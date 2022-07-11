В оккупированной Новой Каховке взлетел на воздух склад с боеприпасами россиян. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 11 июля стало известно о взрывах на складе с боеприпасами в оккупированной Новой Каховке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
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@Sitael88
Во время удара ВСУ по Новой Каховке пострадала ГЭС, ТЭЦ, селитра, больница, жилые дома, старый пес без хвоста, птица что у моря гнездится, амбар где пшеница хранится возле склада БК который три дня свозила русня.
"Песня о мыше, камыше и святости"
И не понять,
Ни тибе, ни мине, ни мышу, ни камышу
Ни конуре ни кобуре
О-о-о-о глазами не увидеть, мозгами не понять...
Кстати, напомнило, сейчас же поеду на дачу и удобрю селитрой кое-чего пока не взорвалась)
Шкода що це не у пуйла в бункері
а так - милуватися цим можна півночі))
красивый подарочек сделали на ночь
наши супергерои
браво ребята .Так держать
Шикарний хвєєрвєрк.
Молодці, наші ріднесенькі воїни !
А я вночі вичитала таку статтю у москалів: пачіму да сіх пор нє унічтожена украинская ПВО. Там аффтару один в коментах написав, що він =нарушаєт закон=, бо конашенков уже тричі її знищив.
Інакше кажучи, слів багато, а висновок один: ні фіга у них не виходить. Мені, як цивільній жінці, пояснення сподобалися в тому плані, що мимоволі той писака показує, які наші класні і розумні. Правда, не обійшлося без: раіся ваюєт протів всєй моСЧі США, ну, то таке.
Головне, що визнають, що ХАЙМАРСи луплять прямісінько в ціль: у наших хлопців руки на місці.
Читайте.
https://news.rambler.ru/army/48975797-pochemu-do-sih-por-ne-unichtozhena-ukrainskaya-pvo/comments/
В сети развернулась дискуссия о действиях отечественных воздушно-космических сил (ВКС) по подавлению украинской противовоздушной обороны и о том, почему до сих пор украинская ПВО сохраняет часть своих боевых возможностей.
Какая ситуация в небе СВО сегодня? Напомню: после первых трёх суток операции по активному уничтожению инфраструктуры ПВО мы уничтожили большую часть радиолокационных станций, вывели из строя большую часть военных аэродромов, уничтожили на земле и в воздухе как минимум половину украинской авиации и нанесли поражение основным командным пунктам ПВО и основным центрам боевого управления, пунктам наведения и прочим объектам. Соответственно, началась и постоянно велась охота на зенитно-ракетные комплексы. В первые несколько дней была уничтожена большая часть ЗРК, по крайней мере, точно больше половины.
Поначалу ВСУ ещё пытались прикрывать свои военные, тыловые, промышленные и политические объекты и ежедневно теряли зенитно-ракетные системы, теряли самолёты, потому что предсказуемое появление в районах расположения прикрываемых объектов украинских самолётов, работа их ЗРК в условиях нашего полного контроля воздушной обстановки делали их достаточно достижимыми мишенями. Но уже через два месяца ВСУ сменили тактику и перешли на качественно иной уровень противостояния. Связано это было с тем, что в военную операцию включилась натовская коалиция во главе с США.
Вместо уничтоженных радиолокационных станций, узлов связи и командных пунктов ВСУ их роль на себя взяли американские средства контроля воздушного пространства
- самолёты ДРЛО АВАКС, круглосуточно несущие боевое дежурство в воздухе вдоль границы с Украиной, тяжелые разведывательные беспилотники, разведывательные спутники, средства радиоперехвата с помощью которых американцами вскрывалась наша система ПВО, действия нашей авиации, и эти данные после обработки в реальном времени передавались на командные пункты ВСУ.
Фактически, Украина получила от американцев устойчивую и мощную информационную систему ПВО. Достаточно было нашему самолёту оторвать переднюю стойку, как американские АВАКС, американские беспилотники, американские спутники уже передавали информацию на командные центры США о взлёте российских самолётов, откуда они сразу по автоматизированным системам тут же появлялись у украинцев. Сегодня это единство натовских информационных возможностей и украинских командных центров - основа боевой работы украинской ПВО.
