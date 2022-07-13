На переговорах по экспорту зерна в Турции есть определенный прогресс, - Зеленский. ВИДЕО
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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Фейсбуке.
"Сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из нашей страны через Черное море. Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия. Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и, без преувеличения, всему миру.
Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса. Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с Генеральным секретарем ООН", — сказал Зеленский.
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Так решайте вопрос и вывозите через Румынию, или по Дунаю
Нах сказки рассказываете
Прогрес Вова це коли щоб не головатий країни надіслали свою армію та техніку для знищення й демілітарізації країни терориста - рф.