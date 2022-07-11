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Тарелка каши и бутылка воды – плата за разбор завалов на жаре в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители в оккупированном Мариуполе работают на разборе завалов и уборке улиц за еду.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Несмотря на обещания и частичную выплату наиболее недовольным, мариупольцы продолжают работать на разборе завалов и уборке улиц за еду. Тарелка каши и бутылка воды - единственная гарантированная оплата тяжелого труда на жаре", - говорится в сообщении.

По его словам, в назначенной захватчиками "власти" Мариуполя выделены деньги на оплату 900 работников на завалах из расчета 12 тыс. рублей (примерно 6 тыс. грн по реальному курсу) в месяц. Одно реально людей привлечено в 3-4 раза больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе рашисты возобновили эксгумацию тел, погребенных во дворах многоэтажек, - Андрющенко
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Топ комментарии
+22
плата за те що голосували за опзж на останніх виборах щоб дружити з расєюшкою

і певно думають шо це україна винувата що просто так не здала місто
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11.07.2022 11:31
+16
любов ху@лостанів до лагєрєй одна з головних скрєп рускіміра
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11.07.2022 11:26
+11
В марике остались одни адепты руzzкова мира. Они даже дерьмо готовы жрать. Все адекватные уже выехали. На видел не старики, а вполне работоспособные здоровые бычки и тетки. После деоккупации еще Украине надо фильтрационные меры принимать и высылать вот эту всю шваль в парашу
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11.07.2022 11:36
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любов ху@лостанів до лагєрєй одна з головних скрєп рускіміра
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11.07.2022 11:26 Ответить
Жесть
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11.07.2022 11:27 Ответить
плата за те що голосували за опзж на останніх виборах щоб дружити з расєюшкою

і певно думають шо це україна винувата що просто так не здала місто
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11.07.2022 11:31 Ответить
Ещё один голосователь. Те кто не голосовал за опзж умирали от кацапских снарядов, бомб и ракет точно так же. И продолжают умирать в оккупации. А ты и тебе из раза в раз талдычат свою мантру, как будто сейчас предвыборная гонка какая то. Ау, это живые граждане Украины, они не сделали ничего такого, чтобы радоваться из смертям и страданиям.
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11.07.2022 11:47 Ответить
Була стаття на Цензорі як чувак з Маріуполя доплив до своїх в крижаному морі. Шоб тільки не залишатися в окупації. Зараз море не таке вже і холодне. Якшо не звалили тоді, най спробують зараз.
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11.07.2022 11:54 Ответить
щоб доплити треба вміти плавати, треба мати здоров"я, з дітлахами не попливеш, і навіть так, чуваку казково пощастило що він доплив. Може ще хтось доплити намогався і не пощастило ми навіть знати не будемо.
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12.07.2022 01:20 Ответить
дійсно, якщо не хочеш жити в окупаціїї- допливеш через моря, що жити в безпеці, а все інше це візмазки, за що боролися те і отримали
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11.07.2022 12:00 Ответить
то пана треба до Маріуполя закинути. Проведе пан людям пару лекцій по плаванню і вперід.
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12.07.2022 01:21 Ответить
Все так. НАШІ БРАТИ помирали від кацапських обстрілів, як і маріупольські сєпари-зрадники. Але причиною цих обстрілів була їхня, сепарів, любима раша, а приводом - їхній ********* роздвоєння язик. І, правильно, за цю зраду прийдеться відповідати в Українському суді. Тепер, ЦЕ вам, суки, не минеться. Чекай на вирок про *** до зрадлива.
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11.07.2022 12:07 Ответить
ок, а Львів чого обстрілювали? Напали на Україну вцілому і захищати її треба вцілому, бо все втратимо. Схід і Південь під ударом тому що там рашка зовсім близько і могла взяти їх в клєщі. Крім того завдання було як не захопити цілком і одразу, то значить уморити блокадою портів і забрати родючі землі, щоб цілий Світ голодом шантажувати, а українців просто знищити. А за роздвоєний язик, он арестович як змій зі своїм роздвоєнним язиком, і нічого.
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12.07.2022 01:25 Ответить
ви 30 років всі 99 голосували за руській мір ОПЖ, яника, новінського....невже забули?
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11.07.2022 12:11 Ответить
Те кто голосовал за жопоблок уже неадекваты. Где ваш кива и мерветчук. Это раз. И уж точно они виноваты, что сюда пришла война. Пусть едут и дохнут в россее, так нет в т.ч. из за них ********** город экономику и жизни невинных, кто в адеквате был
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11.07.2022 12:19 Ответить
Пнх, легко так писати сидячі в незруйнованому місті на дивані про плату та інше. Люди пережили пекло через рускіх орків, їх знищили просто ні за що
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11.07.2022 11:53 Ответить
А ты де сидишь?
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11.07.2022 12:11 Ответить
"Покарання без вини не буває" ,-їх ВСІХ ЗНИЩИЛИ ЗА ТЕ, що в головах у них панував кацапський світ. А патріоти, які там, БЕЗСУМНІВНО, теж були, постраждали саме за свою патріотичну, Українську позицію. От їх, захисників Маріуполя, волонтерів, в першу чергу, найбільш шкода, а не твоїх "мірних граждан". Які сподівались, що їх звільнять від укропів, а їх "тупо" зачистили, бо

