В оккупированном Луганске слышны взрывы. Работает ПВО оккупантов, - соцсети. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Луганске поздно вечером 10 июля слышны взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.
Также пишут, что над Луганском рашисты пытаются что-то сбить средствами ПВО.
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А как же 8 лет бамбили бамбас геноцидом детей?
Вони ж круті, нащо ім Точки У, в них є Іскандери які падають при взлеті.
https://twitter.com/i/status/1545994901938229248
Где ж вы 8 лет тусили в дни когда Бамбас димбили?!
Ссыкотно.
the installation - YouTube
Она мгновенно вычисляет место, откуда в данный момент противник ведет огонь и автоматически выдает целеуказания на гаубицы, и тем остается только послать сюрприз в виде 155 мм поросенка. Ну а учитывая точность, с которой станция определяет место, и такую же точность стрельбы самой гаубицы, то поросенок прилетает как раз к месту вечеринки, и артиллеристы орков тут же превращаются в веселых поросят, с хрустящей и румяной корочкой.
Тем не менее, эта ювелирная работа может и не понадобиться, если противник садится на голодный паек боеприпасов, а уже артиллерийские склады не имеют мобильности от слова совсем и стоят на одном месте, как бы приглашая снаряд или ракету заглянуть на огонек. Вернее, огонек происходит после попадания в гору снарядов и ракет, ну а дальше происходит уже хорошо знакомый фейерверк. И тут возникает замечательная ситуация для сравнения. Для этого надо взять видео того, что происходит после работы нашей артиллерии либо ракетчиков, и что - после прилета боеприпасов орков.
Вторичная детонация указывает на то, что боеприпас лег в однозначно военную цель, без всяких разночтений, поскольку если допустить, что это взрываются ящики с зажигалками, то они все равно не дают картины, видной из космоса, и по своему объему напоминающей взрыв ядерного боеприпаса в десятки, а то и сотни килотонн. Такое может продемонстрировать только битком забитый арсенал боеприпасов крупного калибра. И это мы видим ежедневно, а после работы орков все наблюдают прилеты в жилой сектор и слышат пояснение о том, что в многоэтажке что-то там хранилось. Так что имеющий глаза, да увидит.
Но в данном случае важно вот что. Склад на то он и склад, что находится в одном месте и главный вопрос состоит в том, чтобы вычислить место его расположения. Как пишет пресса, после каждого прилета по их арсеналу начинается стандартная суета орков - облавы и поиски корректировщиков огня. Но сами эти мероприятия указывают на то, что мордор воюет в парадигме прошлой или даже позапрошлой войны. А ведь американцы прямо и открыто заявили о том, что они предоставляют разведданные для ЗСУ. И для добычи данных о целях совсем не нужны информаторы, наводчики и корректировщики. Такое если и нужно, то для мобильных и небольших целей, а вот арсеналы вычисляются иначе.
Если эти деятели не в курсе, то вот такие крупные объекты вычисляются специальными орбитальными станциями. Причем, там давно работают программы искусственного интеллекта, которые по определенным характерным признакам вычисляют и классифицирую цели. Скажем так, вычисление именно артиллерийского склада является самой простой задачей и не требует вмешательства человека. Проще говоря, система сравнивает определенное количество снимков за определенный промежуток времени и по серии установленных изменений, засекает и классифицирует цель, формируя конечное целеуказания. Эти данные нужно просто загрузить в ракетную или артиллерийскую систему, которая дотягивается до цели своими боеприпасами и вуа-ля, дискотека начинается!
В таком раскладе, любые контр разведывательные мероприятия противника просто не имеют никакого смысла. Кстати, не имеют смысла и любые методы маскировки, поскольку в режиме реально времени контролируются все движения, и по их характеру вычисляется все, что нужно. А эти деятели все думают маскировать под копны и сараи, чтобы не налетели «Мессеры». Конечно, они могут поставить на склады уголковые отражатели и даже повесить вязанки чеснока, но это уже - дело вкуса. Некоторые уничтоженные орки все свое снаряжение обрисовали рунами и потом лежат и удивленно смотрят на них, будто видят их в первый раз, а на самом деле - в последний.
Возможно, до них не доходит, что что они оказались на войне 21 века и что Украина сейчас воюет не просто новым оружием, а новыми технологиями ведения боевых действий, когда один комплекс машин занят вычислением и верификацией целей, а второй комплекс машин получает результат работы первых и тут же переводит его в данные целеуказания. Это - их дело, но чем сильнее ЗСУ насыщаются новыми системами вооружений, тем война будет приобретать иной характер, что прямо сейчас уже невозможно не заметить. Коллеги составили карту, на которой указали географию прилетов только по артиллерийским складам Лугандона.
Но ведь среди всей этой красоты имеются цели, которые не дают особо праздничного фейерверка, но тем не менее, являют собой не менее «жирную» добычу. Так, стало известно о том, что в районе Харцызска была аннигилирована система ПВО С-400. Это именно то, что они назвали «Триумфом» и что обязано сбивать все воздушные цели, с любыми скоростями и на любой высоте. Насколько можно судить по картам пожаров, которые публикуют наши коллеги, она установлена на верхней части донецкого кряжа и судя по заявленному радиусу ее действия, легко перекрывает район Шахтерск - Снежное - Торез - Красный Луч. Причем, все эти города расположены метров на 100-150 ниже Харцызска и потому здесь не работает старая байка о «кривизне Земли».
Оттуда горизонт не мог помешать радарам комплекса, но как мы теперь хорошо знаем, сначала на воздух взлетели все арсеналы, по этому направлению, а теперь - уничтожен и сам комплекс. Причем, все эти мероприятия как раз были осуществлены ударами ракет с воздуха и ни разу С-400 даже не пикнула и даже себя защитить не смогла. А это значит, что против Хаймарсов она абсолютно бесполезна, и когда говорили, что их комплексы С-300 и С-400 - го*но, против относительно новых систем вооружений, то это была не бравада, а констатация фатов. И теперь понятно, почему израильтяне утюжат Сирию так, как хотят. А в результате, в той зоне, которую гарантированно должна была прикрывать эта система, наблюдали вот такие очень красочные салюты.
https://twitter.com/i/status/1545994901938229248
Но за эти сутки был еще один не очень красочный, но не менее сочный прилет по Херсону. Там «Привет прилетел» в казарму, забитую бойцами росгвардии. Понятно, что первичный взрыв не вызвал вторичной детонации боеприпасов, но зато орков там набито изрядно. Как написал один из местных жителей, которого спросили о том, сколько там пристроили «гвардейцев», он коротко написал - всех. Правда, некоторые потом уточняли, что из-под завалов были слышны крики «освободителей» о том, что они уже не хотят воевать и даже наоборот, хотят к маме, но это - не точно.
А в конце мы заметим лишь одно, все это происходит ежедневно и еженощно и насколько можно понять, крупные артстклады, находящиеся на расстоянии 50+ км от линии фронта, уже кончились. Теперь выбиваются небольшие нычки и то, что расположено подальше. Ну а партнеры говорят о том, что направят или уже направили ракеты, которые как раз и помогут освоить расстояние, условно называемое «подальше». А это значит, что фестиваль фейерверков продолжается и завтра утром мы узнаем адреса, по которым он заглянул этой ночью.
anti-colorados
ну шо би як в Киеві тварі себе почули....
i посрать на кацапські ядерні погрози - хай тільки спробують...
Нічна бавовна у Новій Каховці!
Оркам на той світ - приготуватись!
Ібо *****!
А то все по бідним Дриндири прилітало...