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ВСУ и HIMARS остановили наступление ВС РФ: война становится позиционной | Бутусов ОНЛАЙН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 11 июля в 19:00, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире канала "Бутусов плюс" проанализирует, как ВСУ и HIMARS остановили наступление ВС РФ и становится ли война позиционной.
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+22 Мобильный крематорий
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+16 Йцу Кенг 07b0c614
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+14 olele
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Пожалуйста, подождите...
Об этом сообщает Bloomberg.
Госкомпания не может осуществить выплаты по ценным бумагам из-за проверок на соответствие санкционному режиму.
коли це каже Бутусов, я хочу бачити і чути підверження тим словам.
https://twitter.com/i/status/1546503893965840385
Якщо рашостан забезпечить стабілізацію фронта і переведе в позиційну війну - це дуже велика проблема.
Позиційна, довготривала війна - це практично наша поразка.
те що ми маємо зараз дуже гарний тактичний успіх - і зовсім не запорука стратегічного успіху.
Взагалі такі дії без логічного розвитку стратегічного наступу призводе лише до того, що ворог адаптується, робить висновки, готується.
І якщо у ворог буде мати на це час.... Це дуже прикро, хоча тимчасово і дуже приємно.
Зрозуміло що для захоплення пів-України реалізувати свої хотєлки вони не зможуть але навіть якщо вони втримають вже те, що захопили - це реально велика проблема.
Я не військовий аналітик але якщо хвєдєрастія проведе мобілізацію в необхідній кількості (а на це потрібен час місяць-два макчимум) то нам буде неперелепки.
Тобто ми маємо вікно максимум 1-2 місяці, якщо не використаємо - потім можна сідати і домовлятися що ми готові здати.
Правда, мир всё глубже насаживает каZZапов на бутылку, но это их новая скрепа.
Тобто - людський ресурс є , немає достатньої зброї , на жаль . .. Ну дуже вже повільно , вони надходить ..
Квартал заявляв про 5млрд дол. видатків щомісяця, а це 180млрд грн. На що йдуть всі ці кошти? Без фінконтролю воєнний стан може ніколи не завершуватися
кстати, в самом начале войны в Крыму Байрактаром спалили эшелон с топливом......
так что, всему свое время.....
«Існує міжнародна потреба в послугах Бориса Джонсона. Це особливі обставини і для того, щоб розібратися з ними, потрібна особлива людина», - сказало The Sun неназване джерело.
Також британські і українські чиновники нібито сказали виданню, що команді Джонсона був запропонований план швидкого повернення на політичну арену. Тому що, війна, яку розв'язав Путін, досягла критичної фази. І значні діячі, такі як Джонсон, можуть допомогти змінити хід подій. The Sun пише, що завданням експрем'єра буде виступати посередником між Заходом і Україною в питанні постачання зброї й іншої військової допомоги. Він також може «отримати роль у будь-яких майбутніх мирних переговорах».
https://zn.ua/ukr/WORLD/the-sun-dzhonson-mozhe-stati-spetsialnim-predstavnikom-v-ukrajini-pislja-vidstavki.html
только уничтожение и освобждение своей територии
остальное наш проиграш
Отож , так буде і з цими