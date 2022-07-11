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ВСУ и HIMARS остановили наступление ВС РФ: война становится позиционной | Бутусов ОНЛАЙН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 11 июля в 19:00, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире канала "Бутусов плюс" проанализирует, как ВСУ и HIMARS остановили наступление ВС РФ и становится ли война позиционной.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+22
Бутусов в шапкозакидательстве замечен не был. Так что вполне вероятно, что уже начинается новая фаза войны.
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11.07.2022 19:05
+16
вот еще красотища! 59омпбр точными ударами расхерячили все, что шевелилось.....
https://twitter.com/i/status/1546503893965840385
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11.07.2022 19:12
+14
«Газпром» на грани дефолта.

Об этом сообщает Bloomberg.
Госкомпания не может осуществить выплаты по ценным бумагам из-за проверок на соответствие санкционному режиму.
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11.07.2022 19:01
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серьозна заява - хочу шо би правда, а не пустий заголовок.
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11.07.2022 19:01 Ответить
«Газпром» на грани дефолта.

Об этом сообщает Bloomberg.
Госкомпания не может осуществить выплаты по ценным бумагам из-за проверок на соответствие санкционному режиму.
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11.07.2022 19:01 Ответить
як би це сказав буба - я би сказав шо він говномет.
коли це каже Бутусов, я хочу бачити і чути підверження тим словам.
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11.07.2022 19:48 Ответить
Велика дяка та пошана Юрію!
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11.07.2022 19:05 Ответить
Бутусов в шапкозакидательстве замечен не был. Так что вполне вероятно, что уже начинается новая фаза войны.
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11.07.2022 19:05 Ответить
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11.07.2022 21:24 Ответить
мені подобається коли Юрій надає інформацію українською .
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11.07.2022 19:09 Ответить
А мені наша українська 🇺🇦подобається🥰
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11.07.2022 21:26 Ответить
Нарешті почув щось адекватне !!! Дякую !!!
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11.07.2022 19:09 Ответить
вот еще красотища! 59омпбр точными ударами расхерячили все, что шевелилось.....
https://twitter.com/i/status/1546503893965840385
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11.07.2022 19:12 Ответить
Якщо знищуватимуть логістичні склади *********** для артилерії та градів, не буде таких масштабних обстрілів наших військових та міст.
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11.07.2022 19:12 Ответить
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11.07.2022 19:12 Ответить
вже не буде колон - це зрозуміло, будуть брати кількістю і живої сили і озброєння: вогняний вал і потім йдуть. Тому тимчасові успіхи не треба сприймати як статичну ситуацію. Орки зроблять висновки і будуть продовжувати.
Якщо рашостан забезпечить стабілізацію фронта і переведе в позиційну війну - це дуже велика проблема.
Позиційна, довготривала війна - це практично наша поразка.
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11.07.2022 19:14 Ответить
склады уязвимы или локоть снабжения увеличивать для рузге или подтягивать их ближе под удары так что сову в пономпень что пнем по сове все равно сове трызда
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11.07.2022 19:19 Ответить
колон нема вже 3 місяці, альо. і вогняний вал і все решта
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11.07.2022 19:19 Ответить
звісно немає - висновки ворог зробив
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11.07.2022 19:22 Ответить
дабы поддерживать вал надо снаряды и овер мнохо откуда их брать- со складов, ой склад все где брать бк
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11.07.2022 19:23 Ответить
Про це він не подумав мабуть. Більш того коли Хімарсів стане більше то ЗСУ будут и по скупченням техніки у полях бити, тому позиційну війну рашисти теж програють
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11.07.2022 19:28 Ответить
посмотрим пока химарсы успешно точечно выбивают русне склады с бк да так что вой в соц сетях стоит
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11.07.2022 19:31 Ответить
Та и есть, это сейчас на первом месте кклепать по тылам, что бы не было возможности как раз и вести массированые обстрелы, а когда Химарсов будет достаточно где-то 40-50 штук будуть клепать все что движется
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11.07.2022 19:34 Ответить
Один за одним підтверджується знищення різних командирів рашистів рівня командир полку - бригади і вище. Різні підрозділи - різні командні пункти. Щиро дякую всім хто наближає нашу спільну Перемогу!
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11.07.2022 19:35 Ответить
Приципово важливо отримати ракети на 300 км та отримати дозвіл на атаки по кацапській территорії. Тоді для свинопсів буде куди веселіше
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11.07.2022 19:38 Ответить
Не важко зрозуміти що буде далі: не буде орковських військових баз які можна знищити і переломити хід війни,
