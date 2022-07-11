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"Когда-то большое и "живое" село теперь опустело": в Минобороны показали освобожденную от российских оккупантов Павловку. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Министерство обороны Украины обнародовало видеозапись, на которой зафиксированы последствия оккупации российскими захватчиками населенного пункта Павловка на Кураховском направлении.

Об этом Минобороны Украины сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Освобожденная от рашистов Павловка. Когда-то большое и "живое" село  теперь опустело. Сюда пришел "русский мир" и оставил после себя смерть и разруху",  – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задача всех военных и каждого гражданина - деоккупация всей территории Украины, - Зеленский
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Топ комментарии
+18
Якщо Ви писали з сарказмом, то питань немає, але якщо Ви фанат Зе, то сходіть до бабки, щоб яйцями викачала. Слабшого президента за 30 років у нас не було.
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11.07.2022 21:00
+16
Зеля і Ермак -це вони винуваті в катастрофі війни де тисячі громадян України загинули а міліони втратили майно і житло...це прокляття на їх рід ...
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11.07.2022 20:55
+15
Homer@ItechVK

21 ч

- Там у вас єрмак отклєілся в Омані
- Срачна деокуповуйте південь! Зеленатор наказав!
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11.07.2022 20:55
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Подяка Зе- презеденту!!!!
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11.07.2022 20:48 Ответить
за село , що стало пусткою???
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11.07.2022 20:49 Ответить
Якщо Ви писали з сарказмом, то питань немає, але якщо Ви фанат Зе, то сходіть до бабки, щоб яйцями викачала. Слабшого президента за 30 років у нас не було.
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11.07.2022 21:00 Ответить
А він взагалі - "президент"? З таким же успіхом можна назвать "президентом" радіорепродуктор на ринковій площі Моя бабка покійна радіо називала "брехунцем" і казала: "Радіву все одно - шо брехать, шо правду казать..."
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12.07.2022 05:51 Ответить
Homer@ItechVK

21 ч

- Там у вас єрмак отклєілся в Омані
- Срачна деокуповуйте південь! Зеленатор наказав!
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11.07.2022 20:55 Ответить
Зеля і Ермак -це вони винуваті в катастрофі війни де тисячі громадян України загинули а міліони втратили майно і житло...це прокляття на їх рід ...
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11.07.2022 20:55 Ответить
Так, є підозра, що саме єрмак вклав у вуха зе-ідіота ідею великого будівництва. І вказав напрямки, де треба будувати.
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11.07.2022 21:05 Ответить
Ідею великого крадівництва Зеля слямзив у мера Чернігова Атрошенка, який робив це ще коли це не було мейнстрімом.
Але Атрошенко хоч гідно показав себе коли місто було в оточенні орків, за це можна і золотий батон йому забути, мабуть...
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11.07.2022 21:37 Ответить
Це вже давно не "підозра", а пряме ствердження Замість "рокадних" доріг будувалися "радіальні", що вели напряму від російських кордонів (включаючи й з боку Криму) до ключових центрів України Я про це писав ще два роки тому!
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12.07.2022 06:47 Ответить
Але це і прокляття для мільйонів зебілів,які як діти вибрали казочку,мультик і локшину на вуха замість реального життя...Хіба можливо бути такими наївними і пришелепкуватими щоб вибрати під час війни і загрози розгорання конфлікта,прости господи цього піаніста????
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11.07.2022 22:09 Ответить
Это страшная прививка им. От безмозглости
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11.07.2022 22:41 Ответить
музыка с бригады прям в тему...
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11.07.2022 21:43 Ответить
***@ана Павлівка. Колись приїду і пройдусь по ній. СВОЇМИ ногами.
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12.07.2022 01:19 Ответить
 
 