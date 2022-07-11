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боеприпасы (1963) взрыв (6119) Новая Каховка (148)

В оккупированной Новой Каховке взлетел на воздух склад с боеприпасами россиян. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 11 июля стало известно о взрывах на складе с боеприпасами в оккупированной Новой Каховке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
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Топ комментарии
+99
Слава Україні ! Смерть ворогам !
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11.07.2022 23:00
+86
на виверження вулкану схоже. Скільки життів врятували! Подяка ЗСУ і Респект!
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11.07.2022 23:02
+73
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11.07.2022 23:04
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Страница 2 из 2
Вейшорія, а не білоруси. Не плутайте.
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12.07.2022 01:06 Ответить
Цікаво, скільки рашистів у тому диму полетіло..
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11.07.2022 23:39 Ответить
занадто часті зміни заголовків - не поспішайте
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11.07.2022 23:44 Ответить
а уровень ******* зашкаливает ))
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11.07.2022 23:47 Ответить
привіт з України!
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11.07.2022 23:50 Ответить
Новая Каховка это тоже Украина
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12.07.2022 04:39 Ответить
Да, новая Каховка - это тоже Украина. И поэтому ее надо очищать от фашисткой наволочи
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12.07.2022 15:09 Ответить
Ну - пишуть же що у них від обстрілів "ХАЙМАРСАМИ" "маладиє ребята-валантьори гибнут" Мабуть "тушонку" пакетували для роздачі голодним А "тушонка" виявилася "бомбажною"
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12.07.2022 05:10 Ответить
Верхній твітер

@Sitael88

Во время удара ВСУ по Новой Каховке пострадала ГЭС, ТЭЦ, селитра, больница, жилые дома, старый пес без хвоста, птица что у моря гнездится, амбар где пшеница хранится возле склада БК который три дня свозила русня.
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12.07.2022 10:04 Ответить
Пришла мысль: песня ГО Летова
"Песня о мыше, камыше и святости"
И не понять,
Ни тибе, ни мине, ни мышу, ни камышу
Ни конуре ни кобуре
О-о-о-о глазами не увидеть, мозгами не понять...
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12.07.2022 13:52 Ответить
Снаряды там рвутся несколько часов в огне один за другим после основного взрыва. Селитра же сдетонировала бы всей массой сразу, а её остатки просто бы выгорели.
Кстати, напомнило, сейчас же поеду на дачу и удобрю селитрой кое-чего пока не взорвалась)
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12.07.2022 12:39 Ответить
.. о як *селітра* детонує!!!)))
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12.07.2022 14:55 Ответить
хаймарс!
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11.07.2022 23:49 Ответить
Феєрично... Це нове віяння в мистецтві.🌋🧐
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11.07.2022 23:50 Ответить
Фаєрично)
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12.07.2022 08:56 Ответить
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11.07.2022 23:56 Ответить
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11.07.2022 23:57 Ответить
Так тримати, а ми теж кулачки тримати будемо...))))
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11.07.2022 23:57 Ответить
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12.07.2022 01:45 Ответить
Джамал(джамшут) точно обісрався разом з ********* сімейка...
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12.07.2022 02:09 Ответить
КРАСІВОЄ!!!!

Шкода що це не у пуйла в бункері

а так - милуватися цим можна півночі))
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12.07.2022 00:00 Ответить
Красівоє показивают.
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12.07.2022 00:11 Ответить
Конгениально.можно смотреть до бесконечности.ВСУ такими темпами уничтожает склады с оружием орков,что они скоро начнут тачанки расконсервировать
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12.07.2022 00:09 Ответить
слава ЗСУ!!!
красивый подарочек сделали на ночь
наши супергерои
браво ребята .Так держать
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12.07.2022 00:09 Ответить
«Шикарний від»(с)
Шикарний хвєєрвєрк.
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12.07.2022 00:09 Ответить
знатний вогнем'яч!
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12.07.2022 00:10 Ответить
Тут в таких випадках у старій діаспорі кажуть: знаменито ! Хай буде.

Молодці, наші ріднесенькі воїни !

А я вночі вичитала таку статтю у москалів: пачіму да сіх пор нє унічтожена украинская ПВО. Там аффтару один в коментах написав, що він =нарушаєт закон=, бо конашенков уже тричі її знищив.

Інакше кажучи, слів багато, а висновок один: ні фіга у них не виходить. Мені, як цивільній жінці, пояснення сподобалися в тому плані, що мимоволі той писака показує, які наші класні і розумні. Правда, не обійшлося без: раіся ваюєт протів всєй моСЧі США, ну, то таке.