те що ми маємо зараз дуже гарний тактичний успіх - і зовсім не запорука стратегічного успіху.
Взагалі такі дії без логічного розвитку стратегічного наступу призводе лише до того, що ворог адаптується, робить висновки, готується.
І якщо у ворог буде мати на це час.... Це дуже прикро, хоча тимчасово і дуже приємно.
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11.07.2022 19:42 Ответить
А що путлер далі зможе зробити? Або ЯО або тотальна мобілізація. Все інших варіантів нема в нього
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11.07.2022 19:44 Ответить
Нічого дивного їм робити не треба: наросії населення в 4-5 разів більше аніж у нас, залишків зброї з радянських часів (снаряди, ракети, танки, гармати та інш.) на порядки більше аніж у нас, з літаками теж саме.
Зрозуміло що для захоплення пів-України реалізувати свої хотєлки вони не зможуть але навіть якщо вони втримають вже те, що захопили - це реально велика проблема.
Я не військовий аналітик але якщо хвєдєрастія проведе мобілізацію в необхідній кількості (а на це потрібен час місяць-два макчимум) то нам буде неперелепки.
Тобто ми маємо вікно максимум 1-2 місяці, якщо не використаємо - потім можна сідати і домовлятися що ми готові здати.
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11.07.2022 19:58 Ответить
Рома він же Діма,два в одному.Ви рашко-боти.
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11.07.2022 21:55 Ответить
Підказувати що може зробити ніхто не збирається. Але не використані тактичні успіхи є як мінімум марна трата бк, надання можливості ворогу для пристосування та помсти по цивільним
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12.07.2022 10:22 Ответить
HIMARS - зброя перемоги
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11.07.2022 19:17 Ответить
зелення з Банкової - зброя Перемоги!
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11.07.2022 19:53 Ответить
Мечта Куйла повоевать со всем миром начинает сбываться прямо в Украине.
Правда, мир всё глубже насаживает каZZапов на бутылку, но это их новая скрепа.
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11.07.2022 19:18 Ответить
Не хотів обговорювати це раніше , але якщо вже і Юрій почав цю тему ,, так , 700 тис наших військ , можливо це й не вигадка . Хоча й воюють , безпосередньо на фронті , в даний момент може - третина з них чи нехай і - половина . Чому я прийшов до такої думки , тому що багато моїх знайомих , із військовослужбовців ЗСУ , ще й досі тренуються на полігонах , в різних частинах країни . Тобто , вони ще навіть не " нюхали пороху " , хоча їх мобілізували ще з перших днів війни .. Знаходяться в резерві .
Тобто - людський ресурс є , немає достатньої зброї , на жаль . .. Ну дуже вже повільно , вони надходить ..
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11.07.2022 19:24 Ответить
подгон от ее величества
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11.07.2022 19:29 Ответить
В мене така ж інформація
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11.07.2022 19:30 Ответить
І я очовидець. Усе так.
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11.07.2022 19:34 Ответить
Зброя тут ні при чому, нашій армії потрібно бути розтягнутими по всіх приграничних областях, це кацапи можуть собі дозволити зосереджувати їх.
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11.07.2022 20:07 Ответить
Скільки воюють можна порахувати по видатках з бюджету на зарплатню для ЗСУ по 100тис. на міс.
Квартал заявляв про 5млрд дол. видатків щомісяця, а це 180млрд грн. На що йдуть всі ці кошти? Без фінконтролю воєнний стан може ніколи не завершуватися
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12.07.2022 10:36 Ответить
коли голова* згнила марно шукати логіку в дійсності... Охлократія та "війна" це лишень способи досягнення цілей, які wʁоɹ невідомі.
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12.07.2022 13:10 Ответить
"ПУТИНХУЙЛО"ПРОИГРАЛ!!!Э О БЫЛО И ЯСНО ВСЕГДА ДАЖЕ ПУТИНУ *****!!!НО ВИДИТЕЛЕ ЕМУ ЭТО НЕ ПРИЯТНО!!!
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11.07.2022 19:29 Ответить
Позиційна війна - ускладнення. Південь таки можуть анексувати використовуючи таку ситуацію.
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11.07.2022 19:39 Ответить
вообще глубоко насрать, что они там могут анексувати......
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11.07.2022 19:47 Ответить
а на анексію Криму також?
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11.07.2022 20:29 Ответить
Не має значення статус окупованої території. Чи то Донецьк, чи то Сімферополь, чи то Херсон, для нас вони усі - окуповані.
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11.07.2022 22:56 Ответить
естественно! и если по Крыму еще не ударили, то только потому, что пока нечем......
кстати, в самом начале войны в Крыму Байрактаром спалили эшелон с топливом......
так что, всему свое время.....
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11.07.2022 23:36 Ответить
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11.07.2022 19:43 Ответить
Джонсона можуть призначити на нову посаду - спеціального представника в Україні. Чиновники хочуть, щоб колишній прем'єр-міністр взяв на себе важливу роль дипломатичного стрижня між західними союзниками і охопленою війною країною. Це б дозволило йому далі розвивати свої тісні відносини з президентом України Володимиром Зеленським і зберегти впливову позицію на світовій арені.

