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На переговорах по экспорту зерна в Турции есть определенный прогресс, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Фейсбуке.

"Сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из нашей страны через Черное море. Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия. Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и, без преувеличения, всему миру.

Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса. Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с Генеральным секретарем ООН", — сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Стамбуле произошел критический прогресс по экспорту зерна из Украины, - Гутерриш
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Топ комментарии
+42
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13.07.2022 22:34
+38
Вы что то напутали. Переговоры с росийскими нацистами убившими больше 100тысяч украинцев это ПОЗОР а не прогресс
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13.07.2022 22:38
+35
Перед полномаштабным вторжением рашистов тоже про прогрессы постоянные нам втирали. Что на этот раз сдали?
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13.07.2022 22:35
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скоро рашисты миротворцами будут выглядеть
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14.07.2022 09:03 Ответить
Для замены одного судна на 50 тыс. тонн зерна требуется отгрузить 2 тысячи фур. Это вызывает сложности, поскольку дороги в Украине и так перегружены
Так решайте вопрос и вывозите через Румынию, или по Дунаю
Нах сказки рассказываете
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14.07.2022 09:12 Ответить
За цими «домовленнями» Україні буде заборонено вести будь які бойові дії в Чорному морі, та на його узбережжі, включаючи кримській міст, задля «запезпечення сундоплавства». І це все в самий розпал постачання ********* зброї, яка здатна потопити всі російські ********, та міст. Оце так перемогу пан Єрмак нам привіз з Туреччини, оце так прорив. Аж сам Президент вночі записав звернення і заявив, що Україну на «перемовинах» прорвало і тепер буде всім щастя.
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14.07.2022 09:18 Ответить
З його оточення людину звинуватили у роботі на ворога а воно мовчить.... зерном займається....
Прогрес Вова це коли щоб не головатий країни надіслали свою армію та техніку для знищення й демілітарізації країни терориста - рф.
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14.07.2022 09:28 Ответить
#щоб не голодувати.
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14.07.2022 09:29 Ответить
Найбільша загроза для України зараз це бєня і ти...
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14.07.2022 10:46 Ответить
Він переживає за світову продовольчу кризу,а те,що в Україні наступного року може бути голод,бо аграріям не буде за що сіяти зерно,бо цього року немає ціни,аграрії собі в збиток продають,він не думає.Чому про це ніхто не каже
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14.07.2022 11:01 Ответить
Ничего нового в человеческой сущности так и не наблюдается. Эволюция сломалась. Ради бабла можно хоть с чертом добазариться. Жаль, что принципы засовываются куда-то в зад в таких случаях и сегодня.
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14.07.2022 11:25 Ответить
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