х уйлу вони не потрібні, ПОТРІБНА ТА ЗЕМЛЯ. Здохни і ти разом з ними.
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11.07.2022 12:23 Ответить
Ти тварина москальска, знаєш яка різниця між нами Українцями та вами москальсками вошами? Ми цінуємо людське життя, а "ваши баби єщьо нарожают". Ми вас вижинемо з нашої землі до вашого оркостану
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11.07.2022 12:37 Ответить
Рагуль ты *******, а не українець. Чмо где ты ответь? За 500 км от войны или вообше не в Украине ***** ты псевдопатриотичный
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11.07.2022 13:29 Ответить
так вони їх сюди привели цих клятих москалів...
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11.07.2022 12:42 Ответить
І в бучі теж?
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11.07.2022 13:13 Ответить
клятих москалів привели українські олігархи, саме вони підтримували проросійські настрої і навіть зараз рятують харошіх русскіх.
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12.07.2022 01:27 Ответить
Так здебільше маріупольці голосували за ПР.Но казати що із за ціого Маріуполь розбомбили,і взагалі із за цього війна це ідіотизм.Бо виглядає так,що якщоб Маріупольці голосували за когось іншего,то ***** не напало б на Україну.До речі більш за все армію скорочували і розпродавали при Ющенко.Тому,за вашою логикою всі хто голосував за Ющенко винні в тому що підорашка напала на Україну.
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11.07.2022 13:45 Ответить
В марике остались одни адепты руzzкова мира. Они даже дерьмо готовы жрать. Все адекватные уже выехали. На видел не старики, а вполне работоспособные здоровые бычки и тетки. После деоккупации еще Украине надо фильтрационные меры принимать и высылать вот эту всю шваль в парашу
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11.07.2022 11:36 Ответить
Откуда такая информация? Я так понимаю с полей, из достоверного источника, который гарантирует ее 100% достоверность?
Ты знаешь что это такое оказаться в оккупации и как из нее выбраться и самое главное куда? Ты в своем уютном доме живёшь, который не затронула и лай бог чтобы никогда не затронула война, а мы это хлебнули всего из первых рук. Я пешком со старой матерью из города выходил, это было очень тяжело, тяжело было перебираться на большую землю, тяжело остаться без дома, работы, денег, перспектив и будущего, превратиться в бомжа, которому не шибко ко рады, потому что понаехали. Когда беда не твоя, то судить крайне легко.
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11.07.2022 11:51 Ответить
Шановний, ти ж таки вийшов, а не сидиш там і розбираєш завали за миску баланди. Було бажання і знайшлися можливості. Предмет дискусії - ті, хто залишився. Чи в тебе є сумніви, що ти правильно вчинив, зваливши звідти?
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11.07.2022 12:01 Ответить
та хто їх там випустить? це ж тоді русскім самім прийдеться за міску каши там розгрібати. Їх не випустять, звинувачувати людей за те що вони залишилися на окупованій теріторії, яку до того ж окупували в перші ж дні, це не так як Сіверодонецьку можна було виїхати і людей мало не упрошували. По тих нещастях, люди дістали купу синдромів і розладів - ними легко маніпулювати. Їм так і говорять ви нікому не потрібні і показують як доказ наші коменти.
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12.07.2022 01:32 Ответить
Я сижу на чемоданах с 24.02 и при первой опасности вывезу семью в безопасное место хоть за 1000 км. И мне пофиг на жилье и нажитое. Жизнь дороже. А в марике как и на донбассе любителей руззкого мира и сейчас хоть жопой жри
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11.07.2022 12:08 Ответить
Судячи по твоєму коменту "любітєль рускага міра" саме ти раз пишеш про смак лайна. Жителі Маріуполя це головні жертви ***** та його катів, які не припиняють знущань.
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11.07.2022 11:56 Ответить
А ты я так понимаю любитель чешского мира. Свалил и вещает тут
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11.07.2022 12:10 Ответить
Ні в марікі,по перше,а в Маріуполі.Бо Маріуполь маріком почали називати донбаські сепари.Бо Маріуполь і донецьк завжди були конкурантами.І таким чином донбаська мерзота намагалась принизити Маріуполь.А по друге там залишись різні люди,по різним причинам,як і не всі хто виїхав є патриоти України.Тому не треба з патриотизма скочуватись на фашизм,чі сталінизм..Підхід повинен бути індівідуальний,як і до тих хто виїхав,так і до тих хто залишився.
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11.07.2022 13:57 Ответить
Тем временем читаю с утра про каких-то безумных баб в Киеве с их визгами "путен-прийди". Какой-то сюрреализм. 🤦
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11.07.2022 11:36 Ответить
руській мір до вас вже прийшов! що кликали-то і маєш)))))
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11.07.2022 12:13 Ответить
Как в концлагере.
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11.07.2022 11:38 Ответить
добро пожаловать в гулаг .путин изобрёл машину времени.только она отправляет на один век назад
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11.07.2022 11:38 Ответить
От чого люди прагнули тої росії ?
Щоб жерти баланду на розвалинах ?
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11.07.2022 11:39 Ответить
мені - тарілку супу, тобі - кінську з****у! (с)
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11.07.2022 11:39 Ответить
бонус пагаварить на рускам
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11.07.2022 11:41 Ответить
Ну вот ето и есть рузкиймир. Радуйтесь кто его ждал. Кто то спрашивал чего хочет *****. Вот вам наглядный результат чего хочет ***** сделать со всей Украиной. Чтобы вся Украина была разрушена, а местные с промытыми мозгами необразованные люди за миску баланды хватались за любую работу в том числе с удовольствием ехали на Рашку подмывать рашистам жопы. А разейская пропаганда будет снимать фильмы показывая нищую Украину на фоне московского шика.
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11.07.2022 11:44 Ответить
Сидять здорові, призовного віку чуваки і ниють, що окупанти їх погано годують... тьфу *****. Говноедьі.
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11.07.2022 11:50 Ответить
У найближчому майбутньому кожен росіянин, який буде працювати на відбудові зруйнованого, отримає імпортні лапті та балалайку.
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11.07.2022 11:51 Ответить
Більшість людей на відео - здорові молоді чоловіки. Яка може бути причина їм жити в окупації, окрім власної "ватності"? Я розумію, коли залишаються літні люди, які просто фізично не можуть ні захищати своє місто, ні втікти з нього. Але ж молоді хлопці... вони свідомо вибрали цей концтабір під назвою "русскій мір"
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11.07.2022 11:54 Ответить
При цьому, я переконаний, у них був вибір записатися до того самого полку Азов і захищати місто. Не здивуюся, якщо хтось із них був корегувальником у кацапів або здавав позиції наших воїнів.
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11.07.2022 12:34 Ответить
Я не можу такі новини читати, блдь.

