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Авторы культового мультфильма "Масяня" опубликовали серии о нападении Китая на Россию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Авторы культового мультфильма "Масяня" опубликовали серии о нападении Китая на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эпизод, посвященный этой теме, называется "Санкт-Мариубург". Из-за происходящих в мультфильме событий авторы проводят параллели с российско-украинской войной и используют на другой манер российские пропагандистские нарративы.

К примеру, в выступлении мультипликационного китайского лидера говорится о том, что никаких россиян нет - это "смесь татар с венграми, у них вся ворованная культура, а язык - это исковерканный украинский".

Читайте: Блинкен пять часов убеждал главу МИД Китая осудить войну России против Украины
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Топ комментарии
+76
Знатный троллинг от питерской команды. Ох и повзрываются пуканы у рашенских пропагандонов.
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11.07.2022 14:47
+75
Вот это талантливая пропаганда, а не Арестович с Невзоровым.
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11.07.2022 14:45
+60
Китай ще сидить на пагорбі та чекає. А тіло ворога вже по річці пливе...
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11.07.2022 14:40
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Китай ще сидить на пагорбі та чекає. А тіло ворога вже по річці пливе...
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11.07.2022 14:40 Ответить
шатание скреп
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11.07.2022 14:41 Ответить
Вот это талантливая пропаганда, а не Арестович с Невзоровым.
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11.07.2022 14:45 Ответить
нащот арестовича незнаю, а вот невзоров жгет не хуже масяни.
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11.07.2022 15:19 Ответить
пізно, нікому він тут не потрібен.
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11.07.2022 21:04 Ответить
Знатный троллинг от питерской команды. Ох и повзрываются пуканы у рашенских пропагандонов.
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11.07.2022 14:47 Ответить
Масяню у нас и там смотрело и смотрит от силы 2-3%,поэтому влияния не произведет на общий фон
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11.07.2022 14:54 Ответить
Ну как бы он появился во время расцвета рунета задолго до твиттера и тик-тока с гифками и короткими видео. Тогда это было вау, а сейчас, конечно, не то.
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11.07.2022 14:55 Ответить
Предсттавьте себе время, когда ютуба никакого не существовало еще.
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11.07.2022 14:58 Ответить
совсем не удивил,я с той эры,когда еще инфу носили на сьемных жостких и инет был 16кбит/с
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11.07.2022 15:09 Ответить
Дело не в общем фоне.Дело в самом факте. А вирусным это видео станет очень быстро, люди сами постараются.
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11.07.2022 15:14 Ответить
Китай не буде воювати з рашкою,далекий схід і так поступово переходить в руки Китаю..там вже є не тільки поселення ,а цілі міста китайців..магазини фабрики все китайське..
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11.07.2022 14:48 Ответить
Это не про то, будет ли Китай воевать с Россией, а попытка заставить россиян поставить себя на место украинцев.
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12.07.2022 11:56 Ответить
І чому цей мультфільм культовий?
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11.07.2022 14:49 Ответить
В начале двухтысячных был модным.
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11.07.2022 14:51 Ответить
Надо, чтобы фашисты на своей шкуре испытали весь ужас ударов бомбами по жилым домам и торговым центрам... Не забудем, не простим...
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11.07.2022 14:54 Ответить
Навряд чи китайцям треба нападати, русня саме падає в їхні обійми.
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11.07.2022 14:55 Ответить
мультфильм - гавно , но для алкашни руснявой подходит.
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11.07.2022 14:55 Ответить
"Бойтесь своих желаний, - говорил Конфуций, - они имеют свойство исполняться"...
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11.07.2022 15:01 Ответить
Мультики цієї серії це просто розріднювач мозку. Прямий шлях до деградації - як розумової, так і фізичнох. Що ми і спостерігаємо на прикладі кацапів (ну і декого з місцевих малоросів).
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11.07.2022 15:04 Ответить
Малоросику, у тебе місх вже розріджений.
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11.07.2022 15:07 Ответить
"Прєзідєнт Китаю прізвал очістіть расєю от фашізма і отдал пріказ атаковать расєйськіє города. Глави государств виступілі с осуждєнієм такого шага..."

