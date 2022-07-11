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В предвыборном видеоролике Трасс обещает обеспечить поражение Путина в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, вступившая в гонку за кресло премьера, в предвыборном ролике заявила, что имеет "четкое видение будущего" и сможет подхватить дела на Даунинг-стрит вслед за нынешним лидером страны Борисом Джонсоном "без раскачки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По ее словам, стране нужен лидер с богатым опытом, который включится в работу с первого дня, "будет ли в обеспечении поражения Путина в Украине или в стимулировании экономики".

Она напомнила, как в должности главы МИД "помогала руководить международной реакцией на войну Путина в Украине и ввела жесткий пакет санкций, возглавивший мировую реакцию, причинив настоящую боль Путину и Кремлю".

Читайте: Глава МИД Британии Трасс прерывает поездку на саммит G20 из-за кризиса в правительстве Джонсона

"Как премьер, я буду руководить правительством, приверженным основным консервативным принципам: низким налогам, жесткому контролю над расходами и росту экономики. Я имею в виду то, что говорю, и даю только те обещания, которые могу выполнить", - заявила она.

Трасс заверила, что в должности премьера "выдавит" максимум из Brexit, разберется с проблемами, возникшими в отношениях с Северной Ирландией, а также займется другими актуальными вопросами. Министр добавила, что на Даунинг-стрит, 10 "нужно четкое и решительное лидерство".

Напомним, 7 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно осенью: летом состоятся выборы нового лидера консерваторов, а нового премьера назначат на съезде партии в октябре.

9 июля от участия в гонке отказался Бен Уоллес - министр обороны и один из самых ярых сторонников Украины на Западе.

Также читайте: На должность лидера британских консерваторов претендуют уже девять человек

Вечером 10 июля Лиз Трасс приступила к борьбе за должность премьера.
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Топ комментарии
+30
І в кінці промови додала
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11.07.2022 13:13
+27
У нее яиц больше, чем во всей Германии и Франции вместе взятых
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11.07.2022 13:09
+25
Британская русофобия заслуживает особого уважения !!!
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11.07.2022 13:22
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У нее яиц больше, чем во всей Германии и Франции вместе взятых
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11.07.2022 13:09 Ответить
Сестра Бориса ?
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11.07.2022 13:12 Ответить
По її діях хуже
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06.09.2022 15:15 Ответить
І в кінці промови додала
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11.07.2022 13:13 Ответить
КРАСІВОЄ
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11.07.2022 21:01 Ответить
Нехай Бог допомагає пані Трасс
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11.07.2022 13:14 Ответить
чому британці такі однакові ?
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11.07.2022 14:55 Ответить
Британская русофобия заслуживает особого уважения !!!
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11.07.2022 13:22 Ответить
Изысканная английская русофобия
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11.07.2022 21:02 Ответить
Де ж нам знайти таку Лізу?
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11.07.2022 13:23 Ответить
Поранення, травми (і психологічні теж) впливають на склад хромосом. Доведено наукою. Постколоніальне, а отже, посттравматичне суспільство, живе зі спотвореним травмою ДНК. Тобто ці травми відобразилися на генетичному рівні. Ось чому в Україні ще не було жодного замаху на владних зрадників (шефір не щитається). Бандера чи Шухевич напевно б не церемонились. Уроаїнцям хоч деякий час треба пожити українцями, щоб прийти до тями.
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11.07.2022 13:35 Ответить
Маргарет Тэтчер еще в начале 80х сказала, что разсия через 30 лет превратится в поставщика сырья для цивилизованных стран, и свалку отходов, а для этих функций там достаточно 35 млн шт населения.
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11.07.2022 13:24 Ответить
І при цьому вмовляла Україну не виходити з сесесеру. Рудимент імперського мислення.
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11.07.2022 13:36 Ответить
Просто роzzія тоді звалася ,,СССР,,а Україна була окупована руснею у 1920році,та насильно включена до складу ручні у 1922
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11.07.2022 13:58 Ответить
Ліз Трасс-респект...
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11.07.2022 13:31 Ответить
Слава Україні!!
Слава Nації!!!!
roZZia idi na ****))))
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11.07.2022 13:56 Ответить
гарно співає, як перед виборами)))
щож, поживемо - побачимо, хоч хочеться вірити і сподіватись
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11.07.2022 14:10 Ответить
передвиборчии треш -- треба слідкувати за діями
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11.07.2022 14:24 Ответить
Ліз треба бути більш дінамічнішій в кадрі, жіночнішей. Так вона себе не продасть.
Ну і так, волосся)
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11.07.2022 14:32 Ответить
так само не любили в самій Великобританії Маргарет Тетчер...але називали "залізна леді"
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11.07.2022 14:40 Ответить
Гуд.
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11.07.2022 16:56 Ответить
Умеют же снять, понимаешь, чтобы проняло.
Могла бы просто сказать "Я вам ничего не должна".
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11.07.2022 17:54 Ответить
До осени всё равно рулит Борис Джонсон.
Успехов ему возглавить НАТО !
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11.07.2022 17:55 Ответить
Нажаль кацапи таки найшли рішення Бориса Джонсона відправити у відставку,
грощі і донині мають владу у політикумі багатьох країн Заходу
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11.07.2022 19:57 Ответить
Хочется верить, всем её обещаниям, надеюсь, она не балаболка, а порядочная женщина, обещает - значит сделает. Не то, что наше трепло, наобещал золотые горы, а в итоге......0!
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11.07.2022 22:32 Ответить
Простіше було би, якби Борис Джонсон не піддавався на роздутий з порожнього місця скандал, а
залишився на посаді прем'єр-міністра.
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12.07.2022 03:42 Ответить
 
 