«Існує міжнародна потреба в послугах Бориса Джонсона. Це особливі обставини і для того, щоб розібратися з ними, потрібна особлива людина», - сказало The Sun неназване джерело.

Також британські і українські чиновники нібито сказали виданню, що команді Джонсона був запропонований план швидкого повернення на політичну арену. Тому що, війна, яку розв'язав Путін, досягла критичної фази. І значні діячі, такі як Джонсон, можуть допомогти змінити хід подій. The Sun пише, що завданням експрем'єра буде виступати посередником між Заходом і Україною в питанні постачання зброї й іншої військової допомоги. Він також може «отримати роль у будь-яких майбутніх мирних переговорах».

https://zn.ua/ukr/WORLD/the-sun-dzhonson-mozhe-stati-spetsialnim-predstavnikom-v-ukrajini-pislja-vidstavki.html
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11.07.2022 19:47 Ответить
если мы хотим освободить свою територию то никакой позиционой войны
только уничтожение и освобждение своей територии
остальное наш проиграш
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11.07.2022 20:21 Ответить
не силен в политике Украины, но выглядит как 5-я колонна. для начала нужно укопать орков, а потом делать разбор полетов. охренеть как легко говорить:"а надо было..." не пили сук зеленского и ко посреди переправы.
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11.07.2022 20:33 Ответить
Все що сталось на Півдні це зрада і пряма відповідальність влади за три дні рашисти захпили без будь якого супротиву Херсонщину і більшу частину Запріжжя тим самим ротянувши фронт на 500 км.Це злочин і хтось має відповісти.Дякую Бутусову за цікаву аналітику.
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11.07.2022 20:35 Ответить
Справжньому військовому журналістові, громаданинові й чесній людині, Юрію Бутусову, велике спасибі за його чесну громадянську позицію щодо військово-політичної ситуації в Україні, як до широкомасштабної агресії москальської орди, так і після її початку !!!... Бо тільки на правді, честі й гідності тримається Україна! Навіть коли зрадники закатали в асфальт майже всю нашу зброю, навіть, коли зрадники вирішили, що вже "всьо парєшалі" з москальськими свинями й здурили український народ, наобіцявши "шашлычки на 9 мая", навіть після цього український народ та наша Армія вже 5 місяць !!! б"є всю ту москальську розпіарену наволоч, котрій вистілали асфальт "оманські" колаборанти... Слава ЗСУ! Зрадників, не дивлячись на посади - під суд! Якщо суд куплять, то судитиме покидьків український народ!
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11.07.2022 21:14 Ответить
За марш Гіркіна зі Слов'янська на Донецьк багато кого посадили?
Отож , так буде і з цими
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11.07.2022 21:42 Ответить
Так не має бути!
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11.07.2022 21:45 Ответить
Як і з ********* у Слов'янськ
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12.07.2022 10:43 Ответить
Дякую, Юрію! Вичерпна інформація і гарний аналіз подій. Зрозуміло і тим, хто в темі, і чайникам. Слава Усім, хто став на захист України від здичавілої роzzії. "Зелений" теж підключився, не знаю його справжнього імені та роду-виду. Не витримав він: дітей жалко! https://youtu.be/UcdUwahSM5o
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11.07.2022 21:43 Ответить
Гарантувати не можуть, але зупиняють.
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12.07.2022 12:19 Ответить
 
 