Головне, що визнають, що ХАЙМАРСи луплять прямісінько в ціль: у наших хлопців руки на місці.

Читайте.
https://news.rambler.ru/army/48975797-pochemu-do-sih-por-ne-unichtozhena-ukrainskaya-pvo/comments/
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12.07.2022 00:11 Ответить
А як прочитати - у нас все, що закінчується на "ру", заблоковане.
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12.07.2022 00:22 Ответить
Нехай сама свої «ру» читає. Нафіга воно вам тре.
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12.07.2022 00:41 Ответить
Вибрала найцікавіші моменти. Скавуління ворога - приємне. Опустила технічні моменти і квакання москаля про перші дні.

В сети развернулась дискуссия о действиях отечественных воздушно-космических сил (ВКС) по подавлению украинской противовоздушной обороны и о том, почему до сих пор украинская ПВО сохраняет часть своих боевых возможностей.

Какая ситуация в небе СВО сегодня? Напомню: после первых трёх суток операции по активному уничтожению инфраструктуры ПВО мы уничтожили большую часть радиолокационных станций, вывели из строя большую часть военных аэродромов, уничтожили на земле и в воздухе как минимум половину украинской авиации и нанесли поражение основным командным пунктам ПВО и основным центрам боевого управления, пунктам наведения и прочим объектам. Соответственно, началась и постоянно велась охота на зенитно-ракетные комплексы. В первые несколько дней была уничтожена большая часть ЗРК, по крайней мере, точно больше половины.

Поначалу ВСУ ещё пытались прикрывать свои военные, тыловые, промышленные и политические объекты и ежедневно теряли зенитно-ракетные системы, теряли самолёты, потому что предсказуемое появление в районах расположения прикрываемых объектов украинских самолётов, работа их ЗРК в условиях нашего полного контроля воздушной обстановки делали их достаточно достижимыми мишенями. Но уже через два месяца ВСУ сменили тактику и перешли на качественно иной уровень противостояния. Связано это было с тем, что в военную операцию включилась натовская коалиция во главе с США.

Вместо уничтоженных радиолокационных станций, узлов связи и командных пунктов ВСУ их роль на себя взяли американские средства контроля воздушного пространства

- самолёты ДРЛО АВАКС, круглосуточно несущие боевое дежурство в воздухе вдоль границы с Украиной, тяжелые разведывательные беспилотники, разведывательные спутники, средства радиоперехвата с помощью которых американцами вскрывалась наша система ПВО, действия нашей авиации, и эти данные после обработки в реальном времени передавались на командные пункты ВСУ.

Фактически, Украина получила от американцев устойчивую и мощную информационную систему ПВО. Достаточно было нашему самолёту оторвать переднюю стойку, как американские АВАКС, американские беспилотники, американские спутники уже передавали информацию на командные центры США о взлёте российских самолётов, откуда они сразу по автоматизированным системам тут же появлялись у украинцев. Сегодня это единство натовских информационных возможностей и украинских командных центров - основа боевой работы украинской ПВО.

Надо сказать, что Украина тщательно готовилась к войне. Эту подготовку облегчало то, что украинская ПВО была вооружена теми же комплексами оружия и средствами обнаружения, что и российская, имела те же алгоритмы боевой работы, ту же тактику. Ту же военную школу ведения противовоздушной борьбы. Поэтому украинское командование знало и сильные, и слабые стороны российских ВКС. Их дополняли военные советники США, много лет готовившиеся к противостоянию с нашими ВКС.

В рамках приготовлений к войне ВСУ скрытно перебросили часть своей авиации на территорию других стран - в Болгарию, Румынию и Польшу. В общей сложности туда было переброшено до 100 самолётов и вертолетов, гарантировано выведя их из-под ударов.