Жили собі мирні люди, працювали, виховували дітей та онуків, відпочивали на природі, їздили на рибалку … прийшла орда та зруйнувала усе їхнє життя. А зараз примушує жити у цьому пеклі.

У мене зараз єдине бажання - це взяти автомат та вбити кацапа, потім ще і ще. Ще трохи і я не витримаю та піду на війну.
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11.07.2022 12:00 Ответить
так! ти знаєш хто твій ворог і всієї України! а ці зомбі досі кохають руській мір))))
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11.07.2022 12:14 Ответить
за пайку как диды на ватном лисоповале на колыме и могодане....мазахисты..и та блогерша...с ютуба)))
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11.07.2022 12:08 Ответить
Там, поруч ,теж раділи каші,
Творці новітніх епосов,
Ви їх ще ,може, пам'ятайте,
Бійців із племені Азов.
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11.07.2022 12:11 Ответить
так! наші герої знищили велику купу москаликів яких наразі собаки таскають по вулицям цвинтаря!
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11.07.2022 12:16 Ответить
Доречі, а ви знаєте, що у цих чуваків зараз настав справжній комунізм? "с каждого по способности, каждому по потребности" (С) Ви подумайте, може їм не так вже і погано. Будда казав, що всі проблеми від бажання володіти непостійними речами (бабло, машина, хата). Прийшли кацапобуддісти і забеспечили неофітів стабільним і довічним - пайкою і киздюлями. Ще трохи і дзен познають вони.
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11.07.2022 12:27 Ответить
зато "бесбіндєр". заодно і без житла, роботи та нормального життя.
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11.07.2022 13:07 Ответить
А зевлада скільки платить? 200 грн в день. Так, поїсти й справді краще можна
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11.07.2022 13:10 Ответить
Мечты сбываются, все справедливо. Вот только скоро осень, а там зима...
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11.07.2022 14:01 Ответить
Щоб побачити "зиму" добавте на вiдео ще багаття з потрощених меблiв та валянки на ногах...Пайку рашисти точно не збiльшзбiльшать..
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11.07.2022 15:03 Ответить
Валенки только особо отличившимся, остальные в лаптях скорее всего.
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11.07.2022 15:06 Ответить
 
 