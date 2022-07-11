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Можно не сомневаться, что в самый острый момент Россия прекратит поставки газа в Европу, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно вечером 11 июля обратился к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение опубликовано в его фейсбуке.

"Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это теперь провоцируется.

Ибо каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления. Конечно, еще можно просмотреть это решение об одной турбине, влекущем много проблем. Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы", – отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+16
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11.07.2022 22:50
+16
Лучше розкажи дебил,почему нет главы САП и в ОП крутятся непонятные личности
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11.07.2022 22:52
+14
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11.07.2022 22:56
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Он все порешал дома,за Европу пора взяться,поучить уму их
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11.07.2022 22:48 Ответить
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11.07.2022 22:50 Ответить
Можна не сумніватися

Ну, коли можна, коли дозволено чи то пак рекомендовано - то й не сумніватимусь!
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11.07.2022 22:49 Ответить
і я про що, перти турбіну аж з Канади без сенсу, тільки гроші за доставку дурно витратять.
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11.07.2022 22:49 Ответить
та кому потрібні твоï пусті слова, займися краще своïм дєрмаком і його заступником татаровим.
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11.07.2022 22:51 Ответить
Лучше розкажи дебил,почему нет главы САП и в ОП крутятся непонятные личности
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11.07.2022 22:52 Ответить
Яка прозорливість. Просто геніально.
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11.07.2022 22:54 Ответить
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11.07.2022 22:56 Ответить
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11.07.2022 23:00 Ответить
А взагалі то, не він і не вона, а ВОНІЩЄ.
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11.07.2022 23:36 Ответить
Бджоли покусали...
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11.07.2022 23:36 Ответить
Это ж вроде к нам обращение. Европе говори, мне все равно. А нет, выражаю озабоченность.
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11.07.2022 22:55 Ответить
Кассандра знайшлась мені!
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11.07.2022 22:57 Ответить
Капитан по Жванецкому был намного умнее:
Капитан: Эй, на камбузе, вы уже пъиняли пъедовольствие? Из кухни (чавкая и напевая): Эх тоцем, перевертоцем, румба-тумба буду я... - Это хто, хто это? Капитан: Это я, Юхман.
Камбуз: Хто-хто? Хто это? Капитан: Капитан говоит. Вы пъиняли снабжение?
Камбуз: Это хто? Капитан: Капитан. Камбуз: Какой капитан?
Капитан: Ваш ёдной капитан. Вы пъиняли пъедукты?
Камбуз (неразборчиво): Какие продукты? Что он хочет? Кто такой? (Повесили трубку).
Капитан: Эй, на камбузе! Это капитан говоит. Вы уже пъиняли пъедукты или нет?
Камбуз: Это хто, хто это? Капитан: Капитан Юхман говоит. Вы пъиняли пъедовольствие?
Камбуз: Ну? Капитан: Вы пъиняли пъедукты? На камбузе... или я сейчас вспылю так, что содъегнется паяход... Камбуз: Оць таць-оцо-тоць. Какие продукты? Кто это говорит?.. Продукты? Приняли? Ничего не понимаю... возьми ты трубку... кто-то балуется.
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11.07.2022 22:57 Ответить
блін, традиційні звернення величнішого нагадують щоденну Вечірню казку з дідом Панасом...так і чекаю почути "От така х-ня малята, любі хлопчики й дівчата". Пора вже на прикінці звернень починати мульт якійсь пускати..хочаб по одній серії "Небезпечна зона" такий же сюр..
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11.07.2022 23:00 Ответить
если зелёный не избавится от дерьмака и его кодлы, то у него будут точно те же проблемы с поставками военной помощи союзниками, как и у европы с поставками парашного газа.
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11.07.2022 23:00 Ответить
Проблема в том, что проблема будет у нас и у наших военных. Зеленскому абсолютно нас...ть на украинцев - доказано со времен ковида. По Ермаку, Боневтик уже давал однозначный сигнал, когда притащил того на встречу с Блинкеном и Нуланд. Молчание в нынешней ситуации говорит о том, что уйти они могут только вдвоем.
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11.07.2022 23:16 Ответить
давно пора забыть о мокшансских товарах столько горя и страданий от орков что разговоры об газе и нефти вызывают только рвоту и ошноту...
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11.07.2022 23:01 Ответить
Це все добре, відосік з хромакеєм. Так де Єрмак? Татаров? Коля Тіщенко взагалі у Париж поїхав, буде у Велюрі сідеть
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11.07.2022 23:02 Ответить
"Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску"

Та ты шо? А как же вот это: "посмотреть в глаза и договориться посередине"?
Решил на войне нажиться, клоун?
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11.07.2022 23:07 Ответить
значить справжній розвідці союзників вірити не треба, а якомусь виродку який здав країну треба вірити? шо ти, підар, шашликі вже покушало?
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11.07.2022 23:17 Ответить
В этом видео сказал всё правильно. Но что может оправдать неназначение главы САП уже 2 года?
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11.07.2022 23:20 Ответить
Єрмак з татаровим підкинили ідейку? ((
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11.07.2022 23:29 Ответить
Там ще й шмигалька радіе на крові і подорожуе европою на літаку з усіма родичами на 140 людей аж вся цивілна Европа ригоче з зеленоі влади - це даже не сором а ганьба с приспівом.
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11.07.2022 23:40 Ответить
А Україні коли припинить? Зараз чий газ закачуєм в сховища? Розкажи, капітан очевидність, про це.
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11.07.2022 23:59 Ответить
 
 