Кроме того, Украина провела ревизию имеющегося у неё на хранении обширного парка (больше 1000 штук) выработавших свой ресурс и неисправных самолётов. Наиболее ремонтопригодные самолёты были в течении ноября-февраля скрытно перевезены на авиаремонтные предприятия Польши, Болгарии, где местные лётные специалисты занялись их ремонтом и восстановлением с помощью, имеющихся там ремкомплектов советской авиатехники, оставшихся со времён Варшавского договора. В общей сложности так было восстановлено до 30 самолётов МиГ-29 и Су-25 и столько же вертолётов.
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12.07.2022 00:59 Ответить
Новая тактика Украины
Зенитно-ракетные комплексы Украины после больших потерь первых недель перешли в режим засадных действий. Сразу поясню: засадные действия и партизанские действия - это совершенно разные понятия. Партизанские действия отличаются от засадных тем, что при партизанских действиях ЗРК, находящиеся в засадах, или просто замаскированные на позициях, не имеет упреждающей информации о появлении противника. И противник обнаруживается либо визуальным способом, когда о нём сообщают наблюдатели ВНОС, которые просто наблюдают за небом с помощью оптики, либо получают информацию от средств радиоперехвата и даже агентуры о том, что, скажем, из пункта А в пункт В летит какой-то самолёт, и в этом случае расчёты ЗРК пытаются включиться и поймать эту цель в момент подлёта, после чего немедленно сворачиваются и меняют дислокацию. Это партизанщина.

На Украине ситуация качественно иная. Здесь ЗРК работают в режиме засад. Как я уже сказал, на Украину работает вся американская военная машина, и прежде всего - очень мощная система контроля воздушного пространства. То есть американские средства воздушного наблюдения отслеживают перемещения наших самолётов и БПЛА, и как только эти самолёты оказываются над районами, где находятся в боевой готовности та или иная украинские зенитно-ракетные системы, они просто выдают на них целеуказание - азимут, высоту, скорость и дальность до цели и, почти всегда - тип цели. А затем дают команду на включение в тот момент, когда цель, т.е. наш самолёт, появляется непосредственно в зоне достижения средства ПВО. За минимальное время происходит включение РЛС-поиска, обнаружение цели и выполняется пуск ракет, после чего расчёт тут же сворачивается и покидает район, откуда производился запуск. Обнаружить такие ЗРК до момента включения практически невозможно. При этом позиции таких «засад» тщательно маскируются и защищаются подразделениями прикрытия. Всё это резко снизило возможности по обнаружению украинских ЗРК.

Украинских ЗРК, особенно серьёзных - типа «Буков» или тех же самых С-300 - на дальности, где до них может дотянуться наша артиллерия, просто нет. Украинское командование не дураки, чтобы их подставлять под наши артудары. Поскольку они имеют полную информацию о наших перемещениях в воздухе, то им совершенно необязательно всем быть развёрнутыми в Донбассе, как кто-то написал. Наоборот, они рассредоточены по территории Украины и находятся в местах, где они могут перехватывать наши ударные самолёты над своими стратегическими объектами. Точнее на подходах к ним: в районе мостов, переправ, промышленных объектов ВПК и других стратегически важных объектов, которые, как они уверены, рано или поздно Россия попытается поразить. Непосредственно над полем боя, где работают наши штурмовики и наши вертолёты, используются войсковые средства ПВО и переносные зенитно-ракетных комплексы.

Главная причина затянувшейся борьбы с украинской ПВО в том, что здесь мы воюем не против бригад и батальонов ВСУ, а против ВКС самой мощной военной державы - США, которая всеми имеющимися в её распоряжении ресурсами поддерживает украинскую ВВС-ПВО, понимая насколько важна их роль.
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12.07.2022 01:01 Ответить
Борьба с ПВО - комплексная задача
Так как же нам бороться с украинскими ПВО? Кто-то написал, что это главная задача «спецназа» ГРУ и ВДВ - выявление и уничтожение таких целей. Упоминалось даже снайперское оружие как эффективное средство борьбы с этими размерными и слабозащищёнными целями.

Такие задачи перед спецназами действительно ставятся и винтовки действительно способны поражать такие цели, выводя из строя аппаратуру и даже вызывая детонацию ракет. Но нужно понимать, что в условиях украинского ТВД (редкие, узкие лесополосы, степи, плотность украинской обороны, часто нелояльное население) такие глубинные (а украинские ЗРК точно не располагаются в зоне достижения нашей артиллерии) объекты могут легко стать дорогой в один конец для любой самой подготовленной группы. Поэтому успешная борьба с ЗРК для «спецназа» - это из раздела случайного везения. Конечно, для борьбы с ПВО противника есть еще «Ураганы» и «Искандеры», но и для их применения необходимо точное целеуказание.

