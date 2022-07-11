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Мариуполь (5563) погода (2813) Андрющенко Петр (527)

После ливня улицы Мариуполя утопают в нечистотах, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мариуполе из-за сильных осадков улицы затопило водой и нечистотами из забитых дождевых ливневок и канализации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Хорошая новость - вода есть. Плохая - ее слишком много. Ожидаемо: первая гроза - и город превращен в Венецию. Хуже - в Венецию из нечистот", - написал Андреющенко.

Советник мэра Мариуполя пояснил, что из-за забитых ливнестоков канализация оказалась на улицах, которые превратились в озера и реки. Чиновник отметил, что если такая погода продержится несколько дней, то из-за затопленности улиц наиболее пострадавшие от обстрелов дома начнут падать от размывания фундаментов.

Читайте также: Оккупанты попытались включить воду в Мариуполе, не перекладывая трубы, поэтому текло не из кранов, а по улице, - Андрющенко

"Что сейчас происходит в домах и квартирах, где повреждена крыша (а таких абсолютное большинство), трудно представить. Мариуполь - город, где каждое проявление погоды становится катастрофой", - написал Андреющенко.

Он посоветовал мариупольцам требовать от оккупантов срочной водолазной очистки дождевой канализации и держаться подальше от разбитых зданий.

Читайте также: В Мариуполе на "Азовстале" произошел взрыв, среди оккупантов есть пострадавшие, - Андрющенко
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Топ комментарии
+12
- русскаязичіє імєєт свой спіцифічіскій русскій запах. в простанародьє - вонь.
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11.07.2022 21:03
+11
гімно гімну не заважає...
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11.07.2022 21:00
+10
На відео їздять джипи, гуляють діти, сидять на лавках пенси. Ну трохи води...так в Україні кожне місто пливе після злив...
Якась неінформативна зйомка.
Народу треба якось виживати, а багато хто діждався асвабадітєлєй...
Маріуполь голосував за комуняк, ригів, зелених...мабуть карма така
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11.07.2022 21:13
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гімно гімну не заважає...
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11.07.2022 21:00 Ответить
похлебають говнеца та подохнуть...
і до речі,
приспособлєнци вже підлаштувались під нову владу..
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11.07.2022 22:34 Ответить
- русскаязичіє імєєт свой спіцифічіскій русскій запах. в простанародьє - вонь.
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11.07.2022 21:03 Ответить
- Што так ваняєт?
- Ето рассія…
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11.07.2022 21:07 Ответить
На відео їздять джипи, гуляють діти, сидять на лавках пенси. Ну трохи води...так в Україні кожне місто пливе після злив...
Якась неінформативна зйомка.
Народу треба якось виживати, а багато хто діждався асвабадітєлєй...
Маріуполь голосував за комуняк, ригів, зелених...мабуть карма така
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11.07.2022 21:13 Ответить
Ещё один голосователь. У нас не голосовали за коммуняк, никогда. Одно время голосовали за Мороза, потому что он тесно был связан с Бойко. Голосовали за регионы, потому что Азовмаш и Азовсталь были под ними, а потом и Ильича. Как то глупо не голосовать за своего работодателя, не так ли? Не за расею, русский мир, а за своего работодателя. После четырнадцатого года за опзж голосовал небольшой процент людей. Наоборот процент голосующих за Свободу увеличился, к примеру. Опять таки опзж больше было в курсе дел нашего региона, но ближе к началу этой войны совсем сдулись. В целом все зависит кто и что мог предложить избирателям.
Надеюсь на этом тематику голосований в Мариуполе мы закроем навсегда.
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11.07.2022 21:24 Ответить
голосували за роботодателя? ну то якраз роботодатєлі вам все й організують - на фронт відправлять. Голосують за ідею - або за незалежну Україну, або за рашу. вам кіно пообіцяло мир з росією. ось тепер у вас там мир. як на кладовищі
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11.07.2022 22:15 Ответить
«Надеюсь на этом тематику голосований в Мариуполе мы закроем навсегда.»
а На каком основании Вы указываете форумчанам о чем писать ? Что это за совковые привычки здесь пытаетесь организовать ?

