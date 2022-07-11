В предвыборном видеоролике Трасс обещает обеспечить поражение Путина в Украине. ВИДЕО

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, вступившая в гонку за кресло премьера, в предвыборном ролике заявила, что имеет "четкое видение будущего" и сможет подхватить дела на Даунинг-стрит вслед за нынешним лидером страны Борисом Джонсоном "без раскачки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

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По ее словам, стране нужен лидер с богатым опытом, который включится в работу с первого дня, "будет ли в обеспечении поражения Путина в Украине или в стимулировании экономики".

Она напомнила, как в должности главы МИД "помогала руководить международной реакцией на войну Путина в Украине и ввела жесткий пакет санкций, возглавивший мировую реакцию, причинив настоящую боль Путину и Кремлю".

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"Как премьер, я буду руководить правительством, приверженным основным консервативным принципам: низким налогам, жесткому контролю над расходами и росту экономики. Я имею в виду то, что говорю, и даю только те обещания, которые могу выполнить", - заявила она.

Трасс заверила, что в должности премьера "выдавит" максимум из Brexit, разберется с проблемами, возникшими в отношениях с Северной Ирландией, а также займется другими актуальными вопросами. Министр добавила, что на Даунинг-стрит, 10 "нужно четкое и решительное лидерство".

Напомним, 7 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно осенью: летом состоятся выборы нового лидера консерваторов, а нового премьера назначат на съезде партии в октябре.

9 июля от участия в гонке отказался Бен Уоллес - министр обороны и один из самых ярых сторонников Украины на Западе.

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Вечером 10 июля Лиз Трасс приступила к борьбе за должность премьера.