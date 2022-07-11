Можно не сомневаться, что в самый острый момент Россия прекратит поставки газа в Европу, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский традиционно вечером 11 июля обратился к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение опубликовано в его фейсбуке.
"Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это теперь провоцируется.
Ибо каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления. Конечно, еще можно просмотреть это решение об одной турбине, влекущем много проблем. Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы", – отмечается в сообщении.
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Ну, коли можна, коли дозволено чи то пак рекомендовано - то й не сумніватимусь!
Капитан: Эй, на камбузе, вы уже пъиняли пъедовольствие? Из кухни (чавкая и напевая): Эх тоцем, перевертоцем, румба-тумба буду я... - Это хто, хто это? Капитан: Это я, Юхман.
Камбуз: Хто-хто? Хто это? Капитан: Капитан говоит. Вы пъиняли снабжение?
Камбуз: Это хто? Капитан: Капитан. Камбуз: Какой капитан?
Капитан: Ваш ёдной капитан. Вы пъиняли пъедукты?
Камбуз (неразборчиво): Какие продукты? Что он хочет? Кто такой? (Повесили трубку).
Капитан: Эй, на камбузе! Это капитан говоит. Вы уже пъиняли пъедукты или нет?
Камбуз: Это хто, хто это? Капитан: Капитан Юхман говоит. Вы пъиняли пъедовольствие?
Камбуз: Ну? Капитан: Вы пъиняли пъедукты? На камбузе... или я сейчас вспылю так, что содъегнется паяход... Камбуз: Оць таць-оцо-тоць. Какие продукты? Кто это говорит?.. Продукты? Приняли? Ничего не понимаю... возьми ты трубку... кто-то балуется.
Та ты шо? А как же вот это: "посмотреть в глаза и договориться посередине"?
Решил на войне нажиться, клоун?