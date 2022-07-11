Заключенные исправительной колонии №1 в Республике Адыгея записываются добровольцами на войну в Украину: "Все едут то ли красть, то ли воевать - х#й поймёшь, бл#дь". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине
В сети появилось видео, на котором российские заключенные записываются добровольцами на войну в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись, вероятнее всего, сделана в исправительной колонии №1 в Республике Адыгея.
"Все едут то ли красть, то ли воевать - х#й поймёшь, бл#дь", — комментирует запись автора видео.
Топ комментарии
+31 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий11.07.2022 17:08
+22 Маркиз
показать весь комментарий11.07.2022 17:15
+18 John Mitchel 3396c105
показать весь комментарий11.07.2022 17:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
"Отмотай срок и ЖИВИ!!!"
Так воно йо**бнуте хоче померти в "ПАКЕТІ".....Шнирі ****ані
Ось послухайте, як живе росія....і це ще не на задворках "вєлікой страни"...
https://www.facebook.com/100047029482852/videos/2207966489350752/?flite=scwspnss
Злочинець, якщо його злочин не випадковий чи реально вимушений - це покидьок і отброс не залежно від того, чи буде він співробітничати із владою, чи ні.
«Враг коварно напал на наши самолеты, которые мирно бомбили его города».
(с) Карел Чапек
_________________________________________________
Уже в который раз убеждаюсь, что кацапы - НЕ ЛЮДИ.
Десятки тысяч убитых мирных украинцев, разрушенные в щебень города и судьбы беженцев - кацапы не видят в упор. Но когда эти вы@лядки получают в ответ в рыло, тут же раздается визг кацапа: «а нас-то за что? За что вы ненавидите русских?»
НЕЛЮДИ
Лишнее звено это вы. __