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11.07.2022 00:17 Ответить
так переставай стрелять кацап епанный
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11.07.2022 00:37 Ответить
Т.е., то гнусавое, которое предлагало "просто перестать стрелять"- кацап епанный. Понял.
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11.07.2022 00:49 Ответить
Рашистська ППО стріляє взагалом по місцевим пʼятиповерхівкам дуже влучно.
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11.07.2022 00:18 Ответить
"Я та-а-акой звук впе-е-рвые слышу..."
Где ж вы 8 лет тусили в дни когда Бамбас димбили?!
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11.07.2022 00:21 Ответить
Оні у сєбя дома долбілі драм-енд-бас
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11.07.2022 00:25 Ответить
в Луганске на складах оставили только сторожей из числа местных маргиналов.
Ссыкотно.
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11.07.2022 00:24 Ответить
Встречай лугандон подарки
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11.07.2022 00:24 Ответить
Смерть російським окупантам!
the installation - YouTube
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11.07.2022 00:25 Ответить
Как и следовало ожидать, новый день приносит новые известия о том, что на воздух полетели очередные объекты военной инфраструктуры противника и в первую очередь - артиллерийские арсеналы. Очевидно, что именно они стали первоочередными целями и понятно почему. Ведь артиллерия противника, будь то самоходная или буксируемая, обладает определенной степенью мобильности и потому ловить отдельную батарею - тот еще челендж, хотя именно на это заточены немецкие PZ-2000, которые поставлены нам вместе с комплектом контрбатарейной станции.

Она мгновенно вычисляет место, откуда в данный момент противник ведет огонь и автоматически выдает целеуказания на гаубицы, и тем остается только послать сюрприз в виде 155 мм поросенка. Ну а учитывая точность, с которой станция определяет место, и такую же точность стрельбы самой гаубицы, то поросенок прилетает как раз к месту вечеринки, и артиллеристы орков тут же превращаются в веселых поросят, с хрустящей и румяной корочкой.

Тем не менее, эта ювелирная работа может и не понадобиться, если противник садится на голодный паек боеприпасов, а уже артиллерийские склады не имеют мобильности от слова совсем и стоят на одном месте, как бы приглашая снаряд или ракету заглянуть на огонек. Вернее, огонек происходит после попадания в гору снарядов и ракет, ну а дальше происходит уже хорошо знакомый фейерверк. И тут возникает замечательная ситуация для сравнения. Для этого надо взять видео того, что происходит после работы нашей артиллерии либо ракетчиков, и что - после прилета боеприпасов орков.

Вторичная детонация указывает на то, что боеприпас лег в однозначно военную цель, без всяких разночтений, поскольку если допустить, что это взрываются ящики с зажигалками, то они все равно не дают картины, видной из космоса, и по своему объему напоминающей взрыв ядерного боеприпаса в десятки, а то и сотни килотонн. Такое может продемонстрировать только битком забитый арсенал боеприпасов крупного калибра. И это мы видим ежедневно, а после работы орков все наблюдают прилеты в жилой сектор и слышат пояснение о том, что в многоэтажке что-то там хранилось. Так что имеющий глаза, да увидит.

Но в данном случае важно вот что. Склад на то он и склад, что находится в одном месте и главный вопрос состоит в том, чтобы вычислить место его расположения. Как пишет пресса, после каждого прилета по их арсеналу начинается стандартная суета орков - облавы и поиски корректировщиков огня. Но сами эти мероприятия указывают на то, что мордор воюет в парадигме прошлой или даже позапрошлой войны. А ведь американцы прямо и открыто заявили о том, что они предоставляют разведданные для ЗСУ. И для добычи данных о целях совсем не нужны информаторы, наводчики и корректировщики. Такое если и нужно, то для мобильных и небольших целей, а вот арсеналы вычисляются иначе.

Если эти деятели не в курсе, то вот такие крупные объекты вычисляются специальными орбитальными станциями. Причем, там давно работают программы искусственного интеллекта, которые по определенным характерным признакам вычисляют и классифицирую цели. Скажем так, вычисление именно артиллерийского склада является самой простой задачей и не требует вмешательства человека. Проще говоря, система сравнивает определенное количество снимков за определенный промежуток времени и по серии установленных изменений, засекает и классифицирует цель, формируя конечное целеуказания. Эти данные нужно просто загрузить в ракетную или артиллерийскую систему, которая дотягивается до цели своими боеприпасами и вуа-ля, дискотека начинается!