Надо сказать, что Украина тщательно готовилась к войне. Эту подготовку облегчало то, что украинская ПВО была вооружена теми же комплексами оружия и средствами обнаружения, что и российская, имела те же алгоритмы боевой работы, ту же тактику. Ту же военную школу ведения противовоздушной борьбы. Поэтому украинское командование знало и сильные, и слабые стороны российских ВКС. Их дополняли военные советники США, много лет готовившиеся к противостоянию с нашими ВКС.
В рамках приготовлений к войне ВСУ скрытно перебросили часть своей авиации на территорию других стран - в Болгарию, Румынию и Польшу. В общей сложности туда было переброшено до 100 самолётов и вертолетов, гарантировано выведя их из-под ударов.
Кроме того, Украина провела ревизию имеющегося у неё на хранении обширного парка (больше 1000 штук) выработавших свой ресурс и неисправных самолётов. Наиболее ремонтопригодные самолёты были в течении ноября-февраля скрытно перевезены на авиаремонтные предприятия Польши, Болгарии, где местные лётные специалисты занялись их ремонтом и восстановлением с помощью, имеющихся там ремкомплектов советской авиатехники, оставшихся со времён Варшавского договора. В общей сложности так было восстановлено до 30 самолётов МиГ-29 и Су-25 и столько же вертолётов.
Зенитно-ракетные комплексы Украины после больших потерь первых недель перешли в режим засадных действий. Сразу поясню: засадные действия и партизанские действия - это совершенно разные понятия. Партизанские действия отличаются от засадных тем, что при партизанских действиях ЗРК, находящиеся в засадах, или просто замаскированные на позициях, не имеет упреждающей информации о появлении противника. И противник обнаруживается либо визуальным способом, когда о нём сообщают наблюдатели ВНОС, которые просто наблюдают за небом с помощью оптики, либо получают информацию от средств радиоперехвата и даже агентуры о том, что, скажем, из пункта А в пункт В летит какой-то самолёт, и в этом случае расчёты ЗРК пытаются включиться и поймать эту цель в момент подлёта, после чего немедленно сворачиваются и меняют дислокацию. Это партизанщина.
На Украине ситуация качественно иная. Здесь ЗРК работают в режиме засад. Как я уже сказал, на Украину работает вся американская военная машина, и прежде всего - очень мощная система контроля воздушного пространства. То есть американские средства воздушного наблюдения отслеживают перемещения наших самолётов и БПЛА, и как только эти самолёты оказываются над районами, где находятся в боевой готовности та или иная украинские зенитно-ракетные системы, они просто выдают на них целеуказание - азимут, высоту, скорость и дальность до цели и, почти всегда - тип цели. А затем дают команду на включение в тот момент, когда цель, т.е. наш самолёт, появляется непосредственно в зоне достижения средства ПВО. За минимальное время происходит включение РЛС-поиска, обнаружение цели и выполняется пуск ракет, после чего расчёт тут же сворачивается и покидает район, откуда производился запуск. Обнаружить такие ЗРК до момента включения практически невозможно. При этом позиции таких «засад» тщательно маскируются и защищаются подразделениями прикрытия. Всё это резко снизило возможности по обнаружению украинских ЗРК.
Украинских ЗРК, особенно серьёзных - типа «Буков» или тех же самых С-300 - на дальности, где до них может дотянуться наша артиллерия, просто нет. Украинское командование не дураки, чтобы их подставлять под наши артудары. Поскольку они имеют полную информацию о наших перемещениях в воздухе, то им совершенно необязательно всем быть развёрнутыми в Донбассе, как кто-то написал. Наоборот, они рассредоточены по территории Украины и находятся в местах, где они могут перехватывать наши ударные самолёты над своими стратегическими объектами. Точнее на подходах к ним: в районе мостов, переправ, промышленных объектов ВПК и других стратегически важных объектов, которые, как они уверены, рано или поздно Россия попытается поразить. Непосредственно над полем боя, где работают наши штурмовики и наши вертолёты, используются войсковые средства ПВО и переносные зенитно-ракетных комплексы.