Борьба с украинским, а точнее с интегрированным - украинско-американским ПВО - это комплексная задача, которая может решаться только целым комплексом инструментов:

авиационной разведкой с самолётов РЭБ и БПЛА, спутниковой разведкой, агентурной разведкой (в том числе и с мест от жителей), помноженным на очень кропотливую аналитическую работу, например, по анализу статистики пусков украинских ракет, когда мы примерно знаем, что, допустим, в районе Изюма действуют два «Бук-М1» или С-300, и дальше пытаемся их отследить и уничтожить. И, конечно, высочайшим профессионализмом наших лётчиков, ракетчиков, спецназовцев и артиллеристов.

Боевой алгоритм от обнаружения украинского ЗРК до нанесения удара по нему должен занимать считанные минуты, а не превращаться в многоступенчатую систему передачи информации по всем этажам боевого управления. Здесь необходима работа АСУ, интегрированной со средствами разведки и поражения высокоточными боеприпасами. Только опережая и упреждая противника мы сможем наносить ему поражение. Гоняться и просто реагировать на его выпады - значит отдавать ему инициативу.

И последнее. Конечно, об этом уже писалось и говорилось, я лишь повторю. Мы имеем относительно компактные ВКС, и наши боевые самолёты, которые можно использовать в качестве фронтовой авиации, растянуты по фронту 1500 км. Они, к сожалению, просто физически не могут стать сегодня тем определяющим элементом подавления противника, каким бы нам хотелось. Сейчас эту роль безоговорочно выполняет наша артиллерия и ракетные войска.

Борьба с ПВО ведётся постоянно, но надо понимать, что мы имеем дело с врагом, который осведомлён о нашей тактике, потому что он воюет тем же самым оружием, учился по тем же учебникам, понимает наши уязвимости и наши преимущества. Но самое главное - он опирается на огромную информационную и техническую поддержку наших противников в лице США, Британии и прочих.

Мы боремся с украинской ПВО, ведём охоту на ЗРК, самолеты, БПЛА. Это сложная задача и, рассуждая о ней, нельзя упрощать и профанировать вызовы, с которыми мы сталкиваемся. СВО - это суровый экзамен, и мы должны находить точные ответы на все вопросы. Только так мы сможем победить противника. И это отнюдь не клоун в Киеве.
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12.07.2022 01:02 Ответить
Щодо "Клоуна в Києві" - вони праві! Бо з ними НАРОД воює
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12.07.2022 13:16 Ответить
але тема підводного човна в степах під Полтавою не розкрита.
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12.07.2022 15:07 Ответить
шо-та как-та вяло... где амерские авианосцы, коих только в Киевском водохранилище штук 8, не меньше? где эсминцы, бороздящие просторы Припяти и угрожающие урожаю картохи в бульбостане? где нергы на абрамсах? мать их так...
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12.07.2022 15:14 Ответить
Ну шо, москалики, как полетали? Понравилось?
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12.07.2022 00:12 Ответить
только не смейтесь