В таком раскладе, любые контр разведывательные мероприятия противника просто не имеют никакого смысла. Кстати, не имеют смысла и любые методы маскировки, поскольку в режиме реально времени контролируются все движения, и по их характеру вычисляется все, что нужно. А эти деятели все думают маскировать под копны и сараи, чтобы не налетели «Мессеры». Конечно, они могут поставить на склады уголковые отражатели и даже повесить вязанки чеснока, но это уже - дело вкуса. Некоторые уничтоженные орки все свое снаряжение обрисовали рунами и потом лежат и удивленно смотрят на них, будто видят их в первый раз, а на самом деле - в последний.

Возможно, до них не доходит, что что они оказались на войне 21 века и что Украина сейчас воюет не просто новым оружием, а новыми технологиями ведения боевых действий, когда один комплекс машин занят вычислением и верификацией целей, а второй комплекс машин получает результат работы первых и тут же переводит его в данные целеуказания. Это - их дело, но чем сильнее ЗСУ насыщаются новыми системами вооружений, тем война будет приобретать иной характер, что прямо сейчас уже невозможно не заметить. Коллеги составили карту, на которой указали географию прилетов только по артиллерийским складам Лугандона.



Но ведь среди всей этой красоты имеются цели, которые не дают особо праздничного фейерверка, но тем не менее, являют собой не менее «жирную» добычу. Так, стало известно о том, что в районе Харцызска была аннигилирована система ПВО С-400. Это именно то, что они назвали «Триумфом» и что обязано сбивать все воздушные цели, с любыми скоростями и на любой высоте. Насколько можно судить по картам пожаров, которые публикуют наши коллеги, она установлена на верхней части донецкого кряжа и судя по заявленному радиусу ее действия, легко перекрывает район Шахтерск - Снежное - Торез - Красный Луч. Причем, все эти города расположены метров на 100-150 ниже Харцызска и потому здесь не работает старая байка о «кривизне Земли».

Оттуда горизонт не мог помешать радарам комплекса, но как мы теперь хорошо знаем, сначала на воздух взлетели все арсеналы, по этому направлению, а теперь - уничтожен и сам комплекс. Причем, все эти мероприятия как раз были осуществлены ударами ракет с воздуха и ни разу С-400 даже не пикнула и даже себя защитить не смогла. А это значит, что против Хаймарсов она абсолютно бесполезна, и когда говорили, что их комплексы С-300 и С-400 - го*но, против относительно новых систем вооружений, то это была не бравада, а констатация фатов. И теперь понятно, почему израильтяне утюжат Сирию так, как хотят. А в результате, в той зоне, которую гарантированно должна была прикрывать эта система, наблюдали вот такие очень красочные салюты.
https://twitter.com/i/status/1545994901938229248

Но за эти сутки был еще один не очень красочный, но не менее сочный прилет по Херсону. Там «Привет прилетел» в казарму, забитую бойцами росгвардии. Понятно, что первичный взрыв не вызвал вторичной детонации боеприпасов, но зато орков там набито изрядно. Как написал один из местных жителей, которого спросили о том, сколько там пристроили «гвардейцев», он коротко написал - всех. Правда, некоторые потом уточняли, что из-под завалов были слышны крики «освободителей» о том, что они уже не хотят воевать и даже наоборот, хотят к маме, но это - не точно.

А в конце мы заметим лишь одно, все это происходит ежедневно и еженощно и насколько можно понять, крупные артстклады, находящиеся на расстоянии 50+ км от линии фронта, уже кончились. Теперь выбиваются небольшие нычки и то, что расположено подальше. Ну а партнеры говорят о том, что направят или уже направили ракеты, которые как раз и помогут освоить расстояние, условно называемое «подальше». А это значит, что фестиваль фейерверков продолжается и завтра утром мы узнаем адреса, по которым он заглянул этой ночью.
anti-colorados
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11.07.2022 00:27 Ответить
Вы же понимаете, что после того, как «Химарсы» сделали свой ход, на международных выставках вооружения российские «С-400», будут торговаться по цене ящика пива?! И это ещё мы не получили ракеты "ATACMS" к тем самым «Химарсам». Хотя это не точно )
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11.07.2022 00:34 Ответить
Там просто будуть бити морду за саму пропозицію купити
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11.07.2022 01:01 Ответить
Надо хорошенько ****** по цехам Торезского электротех. завода. 100% там склады боеприпасов
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11.07.2022 02:22 Ответить
Кстати, статьи и код, по которым можно вычислить склады, лежат в открытом доступе. Достаточно погуглить Video anomaly detection with ************, или что-то в этом духе. Решать, конечно, всё равно потом будут военные - компьютеры ещё не настолько умны - но вот "подстветить" куда смотреть - это они могут.
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11.07.2022 00:40 Ответить
В окупованому Луганську чути вибухи