Главная причина затянувшейся борьбы с украинской ПВО в том, что здесь мы воюем не против бригад и батальонов ВСУ, а против ВКС самой мощной военной державы - США, которая всеми имеющимися в её распоряжении ресурсами поддерживает украинскую ВВС-ПВО, понимая насколько важна их роль.
Так как же нам бороться с украинскими ПВО? Кто-то написал, что это главная задача «спецназа» ГРУ и ВДВ - выявление и уничтожение таких целей. Упоминалось даже снайперское оружие как эффективное средство борьбы с этими размерными и слабозащищёнными целями.
Такие задачи перед спецназами действительно ставятся и винтовки действительно способны поражать такие цели, выводя из строя аппаратуру и даже вызывая детонацию ракет. Но нужно понимать, что в условиях украинского ТВД (редкие, узкие лесополосы, степи, плотность украинской обороны, часто нелояльное население) такие глубинные (а украинские ЗРК точно не располагаются в зоне достижения нашей артиллерии) объекты могут легко стать дорогой в один конец для любой самой подготовленной группы. Поэтому успешная борьба с ЗРК для «спецназа» - это из раздела случайного везения. Конечно, для борьбы с ПВО противника есть еще «Ураганы» и «Искандеры», но и для их применения необходимо точное целеуказание.
Борьба с украинским, а точнее с интегрированным - украинско-американским ПВО - это комплексная задача, которая может решаться только целым комплексом инструментов:
авиационной разведкой с самолётов РЭБ и БПЛА, спутниковой разведкой, агентурной разведкой (в том числе и с мест от жителей), помноженным на очень кропотливую аналитическую работу, например, по анализу статистики пусков украинских ракет, когда мы примерно знаем, что, допустим, в районе Изюма действуют два «Бук-М1» или С-300, и дальше пытаемся их отследить и уничтожить. И, конечно, высочайшим профессионализмом наших лётчиков, ракетчиков, спецназовцев и артиллеристов.
Боевой алгоритм от обнаружения украинского ЗРК до нанесения удара по нему должен занимать считанные минуты, а не превращаться в многоступенчатую систему передачи информации по всем этажам боевого управления. Здесь необходима работа АСУ, интегрированной со средствами разведки и поражения высокоточными боеприпасами. Только опережая и упреждая противника мы сможем наносить ему поражение. Гоняться и просто реагировать на его выпады - значит отдавать ему инициативу.
И последнее. Конечно, об этом уже писалось и говорилось, я лишь повторю. Мы имеем относительно компактные ВКС, и наши боевые самолёты, которые можно использовать в качестве фронтовой авиации, растянуты по фронту 1500 км. Они, к сожалению, просто физически не могут стать сегодня тем определяющим элементом подавления противника, каким бы нам хотелось. Сейчас эту роль безоговорочно выполняет наша артиллерия и ракетные войска.
Борьба с ПВО ведётся постоянно, но надо понимать, что мы имеем дело с врагом, который осведомлён о нашей тактике, потому что он воюет тем же самым оружием, учился по тем же учебникам, понимает наши уязвимости и наши преимущества. Но самое главное - он опирается на огромную информационную и техническую поддержку наших противников в лице США, Британии и прочих.
Мы боремся с украинской ПВО, ведём охоту на ЗРК, самолеты, БПЛА. Это сложная задача и, рассуждая о ней, нельзя упрощать и профанировать вызовы, с которыми мы сталкиваемся. СВО - это суровый экзамен, и мы должны находить точные ответы на все вопросы. Только так мы сможем победить противника. И это отнюдь не клоун в Киеве.
https://twitter.com/i/status/1546495952181248006
Коли я служив строкову, за такі художества одного не дуже розумного бійця з нашої батареї старшина покарав всю нашу батарею. Вночі був "підйом по тривозі" і "урочисті похорони бойового товариша"- недопалка, кинутого тим бійцем. А сам боєць копав яму метр-на метр-на метр для "могилки бойового товариша". Поки він хоронив недопалка, ми стояли "струнко!"
...Зате потім Влодко не смалив де-попало і не смітив недопалками.
Не вистачає тільки кремлівських башт з зірками на фоні цього полум'я...
І на фб-сторінках МО, ГШ та родів військ теж такий тег був.
Так оце воно і є.
Давайте ще !
АГА !!!
та постраждали мирні мешканці