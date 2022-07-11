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"Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы забрали! Оху#вшие такие же, бл#дь!", - "Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы забрали! Оху#вшие такие же, бл#дь!", - оккупант жалуется, что ФСБ забрали у них краденый украинский автомобиль. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащие РФ и сотрудники ФСБ конкурируют между собой за угнанный в Украине автомобиль. Потому что он предназначен для нового "главы полиции" в одном из населённых пунктов региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в телефонном разговоре оккупантов, который удалось перехватить СБУ.

"Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы (ФСБ-шники) забрали! Оху#вшие такие же, бл#дь! "Это мы спиз#или её!" И ты ниче не сделаешь им… Она для человека, которого завтра начальником полиции ставить будут… А какого х#я ты на спиз#енной тачке ездишь?.. Начальник полиции, бл#дь?" – жалуется один из ршистов.

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Его командир советует смириться с ситуацией: "Ну, сейчас такая анархия и будет, на#уй!".

В СБУ подчеркнули, что "пока в войсках РФ царит анархия, у наших защитников цель неизменна – вернуть все временно оккупированные территории".
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Та все заберуть, що натирили. І життя ваші нікчемні також.
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11.07.2022 10:03 Ответить
Зомбаки vs Одичалые...
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11.07.2022 10:05 Ответить
А то.
Не вкради. параша.
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11.07.2022 10:08 Ответить
Потрапив росіянин в гей-клуб. Всі навколо танцюють, обіймаються, цілуються, пестять одне одного, і раптом всі звертають увагу на русака. Шепчуться між собою, відходять в бік, ніби бояться.

І тут виходить ватажок геїв, самий гейський гей, і каже росіянину:
- Йди звідси, п*дор!
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11.07.2022 10:19 Ответить
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11.07.2022 10:35 Ответить
до речі наблюдаю тут у Болгарії геев, вони ні від кого не ховаються
ставляться вони друг до друга достаньо ніжно, з ознаками уваги такими, що не побачиш таких ознак уваги до жінки
але, звичайно, сім'я та діти тут цінуються дуже-дуже, набагато більше ніж у нас, це вище досягнення людини, в той час як у нас все що завгодно вважається вищим досягненнями - гроши, велика машина, служіння жидам тощо

що цікаво, перше місце в світі по разводам займає Росія, 41% браков розпадається, після Росії йде Белорусь, потім ми. Тобто у нас чомусь брак не цінується взагалі, виглядає так що просто проїхав на трамвайчику, та вийшов з нього коли наскучило, пересів на інший трамвайчик
а от Болгарія займае одне з перших місць у світі по міцністі браку, лише у декільках країнах світу браки ще більш міцні ніж у Болгарії - Ірландія, Греція, Арменія, Румунія
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11.07.2022 11:59 Ответить
"це так по-гейськи"(с)
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11.07.2022 12:01 Ответить
 
 