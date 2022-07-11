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Активисты ежедневно пикетируют Белый дом с требованием признать Россию спонсором терроризма. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

US Ukrainian Activists (USUA) организует ежедневные акции под Белым домом, чтобы напомнить, что война кремля в Европе до сих пор убивает людей, что Украине необходимо больше помощи, а Россия должна быть признана страной-спонсором терроризма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в комментарии Укринформу президент организации USUA Надежда Шапоринская.

"Мы выходим каждый день под Белый дом, чтобы внимание к событиям в Украине не уменьшалось, поддержка украинского народа только усиливалась, а также чтобы последствия для кремля были намного мощнее и наконец россию признали страной, которая является спонсором терроризма и сама совершает террор", — заметила Шапоринская.

По её словам, сейчас, учитывая летнюю жару, акции проводятся каждый вечер, и все желающие могут присоединиться к ним.

В то же время, подчеркнула активистка, периодически проходят похожие, но больше по масштабам, мероприятия в разных городах Соединенных Штатов. В частности, в прошлую субботу люди вышли на улицы Нью-Йорка, Остина (штат Техас), Цинциннати (Огайо), Феникса (Аризона), Атланты (Джорджия), Сан-Диего (Калифорния) и других американских городов. Участники этих акций подчеркивают, что война России против Украины не завершена, бои продолжаются до сих пор.

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"Конечно, мы благодарны американцам и администрации США за уже оказываемую поддержку. Но одним из наших главных месседжей остается требование, чтобы Соединенные Штаты наконец признали Россию центром терроризма", — рассказала Шапоринская.

Кроме того, по её словам, активисты постоянно обращаются к американским властям с просьбой повлиять на союзников, чтобы те расторгли свои деловые связи с Россией и прекратить спонсировать войну кремля в Украине.

"Мы верим, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут оставаться рядом с Украиной, а также будут защищать мирное будущее демократии и всего мира", — заметила президент US Ukrainian Activists.

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Топ комментарии
+6
Всім активістам-респект...
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11.07.2022 22:05
+4
Просто уявіть. Порошенко президент. Конгресмен США каже,що в його оточені клята русня. Західні партнери кажуть- є перші факти контрабанди нашої зброї Україною. Що б робили інфошлюхи,ой вибачте,українські ЗМІ? Що б робили кєкунці? Отоб крику було... А зараз? Відмазують русню.
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11.07.2022 22:12
+3
Стоит значит кацапский блок пост между купянском и шевченково
И как то так сегодня ночью получилось что все кто на нем был уже хорошие рускее
Вырезан весь блок
Кто бы это мог быть?
https://twitter.com/ZloyAtoshnik/status/1546488334687543296
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11.07.2022 22:08
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Всім активістам-респект...
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11.07.2022 22:05 Ответить
Стоит значит кацапский блок пост между купянском и шевченково
И как то так сегодня ночью получилось что все кто на нем был уже хорошие рускее
Вырезан весь блок
Кто бы это мог быть?
https://twitter.com/ZloyAtoshnik/status/1546488334687543296
показать весь комментарий
11.07.2022 22:08 Ответить
Просто уявіть. Порошенко президент. Конгресмен США каже,що в його оточені клята русня. Західні партнери кажуть- є перші факти контрабанди нашої зброї Україною. Що б робили інфошлюхи,ой вибачте,українські ЗМІ? Що б робили кєкунці? Отоб крику було... А зараз? Відмазують русню.
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11.07.2022 22:12 Ответить
Люся вже не хоче щось пукнути про активістів?
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11.07.2022 22:35 Ответить
Люся зайнята, розмасовує свій сфінктер кулаком Сєрлєща
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11.07.2022 23:46 Ответить
Если бы Путину надо было потопить ленд-лиз, он бы привлек американку из ближайшего круга Трампа, желательно этническую украинку. Для этого можно и Ермака сдать.
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11.07.2022 22:38 Ответить
то-то єрмак зданий валяється, ось тутка на вулиці просто на виході. Ок, єдиний марафон, цензура, про...ли, татаров, демченко, баканов-наумов, ітак далі, це теж з кола Трампа постаралися? "ух нехороший человек, поссоріть нас хотєл, рєдіска!"
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11.07.2022 22:58 Ответить
Задіяли вже всі консерви в Штатах, а толку нуль, тому почали в Ольгино наймати москворотих імбецилів.
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11.07.2022 23:32 Ответить
Тот, кто тебе вот за это платит - реальный дебил
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12.07.2022 02:01 Ответить
 
 