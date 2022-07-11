После ливня улицы Мариуполя утопают в нечистотах, - Андрющенко. ВИДЕО
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В Мариуполе из-за сильных осадков улицы затопило водой и нечистотами из забитых дождевых ливневок и канализации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Хорошая новость - вода есть. Плохая - ее слишком много. Ожидаемо: первая гроза - и город превращен в Венецию. Хуже - в Венецию из нечистот", - написал Андреющенко.
Советник мэра Мариуполя пояснил, что из-за забитых ливнестоков канализация оказалась на улицах, которые превратились в озера и реки. Чиновник отметил, что если такая погода продержится несколько дней, то из-за затопленности улиц наиболее пострадавшие от обстрелов дома начнут падать от размывания фундаментов.
"Что сейчас происходит в домах и квартирах, где повреждена крыша (а таких абсолютное большинство), трудно представить. Мариуполь - город, где каждое проявление погоды становится катастрофой", - написал Андреющенко.
Он посоветовал мариупольцам требовать от оккупантов срочной водолазной очистки дождевой канализации и держаться подальше от разбитых зданий.
Пожалуйста, подождите...
і до речі,
приспособлєнци вже підлаштувались під нову владу..
- Ето рассія…
Якась неінформативна зйомка.
Народу треба якось виживати, а багато хто діждався асвабадітєлєй...
Маріуполь голосував за комуняк, ригів, зелених...мабуть карма така
Надеюсь на этом тематику голосований в Мариуполе мы закроем навсегда.
а На каком основании Вы указываете форумчанам о чем писать ? Что это за совковые привычки здесь пытаетесь организовать ?
Тульман Шупельпельц
Реєстрація: 27 лютого 2022
Заходив: 10 липня 2022 в 16:00
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11 июля 2022, 11:47
Но руины и сгоревшие дома никуда не делись и люди которые страдают от неразорвавшихся боеприпасов при разборе завалов тоже.
Если интересно, то в телеграмме есть канал мариупольцев, там много фото и видео, разрушений очень много.
11 июля 2022, 16:03
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Глава администрации поселка Великий Бурлук, который находится на территории Харьковской области, Евгений Юнаков погиб из-за подрыва автомобиля. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации области.
«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, - это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», - рассказали в ВГА.
Также сегодня в Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо. На пути следования его автомобиля обнаружили и обезвредили взрывное устройство.
Кроме того, в Запорожской области произошло неудачное покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту.