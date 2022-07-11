В Харькове военные задержали полицейского, требовавшего у водителя 300 гривен. ВИДЕО
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В Харькове военные задержали полицейского, требовавшего у водителя 300 гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись задержания опубликована в соцсетях. Авторы публикации утверждают, что водитель после вымогательства пожаловался на полицейского военным, находившимся неподалеку. Реакция бойцов была мгновенной. Полицейский через несколько минут уже был в наручниках.
"В Харькове на посту полицейские требовали 300 грн водителя, но здесь рядом проезжали военные, поэтому пришла мгновенная карма", - говорится в комментарии к записи.
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Топ комментарии
+63 Stepan Ivanoff
показать весь комментарий11.07.2022 12:54
+60 FT FT
показать весь комментарий11.07.2022 13:05
+54 Бруно Адольфович
показать весь комментарий11.07.2022 12:57
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Пожалуйста, подождите...
Это как Шура Балаганов:
-я машинально!
2)я не задавался вопросом:"больше платить чтоб не брали"
1. Платити треба багато, щоб йшли мотивовані професіонали\люди з розумом, а не дибіли, які більше нічого не вміють.
2. Карати треба за хабарі і т.п. Найголовніше - НЕВІДВОРОТНЕ має бути покарання а не те, наскільки жорстке. Скажімо, за хабар у 1000 грн можна і не садити - звільнити і унеможливити займати посади держслужбовця. Тоді швидко відсіяться нечесні люди.
Хто ж зарплати побори керівництва віддавати хоче.
Де ділось це лайно?!
уверен, что и до них руки дойдут.....
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видео 2014 года !!!
но пересматриваю периодически !!!
https://youtu.be/BpBdYAhOM5o
и потом,если бы там стояло пару экипажей полиции,то военные тоже были бы такими борзыми,у тех тоже оружие?
Війна, *****, робить свою чорну справу.
Таку нечисть можна прирівняти до мародера у воєнний час
Щойно їх прибрали ручками арсенчика все покурвилось.
Для дискредитації поліції вцілому? Зараз це ніби не на часі.
Є живий свідок - напише заяву .
Якщо кошти найдуть - і це не доказ ?
А якщо з тобою менти "підзароблять"
А дальше, если мы живем в правовом государстве, или хотя бы хотим им стать, полицейского должны отпустить и глубоко извиниться, потому что абсолютно никаких доказательств его противоправных действий не предьявлено, кроме того, что какой то случайный пассажир ткнул в него пальцем, а неизвестным лицам в камуфляже должен быть суд или трибунал, смотря кем они являются...
А если нет, то готовимся, что каждый человек с ружжом теперь имеет право вершить самый справедливый суд исходя из революционной целесообразности и собственного понимания справедливости, не отходя от кассы АЗС, магазина, банка или где еще не пропустят без очереди, или в ЖЕКе, поликлинике, исполкоме требуя справку и т.д..... да в принципе и в споре с соседом за забор, межу, мусор.... чего уж мелочится...
Слава Богу, слава Україні.
Рано радуетесь!
На 100% уверена, что против ТРОшников, которые так быстро среагировали, зеленая влада откроет справы и они будут виноваты в "превышении полномочий, нападении на представителей власти при исполнении с использованием огнестрельного оружия и нанесением тяжких телесных", а менты будут потерпевшими...