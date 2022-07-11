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Украинский воин читает стихотворение под артобстрелом: "Хай шлях - до раю, пекла чи полону - усе пройди і винести зумій". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой, находясь под обстрелом, украинский воин читает стихотворение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи боец рассказывает стихотворение Василия Стуса.

"Терпи, терпи - терпець тебе шліфує,
сталить твій дух - тож і терпи, терпи.
Ніхто тебе з недолі не врятує,
ніхто не зіб'є з власної тропи.
На ній і стій, і стрій - допоки скону,
допоки світу й сонця - стій і стій.
Хай шлях - до раю, пекла чи полону -
усе пройди і винести зумій.
Торуй свій шлях - той, що твоїм назвався,
той, що обрав тебе навіки вік.
До нього змалку ти заповідався
до нього сам Господь тебе прирік".

При декламировании снаряды по меньшей мере дважды разрываются поблизости.

Смотрите: "Ти, сука, здохнеш в цім краю!", - автор знаменитой поэзии "Никогда мы не будем братьями" Анастасия Дмитрук опубликовала новое стихотворение. ВИДЕО
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Мой любимый украинский стих.
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11.07.2022 12:14 Ответить
і навіть ці слова не можеш українською писати ???? пи..ць просто
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11.07.2022 12:16 Ответить
Можу, але не на часі
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11.07.2022 12:22 Ответить
Коли настане ТОЙ час ?
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11.07.2022 19:25 Ответить
Нехай Боже береже всіх наших Героїв, а чорт забере всіх лаптеногіх до себе у пекло! Слава Україні !!
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11.07.2022 12:18 Ответить
Героям Слава!
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11.07.2022 12:33 Ответить
самогіпноз психіки
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11.07.2022 12:56 Ответить
Олександр Олесь

Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Довіку тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З ******* в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити, і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!
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11.07.2022 13:02 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
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11.07.2022 14:32 Ответить
 
 