Заключенные исправительной колонии №1 в Республике Адыгея записываются добровольцами на войну в Украину: "Все едут то ли красть, то ли воевать - х#й поймёшь, бл#дь". ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором российские заключенные записываются добровольцами на войну в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись, вероятнее всего, сделана в исправительной колонии №1 в Республике Адыгея.

"Все едут то ли красть, то ли воевать - х#й поймёшь, бл#дь", — комментирует запись автора видео.

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