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11.07.2022 00:29 Ответить
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11.07.2022 00:35 Ответить
Интересно девки пляшут. Дамбаситы утверждали что укры их 8 лет бамбили, а тут вдруг они впервые слышут хлопки
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11.07.2022 00:32 Ответить
Не нужно всех клеймить, еще тогда все знали что "звали" войска РФ в Донецк ростовцы...
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11.07.2022 01:20 Ответить
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11.07.2022 00:32 Ответить
5 мин. назад сошла благодать в районе Новой Каховки, 4 прилета!
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11.07.2022 01:02 Ответить
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11.07.2022 00:33 Ответить
Живу в 140 км от Луганска на оккупированной территории. Взрыв было слышно, реально сильный был звук. Посильней чем на прошлой неделе в зимогорье взорвали. И слава Украине луганщина ждёт ВСУ!
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11.07.2022 00:34 Ответить
В окупованому Луганську чути вибухи:
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11.07.2022 00:35 Ответить
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11.07.2022 00:52 Ответить
**** - я сьогодні і северодонетчанин, і харковчанин, і львовянин, і одессіт, і маріуполець ... і безумовно волинянин.
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11.07.2022 00:59 Ответить
Просто уже договорились... Что "пора кончать"...
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11.07.2022 01:22 Ответить
тільки удари по кацапії - по мацкві і підеру,
ну шо би як в Киеві тварі себе почули....
i посрать на кацапські ядерні погрози - хай тільки спробують...
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11.07.2022 01:33 Ответить
********* кацапню будемо? ні? - Україна на передньому фронті і сподіваюсь всі реактори заміновані... - стадо зелене? заміновані чи ні?
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11.07.2022 01:40 Ответить
стадо зелене? заміновані чи ні?
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11.07.2022 01:42 Ответить
стадо відповіло - мееее
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11.07.2022 12:43 Ответить
Ukrainian forces hit Luhansk!
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11.07.2022 01:42 Ответить
Let's go!
Нічна бавовна у Новій Каховці!
Оркам на той світ - приготуватись!
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11.07.2022 01:44 Ответить

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11.07.2022 02:16 Ответить
Марсіяни курять в стороні
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11.07.2022 02:22 Ответить
це класика ідіотизму. Особливо крики і стогін: "Допоможіть, де Путін?" Де де, у п****де.
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11.07.2022 02:34 Ответить
Шо, Луганськ, довийобувався?
Ібо *****!
А то все по бідним Дриндири прилітало...
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11.07.2022 02:56 Ответить
"я уехала от войны", в ЛНР неизлечимые
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11.07.2022 03:30 Ответить
Так Луганск уже восемь лет - черная дыра! Ну, как дыра... Дырка... в жone...
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11.07.2022 12:41 Ответить
Курва, чого переписка на російскій мові?
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11.07.2022 03:17 Ответить
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11.07.2022 03:19 Ответить
дайте этот паблик, хочу этот вой почитать)
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11.07.2022 03:31 Ответить
Один из основных логистических узлов роzzиян на юге Украины размещён на элеваторе в пгт. Рыково (Партизаны) - 46.334058, 34.754161, куда ж/д вагонами идёт снабжение российской группировки из оккупированного Крыма. Непуганые кацапы курят на ящиках, эшелон на разгрузку приходит ночью. От Никополя 140 км.
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11.07.2022 03:42 Ответить
Может кому писали прочитают, проверят.. может подарки штатовские пошлют..
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11.07.2022 04:08 Ответить
в очереди сукины дети
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11.07.2022 06:40 Ответить
********* и соловьиный помет 8 лет утверждали , что ВСУ Донецк и Луганск обстреливали. НУ что, почувствовали разницу между ******** и реальностью
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11.07.2022 05:48 Ответить
"То ли еще будет , ОЙ! ОЙ! ОЙ!", - Пугачиха наворочила давно
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11.07.2022 05:59 Ответить
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО ИХ КОНЦА !!!
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11.07.2022 06:28 Ответить
Луганська бавовна 🤣
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12.07.2022 00:01 Ответить
Намагаються зробити холод тому, що у Луганську зазвичай жара, а для росіян це не комфортно...
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12.07.2022 15:51 Ответить
 
 