Тульман Шупельпельц

Реєстрація: 27 лютого 2022

Заходив: 10 липня 2022 в 16:00

Мене читають: 0

Я читаю: 0
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12.07.2022 00:14 Ответить
Вечеря на Слобідці... https://youtu.be/VWVmRA1AKfY
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11.07.2022 21:14 Ответить
Глава ДНР: Восстановить Мариуполь до сентября не удастся

11 июля 2022, 11:47
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11.07.2022 21:15 Ответить
Пенис Душилин - сучнок мавродиевский, ты укажи сентябрь какого года!
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12.07.2022 12:49 Ответить
НепоняВ, показували ж шо місто зруйноване повністю...
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11.07.2022 21:15 Ответить
Разрушено неравномерно, разрушали именно дома, дороги целые, работа мариупольских зеленстроевцев ещё до войны сейчас даже без них лает свои плоды. Просто сейчас все зазеленело и не кажется таким разрушенным.
Но руины и сгоревшие дома никуда не делись и люди которые страдают от неразорвавшихся боеприпасов при разборе завалов тоже.
Если интересно, то в телеграмме есть канал мариупольцев, там много фото и видео, разрушений очень много.
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11.07.2022 21:29 Ответить
не інтересно
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11.07.2022 22:16 Ответить
ТАСС: Глава поселка погиб из-за подрыва автомобиля в Харьковской области - третье покушение за день

11 июля 2022, 16:03

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Глава администрации поселка Великий Бурлук, который находится на территории Харьковской области, Евгений Юнаков погиб из-за подрыва автомобиля. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации области.

«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, - это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», - рассказали в ВГА.

Также сегодня в Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо. На пути следования его автомобиля обнаружили и обезвредили взрывное устройство.

Кроме того, в Запорожской области произошло неудачное покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту.
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11.07.2022 21:16 Ответить
Виглядає як "даждалісь,жить стала вєсєлєй"(
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11.07.2022 21:22 Ответить
Выглядит что это ты дождался своего звёздного часа, чтобы оставить этот комментарий, как и подобные тебе, каждый божий раз, одно и тоже, под любой новостью о моем городе.
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11.07.2022 21:30 Ответить
Ну и что там, мариупольцы уже принимают шоколадные ванны? Принесла им Россия огромные деньжищи, как обещала?
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12.07.2022 10:31 Ответить
Після того як ви продали захисників Маріуполя всім повинно бути абсолютно ***** що там зараз з жданови
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11.07.2022 21:38 Ответить
Чому ж гірше за Венецію? У Венеції взагалі каналізації немає, там усі нечистоти прямісінько у канали відправляються, після кожного відливу у каналах знову чистенька водичка. Усі венеційські нечистоти вже у морі.
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11.07.2022 21:38 Ответить
вопрос откудова в труповой разрухе авто..кстати есть канал так там блогерша прям кончает от мариуполя как они зажили...
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11.07.2022 21:39 Ответить
кстати ота она и есть полувтаная блогерша ...после деокупации ее на стул посадить электричческий)
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11.07.2022 21:40 Ответить
не прикол идти а везде трупы скелеты а еще и плавают как с итальянских средневековых склепов а они идут балдеют...мумии на пляжах..труповы а им по кайфу..
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11.07.2022 21:41 Ответить
Родная говень ...
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11.07.2022 21:43 Ответить
Так там одна вата осталась- все нормальные уже давно выехали в Украину.
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11.07.2022 21:53 Ответить
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11.07.2022 22:17 Ответить
Геть нічого не ясно - то пишуть, о люди голубів ловлять воду з калюж збирають, без електрики, а на відео все не так і погано, крім потопу.
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11.07.2022 22:43 Ответить
Судя по ролику ездят на нормальных тачках и хорошо отдыхают в парках. То есть люди всем довольны. Никаких протестов. Ждали и дождались освободителей.
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11.07.2022 23:18 Ответить
Ну, Венеція жи.
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12.07.2022 00:58 Ответить
Ну зимой когда ударят морозы, надеюсь, дождавшихся российский мир поубавится, т.к. вымрут нафиг.
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12.07.2022 05:08 Ответить
Русский мир пришел... 🤬
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12.07.2022 00:42 Ответить
Мариупольская вата сейчас надеется на огромные деньжищи от России, карманы уже приготовили, кошельки растопырили. А на деле будет как и с ОРДЛо - содержит всё это ватное стадо Украина, пенсии им платит, "детские деньги" перечисляет, а Раша только оружие поставляет и всех мужиков в армию загребает против Украины воевать. Зато по кремлин-зомбоящику "феерия и сияние богатства русскага мира."
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12.07.2022 10:29 Ответить
 
 