Той страшний момент, коли раптом згоден с тим, що робить Китай. І маєш трабли з осуждєнієм
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11.07.2022 15:06 Ответить
русня не поймет аналогий...
русня не поймет, за что им может и должно прилететь !!!
если забирая трупы своих сыновей, убитых в Украине, мамашки проклинают не *****, бросившее их детей в мясорубку, а украинцев, защищающих свой дом и своих детей... и посмевших убить асвабадителей..
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11.07.2022 15:07 Ответить
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
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12.07.2022 07:01 Ответить
в давние времена китайские экзекуторы настолько виртуозно насаживали жертву на кол, что обходили все жизненно важные органы человека...., таким образом жертва могла умирать на колу неделями......
надеюсь, что и в случае с раской федераской они не изменят своим славным традициям, ибо для кацапа, за все то, что они сотворили, быстрая смерть, это подарок Господа, которого они не достойны......
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11.07.2022 15:08 Ответить
Хороший троллинг!
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11.07.2022 15:10 Ответить
Величайший респект автору.. Будто он сам в Киеве 24.02.2022 побывал...
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11.07.2022 15:17 Ответить
шикарний мульт
тільки там на раші він не прокатить

для того, щоб вони зрозуміли нас, потрібно щоб китай реально розхреначив растральні колони та ісакій

і я чесно їм бажаю зрозуміти це - на власній шкірі
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11.07.2022 15:25 Ответить
очень согласна..., очень похоже на то, что происходит у нас здесь и сейчас, сильно сделано в пределах этого мульта..., я знаю людей, которые влюбились в Масяню еще в начале 2000-х, а другим - не зашло..., может кому-то, каким-то притомным на раше, сейчас что-нибудь зайдет...
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11.07.2022 15:37 Ответить
Набуя сюди тягнути кацапів?
Пс - я дивився масяню ще в 90х.
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11.07.2022 15:45 Ответить
Начало, как с моей жизни списано. Утро, замешательство, паника.
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11.07.2022 16:00 Ответить
1. Для України нічого нового. Країна живе і бореться в такому антуражі скоро як 5 міс.
2. Рашикам тупо по#yu. Їх не пройняв ні ковідний 1 млн. здохлих, ні десятки тисяч трупів салдатіків по безкраїх українських полях.
3. Творці мульта, їх ідея, "хароші уззкі" --- тепер вже по#yu Україні!
4. Висновок: Всі загарбники будуть знищені!
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11.07.2022 16:06 Ответить
Цей мульт не для України, це спроба заставити росіян зрозуміти, що їхні дії - це злочин проти людства.
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12.07.2022 11:57 Ответить
Сильно
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11.07.2022 16:12 Ответить
Масяня "возмужала")(
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11.07.2022 16:20 Ответить
А стишок, который в финале, я слышал в детстве от своей бабушки.
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11.07.2022 16:26 Ответить
Очень надеюсь, что этот мульт, как и Симпсоны, пророческий. Мое самое заветное желание - что бы кацапы на своей шкуре полностью ощутили войну. Что бы проснулись от бомбежки в 5 часов, что бы их города и их детей превращали в пыль, что бы в их каждом городе были Буча и Мариуполь.
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11.07.2022 16:59 Ответить
Он не пророческий, это мульт про то, как РФ напала на Украину. С попыткой достучаться до россиян.
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12.07.2022 11:59 Ответить
Никаких россиян нет - это "смесь татар с венграми )))
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11.07.2022 17:10 Ответить
Точно показано то, что с нами всеми происходило. Автор - умница и талантливій человек.
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11.07.2022 17:22 Ответить
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11.07.2022 18:25 Ответить
Сильно !
Документальний фільм в мультику із стьобними персонажами - це дійсно круто!
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11.07.2022 18:29 Ответить
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11.07.2022 18:37 Ответить
"рускій язик це ісковєрканий Український", "Рускіє фашисти" 🤣
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11.07.2022 19:24 Ответить
Всегда любил "Масяню"
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11.07.2022 20:21 Ответить
если кто смотрел до конца мульт то в конце было написано что МАРИУПОЛЬ город побратим питера .Это же что за перевёрнутые понятия?
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11.07.2022 20:51 Ответить
Это так рашисты назначили, с особым цинизмом. Масяня намекнула, что Питер - следующий.
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12.07.2022 00:03 Ответить
Мульт - попытка достучаться до россиян, пояснить им, что то, что делает сейчас РФ - преступление через попытку виртуально поставить россиян на место украинцев.
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12.07.2022 12:02 Ответить
Шось я колись десь читав, шо ховатись від обстрілів в санкт-підерськім метро не айс ідея. Гідрозатвори-тектонічнийзсув- пастка. Не ходи туди,Масяню, то для вати.
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12.07.2022 09:56 Ответить
Хай вони там всі повиздихають - спочатку погані, потім добрі разом зі своєю окупаційеою москворотою "культурою".
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12.07.2022 22:30 Ответить
 
 