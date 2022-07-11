Украинский воин читает стихотворение под артобстрелом: "Хай шлях - до раю, пекла чи полону - усе пройди і винести зумій". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой, находясь под обстрелом, украинский воин читает стихотворение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи боец рассказывает стихотворение Василия Стуса.
"Терпи, терпи - терпець тебе шліфує,
сталить твій дух - тож і терпи, терпи.
Ніхто тебе з недолі не врятує,
ніхто не зіб'є з власної тропи.
На ній і стій, і стрій - допоки скону,
допоки світу й сонця - стій і стій.
Хай шлях - до раю, пекла чи полону -
усе пройди і винести зумій.
Торуй свій шлях - той, що твоїм назвався,
той, що обрав тебе навіки вік.
До нього змалку ти заповідався
до нього сам Господь тебе прирік".
При декламировании снаряды по меньшей мере дважды разрываются поблизости.
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Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Довіку тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З ******* в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити, і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!