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12.07.2022 00:14 Ответить
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12.07.2022 00:16 Ответить
Справжній Даунбасянін 🤣
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12.07.2022 00:18 Ответить
И что, целый нацистский Хаймерс воевал с этим "дамом с собачкой"?
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12.07.2022 00:20 Ответить
Пітался в адіночку захватіть Хаймарс, ********** прікрівала, атгавківалась. І тут мьортвиє вдоль дарогі с косамі как ачнулісь і зарубала нашєва рамзанчєка дон с *********** дон
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12.07.2022 00:31 Ответить
Чихуяхуйониша шкода.
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12.07.2022 00:47 Ответить
Так это Хаймарс у него за пазухой?
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12.07.2022 01:18 Ответить
Ну чого ти так? Гітлер теж собак любив І м"яса не їв
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12.07.2022 10:18 Ответить
ВСУ за сутки "демилитаризировали" шесть складов боеприпасов оккупантов Воины Вооруженных сил Украины за сутки 11 июля "демилитаризовали" шесть складов боеприпасов вражеской российской армии. Взрывы прогремели в оккупированных россиянами населенных пунктах Украины.Об этом на своем канале в Telegram сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Это произошло в Херсоне, Луганске, Новой Каховке, Таврийске, Чернобаевке и Токмаке.- Луганск - минус БК;- Таврийск (Херсонская область) - минус командный пункт захватчиков и БК;- Токмак (Запорожская область) - уничтожен состав БК оккупантов;- Херсон - минус БК или командный пункт (уточняется);- Чернобаевка (в районе) - минус БК;- Новая Каховка - минус БК.
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12.07.2022 00:15 Ответить
Склад б\к в Токмаке
https://twitter.com/i/status/1546495952181248006
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12.07.2022 00:33 Ответить
Бавовна з Нової Каховки - якість висока
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12.07.2022 00:19 Ответить
Красиво демилитаризован
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12.07.2022 00:24 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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12.07.2022 00:28 Ответить
ЦЕ НЕ МИ !!!!!!!! КУРИТИ шкідливо !!!!!! Ще в школі казали ))))
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12.07.2022 00:43 Ответить
А про склади РАО (ракетно-артилерійського озброєння) та ПММ (паливно-мастильних матеріалів) - тим більше.
Коли я служив строкову, за такі художества одного не дуже розумного бійця з нашої батареї старшина покарав всю нашу батарею. Вночі був "підйом по тривозі" і "урочисті похорони бойового товариша"- недопалка, кинутого тим бійцем. А сам боєць копав яму метр-на метр-на метр для "могилки бойового товариша". Поки він хоронив недопалка, ми стояли "струнко!"
...Зате потім Влодко не смалив де-попало і не смітив недопалками.
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12.07.2022 00:55 Ответить
Це називалося "отрывка окопа для стрельбы стоя с лошади" Влодку ще повезло що копав таку малу яму
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12.07.2022 10:25 Ответить
Хлопцям з "Пирятина" тре' створювати нового хіта - от скільки нових сюжетів!
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12.07.2022 00:44 Ответить
Кацапы уже рассказывают что наши попали в склад с селитрой и в склад с гуманитарной помощью. Интересно, а что там ****@нуло на складе гуманитарку?
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12.07.2022 00:59 Ответить
"Бомбажні" банки з "тушонкою" в Україні жарко - от "тушонка" і не витримала "Здулася"
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12.07.2022 10:27 Ответить
Ну ми ще й не починали...
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12.07.2022 01:04 Ответить
Чарівне видовище...)))
Не вистачає тільки кремлівських башт з зірками на фоні цього полум'я...
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12.07.2022 01:22 Ответить
Пам'ятаєте, як одразу після 24.02. наші військові записували дуже мотивуючі відео і закінчували закликом: Ласкаво просимо до пекла !

І на фб-сторінках МО, ГШ та родів військ теж такий тег був.

Так оце воно і є.
Давайте ще !
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12.07.2022 02:07 Ответить
Ого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.07.2022 02:29 Ответить
Прям празднік какой то!
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12.07.2022 04:39 Ответить
Працює артилерія, ипашать пацани, одним кацапом менше, другий насрав в штани
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12.07.2022 05:49 Ответить
Американская конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что главе ОП Андрею Ермаку нужно уйти в отставку.Источник: заявление СпартцДословно: "Многие американцы и европейцы уже давно испытывают серьезные опасения по поводу Ермака.Если бы Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы подал в отставку этой зимой, заверив украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно".Детали: Спартц заявила, что Ермак начал клеветническую кампанию против нее. Кроме того, она утверждает, что вместо признать свою армию и начать общенациональные усилия для ее поддержки, Киев "во главе с Андреем Ермаком играет в политику". По ее словам, у "Киева, похоже, есть деньги на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов АТО".
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12.07.2022 06:27 Ответить
Якщо в коктейль з бензовозів і ракет градів додати одну ракетку хаймарса виникає чудове шоу, як оце в Новій Каховці…
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12.07.2022 08:04 Ответить
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12.07.2022 14:31 Ответить
Москалі пишуть що вибухнули склади з селітрою
АГА !!!
та постраждали мирні мешканці
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12.07.2022 08:16 Ответить
бавівна
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12.07.2022 08:40 Ответить
...летающий склад,у быдлонасекомышей с болот мацковии
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12.07.2022 09:50 Ответить
чути потужні бавовни.
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12.07.2022 09:51 Ответить
шик
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12.07.2022 10:00 Ответить
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12.07.2022 10:21 Ответить
Классный фейерверк!
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12.07.2022 10:23 Ответить
Щось я все проспав. Таврійські ігри почались?
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12.07.2022 10:30 Ответить
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12.07.2022 10:45 Ответить
таке враження, наче там ЗСУ пробило діру до самого котла кобздона.
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12.07.2022 11:40 Ответить
What a lovely firecrackers!
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12.07.2022 14:02 Ответить
Це наша земля. Не втече від нас ворог, він згорить у вогні!Перемога за нами, хай у пеклi горять!
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12.07.2022 14:26 Ответить
А смажені тіла кацапоїдів з'їздять здичавілі місцеві пси))))
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12.07.2022 21:35 Ответить
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