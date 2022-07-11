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Тарелка каши и бутылка воды – плата за разбор завалов на жаре в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
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Жители в оккупированном Мариуполе работают на разборе завалов и уборке улиц за еду.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Несмотря на обещания и частичную выплату наиболее недовольным, мариупольцы продолжают работать на разборе завалов и уборке улиц за еду. Тарелка каши и бутылка воды - единственная гарантированная оплата тяжелого труда на жаре", - говорится в сообщении.
По его словам, в назначенной захватчиками "власти" Мариуполя выделены деньги на оплату 900 работников на завалах из расчета 12 тыс. рублей (примерно 6 тыс. грн по реальному курсу) в месяц. Одно реально людей привлечено в 3-4 раза больше.
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і певно думають шо це україна винувата що просто так не здала місто
х уйлу вони не потрібні, ПОТРІБНА ТА ЗЕМЛЯ. Здохни і ти разом з ними.
Ты знаешь что это такое оказаться в оккупации и как из нее выбраться и самое главное куда? Ты в своем уютном доме живёшь, который не затронула и лай бог чтобы никогда не затронула война, а мы это хлебнули всего из первых рук. Я пешком со старой матерью из города выходил, это было очень тяжело, тяжело было перебираться на большую землю, тяжело остаться без дома, работы, денег, перспектив и будущего, превратиться в бомжа, которому не шибко ко рады, потому что понаехали. Когда беда не твоя, то судить крайне легко.
Щоб жерти баланду на розвалинах ?
Жили собі мирні люди, працювали, виховували дітей та онуків, відпочивали на природі, їздили на рибалку … прийшла орда та зруйнувала усе їхнє життя. А зараз примушує жити у цьому пеклі.
У мене зараз єдине бажання - це взяти автомат та вбити кацапа, потім ще і ще. Ще трохи і я не витримаю та піду на війну.
Творці новітніх епосов,
Ви їх ще ,може, пам'ятайте,
Бійців із племені Азов.