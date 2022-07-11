РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16859 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияВойна в Украине Война
1 570 4
война (47275) Киев (24545) мошенничество (1131) киберполиция (324)

Житель Киева обворовывал бирал людей, обещая устроить эвакуацию из зоны боевых действий и оккупированных территорий, - киберполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Фейковые объявления об организации перевозок из регионов, где ведутся боевые действия, 23-летний злоумышленник размещал на каналах в мессенджере, требовал предоплату на карту, однако исчезал, получив деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу киберполиции, злоумышленника правоохранители разоблачили совместно со следователями Дарницкого управления полиции Киева.

Потенциальных клиентов мужчина убеждал, что может организовать перевозку даже из находящихся в оккупации регионов, в частности из Мариуполя. Свои "услуги" фигурант оценивал от 5 до 17 тысяч гривен.

"По месту жительства мужчины сотрудники полиции провели обыск. Изъяты мобильные телефоны и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Смотрите: Преступники присвоили 100 млн грн. под видом оформления помощи из ЕС. ФОТО

Фигурант объявлен о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия. Процессуальное руководство осуществляет Дарницкая окружная прокуратура", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тут не просто шахрайство - тут мародерство під час війни!
Ну й законодавство!
показать весь комментарий
11.07.2022 12:19 Ответить
Люди у відчаї збирали останні копійки, щоб врятувати рідних!
За зраду і мародерство на час війни треба повернути смертну кару!
В тому числі, за розкрадання гуманітарної і волонтерської допомоги.
Звіти про страти публікувати!
показать весь комментарий
11.07.2022 13:11 Ответить
Покажіть морду! Цю погань має бачити і знати вся країна!
показать весь комментарий
11.07.2022 12:43 Ответить
ВОНО заслужило На СМЕРТЬ!!!
показать весь комментарий
11.07.2022 14:33 Ответить
 
 